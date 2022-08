“Me la deliro porque no me puedo comprar una casa”: el mensaje de una joven que arrasa en TikTok

“¿No les pasa que el país se prende fuego, pero el boliche está lleno?”, les preguntó a sus seguidores de TikTok Camila Ramírez (@rzcamila) y su reflexión se hizo viral.

En menos de un día, el video superó las 260.000 reproducciones, los 39.000 likes y cosechó más de 800 comentarios de todo tipo. Además, traspasó las fronteras de la red social de origen chino y se volvió tendencia en Twitter e Instagram.

“¿No les pasa que el país se prende fuego, pero el boliche está lleno?”: el video que se viralizó en TikTok

“Gente, estaba con mis hermanos hablando sobre una teoría que tengo. Para mí somos la generación de fingir demencia. Lo digo posta”, aclaró Camila y no pudo evitar la carcajada. “Es como que el país se está prendiendo fuego, y vos vas a un boliche y el boliche está lleno”, aseguró la joven.

La tiktoker quería señalar que no entiende cómo, en pleno contexto de crisis económica, con la inflación y el precio del dólar como principales protagonistas, los jóvenes siguen consumiendo como si nada estuviese pasando. “La gente se compra champagne y se compran mesas que valen una fortuna. No sé, capaz que alquilás, pero te comprás un buzo que vale 15.000 pesos”, sostuvo entre risas.

Para Camila, la pérdida de valor del dinero genera una sensación de inestabilidad y falta de sentido. “Es como que ninguno de nuestros gastos tiene sentido alguno. No sé, como que yo a veces pienso y digo: ‘Che, es un delirio lo que estoy haciendo, lo que estoy gastando’. Pero después me pongo a pensar, si tampoco es que gano una fortuna”, admitió.

“O sea, como que ya fue, me la deliro en el disfrute y listo. Total, lo que gano no me alcanza para nada, no me voy a hacer una casa”, agregó y volvió a preguntarle la opinión a sus más de 119.000 seguidores: “¿No les pasa eso? Como que siento que se prende todo fuego, pero a la vez nos chupa todo un hue...”

“Es como que ninguno de nuestros gastos tiene sentido alguno", reflexionó la tiktoker (Foto: Captura de video)

Las respuestas de los usuarios, como no podía ser de otra manera, no se hicieron esperar. “Estamos acostumbrados a las crisis”, sostuvo una de sus seguidoras con algo de decepción. “Yo creo que uno trabaja y está podrido de que el gobierno te choree mil, entonces decís: ‘Por lo menos un gusto tengo que darme, ¿si no para qué vivo?’”, indicó otro y sumó un emoji de risa.

“Es que la mayoría de los jóvenes que gana, ponele, $150.000 aproximadamente, ahorrando $50.000 por mes tarda 55 años en comprarse un departamento de US$100.000″, sostuvo un usuario que se puso a hacer cuentas. Y otro le explicó que así está diseñada la economía argentina: “Justamente, el ahorro está dinamitado y entonces se va todo a consumo”, sostuvo.

“Y sí, la casa y el auto están cada vez más lejos... mejor gastarlo el fin de semana”, se resignó otro usuario. “Pasa que como ya viajar, comprarse un auto, ni hablar de propiedad, es imposible, nos conformamos con gustitos. Gustos que un país normal no son nada”, indicó otro.

"Lo que gano no me alcanza para nada, no me voy a hacer una casa", sostuvo la tiktoker (Foto: Captura de video)

Para graficar esa sensación, un seguidor algunos años mayor que la tiktoker recordó una escena de hace algunas décadas. “Nunca me voy a olvidar cuando al fin de semana siguiente a la renuncia de De la Rúa estaba en un bar y todos como si nada. La vida sigue siempre”, escribió.

“Somos la generación más consumista de la historia, pero gracias a nosotros no explota del todo la economía, porque hacemos circular la guita”, remarcó otro usuario.