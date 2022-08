Lali Espósito besó a una fanática que se desmayó en pleno show y enloqueció a sus fans

Lali Espósito se caracteriza por ser una de las artistas que más relación tiene con sus fanáticos. Con frecuencia se muestra dispuesta a acercarse y tomarse fotos, y recientemente sus shows se convirtieron en una nueva forma de conectar con ellos y de darle alegrías a más de uno. Durante uno de los recitales que dio el finde semana, tuvo un gesto inesperado: una chica se desmayó y -mientras seguridad la sacaba del lugar- la hizo volver y le dio un beso en plena performance.

Desde que aparecieron las primeras imágenes promocionales del Disciplina Tour se comenzó a generar una expectativa muy alta que fue superada por la realidad, una vez que la cantante se subió al Luna Park el 23 de junio. Desde ese día pasó de todo y gracias a las redes sociales nada pasó inadvertido. Lali besó a una de sus bailarinas, a Nati Jota y ahora a una fanática. Como no podía ser de otra manera, el momento se volvió viral.

Lali compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de los shows que dio en Códroba y Rosario el fin de semana (Foto: Instagram @lalioficial)

Muchas veces sucede que durante un recital se vive tanta emoción y efusividad que se generan situaciones complicadas. La cantidad de gente, los empujones para llegar lo más cerca posible al escenario y los famosos “pogos” pueden provocar que algunos se descompongan y necesitan asistencia. Eso fue lo que sucedió con Victoria Castaño, una joven que se desmayó en el show de Lali. Sin embargo, mientras los guardias la sacaban del lugar y en algún lugar de su mente pensaba en lo que invirtió y en lo que iba a perderse, su ídola advirtió la situación, la mandó a llamar y tuvo un gesto que la dejó sin palabras.

“En el show de Lali me desmayo, no veo nada. En un momento me empiezo a sentir mejor, después me siento mal de nuevo y la quedé. Se forma un círculo de personas a mi alrededor, vino un guardia a sacarme y en un momento la reina me quiere dar un pico”, contó Victoria en un video que compartió en TikTok y que rápidamente se viralizó. Junto a sus palabras compartió las imágenes que sirvieron como una prueba contundente de lo ocurrido.

Lali Espósito besó a una fan durante su show en Córdoba

Mientras en el estadio se escuchaba “No estoy sola”, la coach de La Voz Argentina se percató del movimiento entre el público y cómo el equipo de seguridad retiraba a la joven que se descompensó. Inmediatamente, pidió que frenaran todo y se acercó. De rodillas al borde del escenario se encontró frente a frente con Castaño, la tomó de la mano, constató que se encontrara bien e hizo un gesto para saludarla con un beso, el cual la fan correspondió. Sin embargo, Espósito hizo un rápido movimiento, corrió la cara y, en lugar de besarla en la mejilla, lo hizo en la boca.

Las cámaras del público registraron el momento que incluso también se transmitió a través de las pantallas gigantes del estadio. La protagonista del acontecimiento compartió el video en las redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral y recibió todo tipo de comentarios.