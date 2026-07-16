5 efectos contundentes que tiene la miel en el cuerpo y quiénes no deberían consumirla

La miel es uno de los alimentos naturales más antiguos y valorados del mundo. Presente en la dieta mediterránea desde la antigüedad -especialmente en civilizaciones como la egipcia y la griega- sigue siendo apreciada tanto por su sabor, que la convierte en una alternativa natural al azúcar y a los endulzantes industriales, como por sus múltiples propiedades nutricionales y beneficios para la salud.

Aunque está compuesta principalmente por azúcares naturales, también aporta aminoácidos, vitaminas, minerales, enzimas, proteínas y antioxidantes. Existen incluso más de 320 variedades de ella, con distintos colores, aromas y sabores.

Su relación con la humanidad se remonta a miles de años atrás. Pinturas rupestres halladas en España, por ejemplo, muestran que ya era recolectada hacia el 7000 a. C.; y los griegos la valoraban por sus propiedades, al punto de que Hipócrates la utilizaba para tratar distintas afecciones.

En la actualidad, la apicultura mantiene un papel clave a nivel nacional: la Argentina se ubica entre los principales productores y exportadores a nivel mundial, solo en 2025 se exportaron más de 90.000 toneladas, por un valor que supera los 200 millones de dólares, incrementando el promedio anual y con perspectivas que indican que seguirá en alza.

Puede incorporarse a la alimentación de múltiples maneras: como endulzante en infusiones, yogur natural, salsas o marinadas y granolas o frutas. Su aporte energético la convierte en una opción útil para deportistas, personas con alta demanda física. “Aunque es una alternativa al azúcar refinada y a los endulzantes artificiales, también tiene un alto contenido en azúcares naturales, por lo tanto, es un alimento que hay que consumir con precaución”, señala la licenciada en Nutrición, Rocío Tordini.

Beneficios de consumir miel 🍯

Sus propiedades benéficas van más allá de su uso como dulcificante, ya que posee características nutritivas y organolépticas únicas. La Dra. Papalia Liliana, especialista en nutrición y obesidad, señala que la miel se compone principalmente por carbohidratos (especialmente fructosa y glucosa) que representan alrededor del 80% de su composición y son responsables de su aporte energético. “También posee pequeñas cantidades de agua, proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, vitaminas del complejo B y vitamina C, minerales como potasio, calcio, magnesio, fósforo y zinc, además de compuestos fenólicos y flavonoides”, añade.

Miel, ideal para sumar en yogures o frutas Shutterstock

Algo clave que destaca la profesional es que la cantidad de nutrientes depende del origen floral, la especie de abeja, el clima y las condiciones de producción y almacenamiento.

1- Aliado intestinal

Un estudio publicado en Frontiers in Nutrition señala que la miel cruda–uno de sus formatos de venta más populares- cuenta con prebióticos que nutren a las bacterias beneficiosas que habitan en el intestino. Un microbioma intestinal saludable es fundamental para la digestión y la salud general, señalan los investigadores.

2- Antimicrobiana y antibacteriana

“Propóleo: su papel y eficacia en la salud humana y las enfermedades”, es el nombre de la investigación en la que se evidenció que el propóleo (un compuesto natural de la miel) posee un potencial significativo tanto para tratamientos antibacterianos y antifúngicos internos como tópicos.

Sobre esto, Papalia añade: “está comprobada su actividad y efectividad antimicrobiana para uso tópico en heridas y quemaduras”.

3- Antioxidante

Gracias a sus compuestos fenólicos, explica la doctora, se activa una capacidad antioxidante que sirve para proteger a las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres.

Beth Czerwony, dietista de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, informa que la miel cruda es la que menos procesamiento recibe y la que contiene más antioxidantes. La diferencia con la miel industrializada, señala, radica en que la versión cruda proviene directamente de la colmena y no ha sido sometida a ningún proceso, salvo su recolección y envasado.

“Este tipo de miel suele contener polen y una mayor cantidad de enzimas, ya que no se somete a tratamientos térmicos”, explica Czerwony.

Un apicultor en pleno proceso de recolección de una colmena de abejas YASIN AKGUL - AFP

4- Potenciadora del estado de ánimo

De acuerdo con la Clínica Mayo de los Estados Unidos, la miel puede tener efectos positivos en el estado de ánimo: ha demostrado ser antidepresiva, anticonvulsiva y ansiolítica. En algunos estudios, añade la institución, se ha demostrado que ayuda a prevenir los trastornos de la memoria.

5- Alivio de la tos

Tiene un efecto beneficioso en cuadros de tos en niños mayores de un año con infecciones respiratorias leves, describe Papalia.

A la par, la Clínica Mayo señala en un informe que la miel de eucalipto, la miel de cítricos y la miel de labiadas son las variedades que pueden actuar como supresores fiables de la tos en algunas personas con infecciones de las vías respiratorias superiores y tos aguda nocturna.

Papalia destaca a modo de síntesis de sus beneficios que “no existe evidencia sólida que demuestre que la miel cure infecciones, fortalezca significativamente el sistema inmunológico, desintoxique el organismo o permita controlar enfermedades crónicas como la diabetes”. Tampoco, agrega, puede considerarse un “superalimento”.

¿Cómo consumirla correctamente?

En personas sanas, una o dos cucharaditas ocasionales pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre contemplando el consumo total de azúcares del día, aconseja la experta.

Un dato destacado a saber es que el calor puede modificar algunas propiedades de la miel. “Las temperaturas elevadas y el calentamiento prolongado reducen la actividad de enzimas naturales como la diastasa y favorecen la formación dehidroximetilfurfural(HMF), un compuesto utilizado como indicador de envejecimiento o sobrecalentamiento de la miel", desarolla. Y agrega: “si el objetivo es preservar al máximo sus componentes bioactivos, es conveniente esperar unos minutos antes de incorporarla a una bebida caliente”.

Otros consejos que brinda para cerciorarse la buena calidad de la miel son:

Elegir mieles que indiquen claramente su origen y productor.

Preferir productos provenientes de apicultores registrados.

Verificar que el envase esté correctamente rotulado.

Desconfiar de productos excesivamente baratos.

Recordar que la calidad depende de parámetros físico-químicos como la humedad, el contenido de HMF, la actividad de diastasa, el perfil de azúcares y la conductividad eléctrica, determinados mediante análisis de laboratorio y establecidos por normas internacionales.

Por último, el consenso profesional indica que la miel no debe administrarse a menores de un año (por el riesgo de botulismo infantil). Debe ser incorporada de manera planificada por personas con diabetes y conviene moderar su consumo en personas con obesidad, síndrome metabólico o resistencia a la insulina.