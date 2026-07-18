¿Es mejor el agua filtrada o el agua hervida?

Una comparación entre diferentes métodos para tratar el agua en casa dejó un resultado que pocos esperaban. Mientras muchas personas consideran que hervir el agua es la mejor alternativa para consumirla, un experimento realizado por un creador de contenido bogotano mostró que, al menos en los parámetros físico-químicos analizados, un sistema de filtración obtuvo un mejor desempeño.

El ejercicio fue realizado por el microbiólogo Alejandro Moscoso, conocido en Instagram como @alejo.macro, quien decidió evaluar seis tipos de agua de consumo frecuente: agua de la llave, agua hervida, agua de botellón y agua tratada mediante tres sistemas domésticos diferentes: ozono, cerámica y filtración multietapas.

Para ello tomó muestras de cada una y las llevó a los laboratorios de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, donde fueron sometidas a varias pruebas basadas en la Resolución 2115 de 2007, norma que establece los criterios de calidad del agua potable en Colombia.

“Nos basamos en la resolución 2115 de 2007, que establece los criterios que debe tener el agua potable y realizamos los análisis básicos que incluyen turbiedad, color aparente, pH, cloro residual, coliformes totales y E. coli. Ah bueno, agregamos también hierro”, explicó Moscoso durante el video.

¿Qué filtro obtuvo el mejor desempeño?

Entre todos los sistemas evaluados, el filtro de cerámica fue el que registró los mejores resultados en los parámetros físico-químicos presentados durante el experimento.

La principal diferencia apareció en la prueba de turbiedad, un indicador que refleja la cantidad de partículas suspendidas presentes en el agua. Según los resultados compartidos, este sistema fue el que produjo el agua más limpia visualmente.

“El filtro de cerámica es el que deja el agua con menos partículas y el agua hervida es la que presentó mayor cantidad de estas”, explicó el microbiólogo.

De acuerdo con Moscoso, ese comportamiento podría explicarse porque durante la ebullición algunos minerales presentes en el agua forman pequeñas partículas sólidas. Además, parte del líquido se evapora mientras esas partículas permanecen, aumentando su concentración. También señaló que el recipiente utilizado para hervir el agua podría aportar residuos adicionales.

“De hecho, mucha gente ha manifestado que cuando el agua se hierve cambia su sabor, incluso cambia según el recipiente que se utilice para este fin”, agregó.

La principal diferencia apareció en la prueba de turbiedad, un indicador que refleja la cantidad de partículas suspendidas presentes en el agua Pixel-Shot - Shutterstock

Otro de los análisis realizados fue el de cloro residual, un componente utilizado en los sistemas públicos de potabilización para evitar la proliferación de microorganismos durante el transporte del agua por las redes de distribución.

En esta prueba, el agua proveniente directamente del acueducto obtuvo la concentración más alta entre todas las muestras. “Esto se mide según la intensidad del color rosado y tiene sentido ya que el cloro se usa como desinfectante en los sistemas públicos de agua potable para que ésta permanezca libre de microorganismos durante su recorrido por las tuberías. Su valor fue de 0.82 miligramos por litro", explicó.

El investigador añadió que esa concentración “está dentro del rango permitido por la resolución y por la Organización Mundial de la Salud”.

Aunque todas las muestras cumplieron con los valores establecidos, el agua de la llave y la hervida presentaron una apariencia ligeramente más opaca que las demás fizkes - Shutterstock

¿Qué mostraron las pruebas de color, hierro y pH?

Las pruebas también incluyeron el análisis del color aparente, otro indicador utilizado para establecer la calidad del agua. Aunque todas las muestras cumplieron con los valores establecidos, el agua de la llave y la hervida presentaron una apariencia ligeramente más opaca que las demás.

Con respecto al hierro, ninguna de las seis muestras superó el límite permitido por la normativa colombiana. “Con respecto al hierro, el límite es de 0.3 mg por litro. Ninguna de las muestras superó este valor”, señaló.

En cuanto al pH, todos los sistemas permanecieron dentro de los rangos aceptables para agua potable. Sin embargo, Moscoso encontró una diferencia interesante en el agua hervida. “Descubrimos que al hervir el agua se sube un poco el pH, haciéndola más alcalina”, afirmó.

Por Pablo Pachón Ramírez