“¡Eso fue sexy!”: quién es la argentina ovacionada en America’s Got Talent que puede ganar el premio de un millón de dólares

Micaela Leitner, junto a su marido Matías Cienfuegos, deslumbró al jurado y público del clásico programa estadounidense con una increíble performance aérea; en una charla con LA NACION, la acróbata habla de su vida, de su carrera y de sus chances de ganar la competencia

El estricto jurado de America’s Got Talent contempla absorto a la pareja que hace acrobacia aérea sobre el escenario del clásico reality estadounidense. El hombre cuelga boca abajo de una plataforma ubicada a unos seis metros de altura. La mujer salta al vacío desde esa misma plataforma. Por un instante, todos contienen la respiración. En una maniobra increíble, el hombre atrapa a la mujer por los tobillos, luego se impulsa y la lanza por el aire para volver a agarrarla de las manos. El público brama. Sofía Vergara, una de las juezas del programa, se pone de pie y levanta los brazos. Está deslumbrada, igual que sus colegas. Acaban de presenciar un espectáculo colosal.

Este arriesgado y también sensual show de altura tiene como protagonista a un dúo que se llama Sirca Marea y que está conformado por un joven chileno, Matías Cienfuegos, y por una argentina, Micaela Leitner. Ambos tienen la esperanza de llegar bien lejos en el famoso concurso televisivo de talentos de los Estados Unidos. Este martes, ellos participarán de la semifinal del ciclo. Y esperan pasar a la final, el próximo 23 de septiembre, para alzarse con el importante premio que otorga America’s Got Talent al ganador de la competencia: un millón de dólares.

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner, emocionados tras las palabras del jurado gza. micaela

“Es uno de nuestros sueños. Ser los primeros acróbatas y además, latinos, en ganar este programa de televisión”, cuenta Micaela Leitner a LA NACION, en medio de una charla en la que esta entrerriana de 32 años narra sus orígenes en esta disciplina, la relación con Matías, la necesidad de hacer acrobacia en los semáforos, la llegada a América’s Got Talent y lo que esperan hacer en caso de ganar el suculento premio.

Vocación por las alturas

— Micaela, contame algo de tu vida: ¿de dónde sos? ¿cómo surge tu vocación por las alturas?

— Soy entrerriana, “panza verde” (ríe). Nací en Paraná y viví allí hasta que me fui a Buenos Aires, a los 23 años. De chica ya hacía gimnasia artística. Después, de adolescente, hubo un tiempo que andaba en skate y a mi mamá no le gustaba. Ni que estuviera todo el día en la calle, ni que volviera lastimada, ni que esté rodeada de varones. Entonces me dijo: “A vos se te da bien las cosas aéreas”, porque ella me veía haciendo acrobacia en las calles, y me anotó en un taller de telas y trapecio que había en Paraná. Y desde que empecé, a los 16 años, nunca más dejé la actividad circense.

Sirca Marea asombra al jurado y público de America's Got Talent

—¿Cuándo empezaste con esta disciplina que hacés ahora?

— Cuando conocí a Mati, en el año 2017, en Barcelona. Él ya hacía esta disciplina que hicimos en America’s Got Talent y necesitaba a alguien para acompañarlo. Entonces me dijo si quería hacerla con él. Me ofreció ir a entrenar a Bélgica. Yo empecé con eso de cero, pero desde entonces le estamos metiendo y hemos consolidado una técnica y creamos el dúo que se llama Sirca Marea, con el que hemos trabajado en varios lugares.

—¿Qué nombre tiene exactamente esta disciplina?

—Se llama Cuadro Aéreo o Cuadro Fijo, aunque en la Argentina se le dice Raamka, que es una palabra rusa que quiere decir “cuadro”. Está basado en un aparato fijo donde Matías puede enganchar sus piernas y de ahí (colgado boca abajo) puede palanquear y convertirse, conmigo, en una especie de catapulta humana. Tiene que estar muy preparado para recibir el impacto al atajarme y después poder lanzarme.

Los impresionantes trucos que hicieron Matías y Micaela conmovieron al público y al jurado de America's Got Talent gza. micaela

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner escuchan la devolución del juado de America's Got Talent el día de su primera audición en el programa gza. micaela

-Matías es algo más que tu compañero de Sirca Marea, ¿no?

-Sí, sí. Nosotros estamos casados. Nos casamos en Chile, en 2018. Desde entonces hemos estado viajando entre Europa (vivieron en Bélgica y en Francia), Latinoamérica y ahora se nos dio esto de venir a Pasadena, en Los Ángeles, para America’s Got Talent.

