Un joven sorprendió a todos en TikTok al mostrar lo que encontró en las persianas de su casa. Desde hace un tiempo escuchaba ruidos extraños que, si bien al principio no le molestaban, luego le generaron curiosidad. Su reacción al ver lo que había allí no tardó en viralizarse. El video que compartió superó los 13 millones de visualizaciones.

“Hace tiempo que oíamos ruidos y aquí está el por qué”, explicó en el video Brian Fuentes, quien aparece con un palo mientras intenta tantear su ventana. En ese momento se escucha a una joven que está con él advertir: “Con la mano ya lo habrías hecho”.

Escucharon ruidos en la ventana, movieron las persianas y lo que encontraron los dejó perplejos.

Luego de varios intentos cerró la ventana y se escuchó a la mujer exclamar: “¡Ah, sí que estaba! Quiero que, si hay algo, salga”. En ese momento, Brian bajó la persiana hasta el fondo y apareció una rata. Al verla, ambos comenzaron a gritar.

Muchos en la red social no se sorprendieron con lo que les pasó y compartieron sus experiencias. “En la mía hay murciélagos”; “Hace unos 7 años en mi persiana se metieron alrededor de 20 ratas″; “Yo tengo un nido de pájaros” y “No vuelvo a tocar una persiana en mi vida”, son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo del video.

La reacción de la compañera al ver la rata en su ventana.

La reacción de la mujer fue mucho más escandalosa, al punto tal que llegó a tomárselo con humor y compartió su grito en un divertido clip en la misma red social.

Qué hicieron los jóvenes con la rata

Pero, el video del hallazgo no fue todo. El joven subió la segunda parte a Tiktok y allí mostró qué pasó con el roedor. “Después de desalojar a los invasores, parece que no estaban solos. Y ahora, ¿qué hacemos?”, se preguntó. De esta manera, les contó a sus seguidores que se quedó con una de las ratas.

“Decidimos cuidarla hasta que se pueda valer por sí misma y dejarla marchar. Nos da miedo soltarla ahora y que la agarre una serpiente”, señalaron en un video en el que aparecen mientras le compran alimentos.

La pareja adoptó a la pequeña invasora como un miembro más de la familia.

Si bien muchos usuarios de la red social se mostraron sorprendidos por su actitud, no faltaron quienes quedaron encantados con la decisión de la pareja. “Es una monada, yo haría lo mismo”; “Les recomiendo no soltarla porque se va a encariñar con ustedes con el tiempo” y“Es mentira, no la soltarán”, les expresaron.

Una rata se comió los ahorros de una joven

Más allá de la decisión del joven y su novia de quedarse con el animal, no todos tienen la misma suerte. La usuaria de la red social @luzyosy guardaba casi 800 dólares en su casa, pero un día se los encontró hechos pedazos y su reacción se volvió viral en Tiktok. ¿La explicación? Una rata apareció y destrozó todos los billetes.

Viral: rata destroza más de 15 mil pesos en ahorros

“Trata de pegarlo y te lo cambian, no importa si falta un pedacito”, le recomendó una seguidora cuando vio lo que le ocurrió y le recomendó que acuda a un banco. Sin embargo, la afectada le respondió que intentó esa opción pero, como estaban tan destrozados, no tuvo suerte.

Ahí mismo hubo otra que dejó un consejo a nivel general: “Si van a guardar efectivo en casa, mejor compren una caja fuerte o usen una alcancía”.