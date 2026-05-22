¿Cuánta agua debés tomar al día según tu edad? Esto dicen los organismos de salud

Mantener tu cuerpo hidratado es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, manteniendo la piel hidratada y elástica, especialmente durante temporadas de calor o en ciudades con temperaturas extremas.

Diversos especialistas en salud señalan que consumir suficiente agua ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y prevenir problemas como fatiga, dolores de cabeza o deshidratación.

A pesar de que la conocida recomendación de beber dos o tres litros diarios sigue siendo popular, la cantidad ideal de agua puede variar dependiendo de la edad, el nivel de actividad física y las condiciones de salud de cada persona.

¿Cuánta agua se recomienda tomar según la edad?

De acuerdo con organismos de salud y nutrición, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estas son algunas recomendaciones generales de consumo diario de agua de acuerdo a tu edad:

Bebés de 0 a 6 meses

Los bebés obtienen la hidratación necesaria a través de la leche materna o fórmula, por lo que no suelen requerir agua adicional, salvo indicación médica. Se recomienda administrar entre 100 a 190 mililitros por kilogramo de peso del bebé.

Bebés de 6 a 12 meses / Niños de 1 a 2 años.

Los bebés de entre 6 y 12 meses ya pueden ingerir poca agua, además de continuar la lactancia materna. Se recomienda beber de 900 mililitros a 1 litro por día. Por su parte, en niños de 1 a 2 años, se aconseja dar de 1.1 a 1.2 litros por día.

Niños de 2 a 3 años / Niños de 4 a 8 años

Para los niños entre 2 y 3 años de edad, se recomienda un consumo aproximado de 1.3 litros de líquidos al día, incluyendo agua y bebidas saludables. Por su parte, para niños de 4 a 8 años se recomienda un consumo de 1.6 litros por día.

Niños de 9 a 13 años

Durante esta etapa, el cuerpo requiere mayor hidratación debido al crecimiento y la actividad física. Las recomendaciones oscilan entre 2.1 litros diarios para chicos y 1.9 litros diarios para chicas.

Para los niños las recomendaciones oscilan entre 2.1 litros diarios para chicos y 1.9 litros diarios para chicas Shutterstock

Adolescentes mayores de 14 y adultos

En promedio, las mujeres requieren alrededor de 2 litros de agua al día, mientras que los hombres pueden necesitar entre 2.5 y 3 litros diarios. En mujeres embarazadas o que se encuentran en lactancia, se recomienda consumir 300 mililitros adicionales por día.

Adultos mayores

Aunque la sensación de sed puede disminuir con la edad, especialistas recomiendan mantener un consumo constante de líquidos para evitar deshidratación y problemas renales. Esta recomendación de ingesta incluye agua simple potable, leche, café, té y el agua presente en los alimentos.

¿Por qué es importante mantenerse hidratado?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agua participa en funciones esenciales del cuerpo, como:

Regular la temperatura corporal

Mantener

Facilitar la digestión

Lubricar articulaciones

Eliminar toxinas

Mantener el buen funcionamiento del cerebro y músculos

Además, una hidratación adecuada puede ayudar a mejorar la concentración y reducir el cansancio.

Una hidratación adecuada puede ayudar a mejorar la concentración y reducir el cansancio

¿Cuáles son las señales de deshidratación?

Entre los síntomas más comunes de deshidratación se encuentran:

Sed intensa

Boca seca

Mareos

Dolor de cabeza

Orina oscura

Fatiga y debilidad

Falta de apetito

En casos severos, la deshidratación puede provocar complicaciones que requieren atención médica. De esta forma, especialistas sugieren algunas acciones sencillas para mejorar la hidratación diaria:

Llevar una botella reutilizable.

Tomar agua antes de sentir sed.

Consumir frutas y verduras con alto contenido de agua.

y con alto contenido de agua. Reducir bebidas azucaradas.

Aumentar el consumo de líquidos durante el ejercicio o el calor extremo.

Finalmente, autoridades de salud señalan que las necesidades de hidratación pueden variar dependiendo del clima, el estado físico y enfermedades específicas, por lo que ante cualquier duda recomiendan consultar a un profesional médico.