Acrobacia en los semáforos

-En Bélgica tuvieron la experiencia de trabajar en la calle, ¿cómo fue eso?

-Sí, como no teníamos para pagarnos las clases de nuestra disciplina, no teníamos trabajo ni nada, en Bruselas empezamos a hacer acrobacias en los semáforos para costearnos la vida allá, que es bastante cara, y para poder seguir entrenando. Estuvimos un año, que fue muy duro, porque fue el invierno más frío después de no sé cuántos años. Pero el semáforo nos salvó por el hecho de que no teníamos cómo generar recursos allá.

Micaela practica acrobacias en el Parque Urquiza de su Paraná natal Ig @serenaleit

Micaela Leitner nació en Paraná, argentina, pero vivió en varios países donde perfeccionó su arte junto a su marido chileno Matías Cienfuegos Ig @serenaleit

-¿Y mientras tanto seguían practicando?

-Sí. Pero recién el año pasado creamos el propio acto nuestro porque nos invitaron al Festival Nikulin de Moscú, que es una competencia muy fuerte. Sacamos la medalla de plata. Nos invitaron después al Festival Iberoamericano de Circo en Madrid y ahí sacamos medalla de plata, el premio del público y el premio Cirque du Soleil. Y nos invitaron después a París, al Festival Mondial du Cirque de Demain, que es, junto con el de Montecarlo, el más importante a nivel artístico, moderno, de artes de circo en Europa. Allí sacamos medalla de bronce.

-¿Y cómo llega la oportunidad de America’s Got Talent?

-Una agente de casting del programa, una persona que busca talentos alrededor del mundo, nos vio en París. No nos conocía, nos vio en el festival y decidió buscarnos. Publicó una foto nuestra en redes sociales y preguntó si alguien nos conocía. Unos amigos que tenían el contacto nuestro nos pasaron la publicación y nos dijeron: “Mirá, ella los está buscando”. La contactamos, dijo que le había encantado nuestro show y nos convocó para el programa.

La disciplina que practican Micaela y Matías se llama cuadro aéreo, pero en la Argentina se le dice Raamka ig @sirca.marea

Los actos del dúo Sicra Marea hacen que el público contenga la respiración durante varios minutos Ig @serenaleit

“No podíamos creer el impacto”

Micaela y Matías hicieron la primera audición en el programa estadounidense en marzo de este año. Su performance en las alturas, con toques tanto artísticos y sensuales como de verdadero riesgo, subyugó a los presentes. “Nunca habíamos ido a una competencia televisiva -cuenta Micaela-. No sabíamos lo que iba a pasar. Íbamos por la experiencia y cuando terminamos el acto todo el público del teatro donde se filma el programa y los cuatro jueces estaban de pie aplaudiendo. No podíamos creer el impacto. Les encantó nuestro acto”.

En efecto, los cuatro jueces del programa, acostumbrados a bajarles el pulgar incluso a las presentaciones más elaboradas, esta vez adornaron a la pareja con efusivos elogios.

Sofía Vergara se sintió conmovida por la perfonmance del dúo Sirca Marea gza. micaela

Micaela Leitner y Matías Cienfuegos realizan actos de acrobacia aéra prescindiendo de la red, lo que vuelve a sus actos todavía más asombrosos Ig @serenaleit

“Eso fue la perfección. Fue sexy”, dijo la actriz colombiana Sofía Vergara, mientras se abanicaba el rostro con una de sus manos. “Posiblemente es el acto de acrobacia aérea más complicado que hemos visto”, agregó por su parte el siempre serio Simon Cowell, quien, olvidando su rol de villano, cayó rendido a los pies de Sirca Marea. Del mismo modo elogiaron a la argentina y el chileno los dos jurados restantes, Howie Mandel y Mel B, que no podían creer lo que acababa de ver.

La actuación de Sirca Marea fue tan contundente que el dúo pasó directamente a cuartos de final de la competencia. En esa instancia estuvieron tres semanas atrás. Y también dejaron a todos con la boca abierta. “Había gente llorando. El jurado se puso de pie nuevamente diciendo que les encantó el acto y eso nos hizo pasar a semifinales”, dice la joven entrerriana.

Sirca Marea en los cuartos de final de AGO

“Hay que seguir dándole”

-¿Qué sensación tuviste con tan buenas devoluciones en un programa tan exigente?

-Sentís que tomaste una buena decisión al hacer lo que estás haciendo. Obviamente, te sentís honrada por el hecho de que reconocen que estás entregando todo lo que tenés. Que tengas una devolución donde te das cuenta que generaste algo bonito, que hiciste emocionar o impactaste a otra persona es súper lindo. Estamos felices, agradecidos por la experiencia. Pero hay que seguir dándole.

