Por qué los inodoros de los baños públicos tienen el asiento abierto en forma de U
La abertura frontal de los inodoros públicos no es un detalle de diseño: responde a normas de higiene vigentes desde hace décadas
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Aunque la mayoría de las personas no les prestan demasiada atención, los inodoros de los baños públicos suelen tener una característica particular que los diferencia de los que se encuentran en los hogares. Se trata del asiento con una abertura en la parte frontal, una forma de herradura o de “U” que puede verse en aeropuertos, hospitales, restaurantes y centros comerciales de todo el mundo. Lejos de responder a una cuestión estética, este diseño tiene un propósito específico vinculado a la higiene y forma parte de normas sanitarias que se aplican desde hace décadas.
El diseño de los inodoros con abertura frontal, conocido como open-front toilet seat, no es una cuestión estética, sino una medida respaldada por normas de salud pública. De acuerdo con la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), este tipo de asiento es obligatorio en numerosos baños públicos debido a que ayuda a reducir el contacto con superficies potencialmente contaminadas y contribuye a mejorar las condiciones de higiene.
En esa línea, Hugo Aguilar, vicepresidente de Códigos y Normas de la IAPMO, explicó que la ausencia de la sección frontal disminuye la superficie de contacto entre la persona y el sanitario, reduciendo así el riesgo de exposición a bacterias y otros gérmenes. Además, especialistas de la Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería destacan que este diseño también facilita la higiene íntima y evita el contacto innecesario con el asiento.
Otro de los beneficios de la forma en U es que simplifica las tareas de limpieza y mantenimiento. Al acumular menos suciedad y humedad en la parte frontal, permite una higienización más rápida y eficiente, algo especialmente importante en espacios con gran circulación de personas, como aeropuertos, hospitales, restaurantes y centros comerciales.
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