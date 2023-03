Envió un mensaje para pedir medialunas en una panadería y todo se desbordó: “¿Qué te pasa fisura?”

escuchar

Las historias más insólitas se pueden encontrar en las redes sociales y una de ellas es la de una joven, quien compartió, mediante capturas de imágenes, el hilarante chat que mantuvo al intentar pedir una docena de medialunas a través de WhatsApp.

La usuaria de Twitter @isainhargue abrió un hilo que, en principio, parecía inocente, pero una vez que se conoció en detalle sorprendió a más de uno. “Yo solo quería pedir medialunas”, indicó la joven junto a las capturas de su WhatsApp.

El tuit viral de la joven que quiso encargar medialunas a una panadería Twitter: @isainhargue

“Hola, quería hacerte un pedido”, comienza la conversación y el dueño del número le responde: “¿De qué?”. De una docena de medialunas respondió la usuaria, pero la respuesta la sorprendió: “Yo no te pedí nada”.

El tuit viral de la joven que quiso encargar medialunas a una panadería Twitter: @isainhargue

En ese momento cayó en la cuenta de que el número pertenecía a otra línea. “¿No son de la panadería?”, preguntó y del otro lado le contestaron: “No, te equivocaste. Tenés ganas de molestar, me parece”. Ante los malos modos del interlocutor, la joven le compartió una captura del flyer donde sacó el número y le manifestó: “Bueno, deciles que lo cambien entonces, no es mi culpa. Hablame bien”.

El tuit viral de la joven que quiso encargar medialunas a una panadería Twitter: @isainhargue

“Yo te hablo como quiero”, respondió la persona renegada y agregó: “¿Qué te pasa fisura? Te llego a ver y te cago a piñas. Dejame de joder y borrá mi número, gila”. La conversación se viralizó en Twitter con más de 55 mil likes y la joven recibió cientos de mensajes.

“Eso te pasa por no ir a la panadería reina”, le contestó un usuario y ella asintió explicando que fue por el calor que no salió de su casa. Otros aprovecharon para escribirle al mismo número haciéndole menciones a la medialuna para molestar al titular del celular y compartieron las capturas en el hilo de Twitter.

No obstante, la viralización fue tal que la misma panadería apareció en escena para dejarle un mensaje a la joven que tan solo quería medialunas.

La respuesta de la panadería a la joven Twitter

“¡Hola, Isa! Mi nombre es Julieta, te escribo de La Esquina de la Medialuna”, introdujo la representante y se refirió al problema que tuvo: “Nos llegó tu tuit con el inconveniente del número de WhatsApp. Inicialmente, te queríamos pedir disculpas por el malentendido, ese sí era nuestro número, pero por lo que sucedió nos dimos cuenta de que no lo es, no sabemos bien qué pasó; sin embargo, estamos trabajando para solucionarlo y tener un número nuevo”.

No obstante, la panadería le dio una gran noticia. “Quiero pedirte tu dirección y un rango horario o día en el fin de semana para que podamos alcanzarte algunos de nuestros productos para que puedas disfrutar y sacarte las ganas de las medialunas que te merecías”, concluyó el mensaje por privado.

La joven hizo una captura del mensaje y se emocionó con los seguidores que la apoyaron. “Lloro. Los amo háganse un favor y cómprenles que son las medialunas más ricas del mundo”, tuiteó. El breve malentendido terminó con final feliz para la joven que pudo hacerse de las medialunas que quería y de yapa degustar más productos del lugar.