-¿Qué tal es con ustedes Terry Crews, el conductor del programa?

-Muy buena onda ¡Mide como dos metros! Mati, que es grande, queda chico al lado de él. Pero siempre está tirando buena energía. La verdad que todos nos han recibido muy bien acá, nos contuvieron un montón. Detrás de escena hay productores, gente de coreografía, vestuario, fotos… todos nos han ayudado un montón, en el sentido de decir: “Chicos, no se preocupen, cuenten con nosotros. Cuéntennos sus ideas para la próxima presentación”. Están siempre pendientes.

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner se juegan este martes un lugar en la final de America's Got Talent gza. micaela

Parte del impresionante acto de Sirca Marea en los cuartos de final de America's Got Talent gza. micaela

Este martes, Sirca Marea se presentará con una nueva performance en la semifinal del programa para intentar llegar a la final que será el 23 de este mes. Según cuenta Micaela, son 11 actos los que compiten en total en esta instancia -“la mayoría cantantes o grupos de baile”-. Y de ellos, serán cuatro los que puedan acceder a la final. “En esa instancia hay cuatro competidores más, que llegaron allí directamente porque les dieron el botón dorado. O sea, que en la final hay ocho concursantes”.

Cómo votar por Micaela y Matías

En este punto, hay algo muy importante para destacar. El público televidente puede participar en la elección de los participantes que pasan de una instancia a la otra. El requisito es que los que votan estén en territorio de Estados Unidos o de Puerto Rico.

Sirca Marea llegó a la semifinal de America's Got Talent y piden el voto de los televidentes

Una imagen de Sirca Marea en su participación en el Festival de circo de París, en Francia, donde obtuvieron una medalla de bronce ig @sirca.marea

En la conversación telefónica con Micaela Leitner toma la palabra por unos instantes su marido y coequiper, Matías Cienfuegos, para hacer un pedido: “A la gente que esté en la Argentina o en Chile, si tienen familia o amigos en los Estados Unidos, pídanles que voten por nosotros, que estamos dando la cara afuera para representar a nuestros países”. A su vez, la artista oriunda de Paraná añade: “Apoyen, por favor, que somos los únicos latinos que estamos quedando en el programa”.

Para votar en favor del matrimonio que hace maravillas en los aires, siempre que uno esté en los Estados Unidos o Puerto Rico, basta con ingresar a la página web de la cadena NBC a través de este vínculo: nbc.com/agtvote.

Micaela Leitner y Camilo Cienfuegos se casaron en Chile en 2018 gza. micaela

“Hay que soñar a lo grande”

La mamá de Micaela estuvo en el público en la primera audición y también en los cuartos de final. Pero para esta nueva presentación se sumarán más allegados de la pareja: “Esta vez mi mamá trajo amigas, vinieron los padres de Mati, la tía de Mati, y también van a venir amigos. Tenemos como un club de fans que nos apoyan. Es verdad que el público nos abrazó y estuvo con nosotros, pero es diferente cuando tenés el apoyo más cercano, cuando tenés a tu familia se siente mejor”, asevera la acróbata.

-Las dos últimas: ¿por qué se llama Sirca Marea el dúo?

-Marea, porque somos devotos del mar, y el balanceo que hacemos, el vaivén de nuestros cuerpos al salir de la plataforma y volver es prácticamente como el moviendo de una ola que va y que vuelve. Y Sirca porque queríamos buscar que suene en cualquier idioma pero que no sea ni circo, ni cirque, ni circus, pero que se entienda que hable del circo, y que sea más poético. Y la “s” es porque cuando hacemos movimientos balanceados nuestros cuerpos dibujan una “ese”. Nos da sentido a nosotros porque nos conecta con lo que queremos hacer y con el lugar donde nos sentimos plenos.

Matías y Micaela estuvieron en un concurso de acrobacia aérea en París y allí los descubrió una productora de America's Got Talent y los convocó para el popular programa estadounidense Ig @serenaleit

-Y la pregunta final: ¿fantasean con lo que van a hacer si ganan el millón de dólares del premio de America’s Got Talent?

-Mirá, hay que soñar a lo grande. Perseguir los sueños y hacer un trabajo intenso para poder merecerlos. Nos encantaría tener una casa. Somos artistas de circo y vivimos en nuestra camioneta. Nos encantaría en algún momento tener casa, perro, un espacio de entrenamiento para que la gente pueda venir a aprender. Compartir con gente que quiera aprender a volar. Ganar America’s Got Talent sería un sueño realizado.