Madre Teresa de Calcuta: “Mientras el trabajo sea más repugnante, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra devoción”

La Madre Teresa de Calcuta, nacida como Anjezë Gonxhe Bojaxhiu en Skopie en 1910, representa uno de los símbolos universales de la fe católica puesta en acción. Su labor humanitaria le valió el premio Nobel de la Paz en 1979 y su beatificación por parte del papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003. Aquella mujer que murió en 1997, forjó un camino basado en la entrega total hacia quienes vivían en la marginación y la enfermedad, por eso sus enseñanzas son retomadas en la actualidad.

Desde su juventud en el seno de una familia católica, Teresa demostró una inclinación por la caridad. A los 18 años, dejó su hogar para ingresar en las Hermanas de Loreto, una congregación con vocación educativa. Este paso marcó el inicio de su traslado a la India, donde dejó grandes marcas con su obra.

Sus enseñanzas son retomadas en la actualidad (Foto: X)

Durante la década del 30, la región presentaba grandes desigualdades sociales y allí desempeñó funciones docentes en Calcuta hasta que, en 1946, atravesó una experiencia espiritual profunda que ella denominó la llamada dentro de la llamada. Este suceso la impulsó a abandonar el convento para asistir a los pobres entre los pobres. En 1950, formalizó esta misión al fundar la congregación de las Misioneras de la Caridad.

Su método de trabajo evitó grandes discursos teóricos y se enfocó en actos concretos. La misionera sostenía: “Mientras el trabajo sea más repugnante, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra devoción”.

Esta frase sintetiza su pensamiento sobre la dignidad del servicio en situaciones de extrema precariedad. Para ella, las tareas que otros evitaban por considerarlas desagradables, como limpiar heridas o atender a moribundos en los hospitales, constituían el núcleo de su fe. Su exigencia para ella y sus hermanas incluía pobreza radical, disciplina constante y alegría frente a la muerte y la enfermedad.

La Madre Teresa atendió a los pobres y enfermos (Foto: X)

El impacto de su labor alcanzó los centros para leprosos, orfanatos y los barrios marginales de la India. A pesar de los años, el mensaje de Teresa mantiene una vigencia particular en el contexto actual, con las dificultades que todos conocen del presente. La idea central de enfrentar lo incómodo sin evasión resulta aplicable a cualquier ámbito donde la responsabilidad marca la diferencia.

La filosofía de la Madre Teresa sugiere que el compromiso real de una persona aflora precisamente cuando las tareas son arduas o poco reconocidas. Aquella postura que prioriza la acción directa sobre la comodidad sigue como un modelo de conducta para quienes buscan transformar entornos críticos.

Su vida, marcada por el sacrificio, transformó la percepción social sobre el cuidado de los desamparados al convertir el servicio en una forma de dignidad espiritual. Así, la figura de Teresa de Calcuta permanece como un referente de coherencia entre pensamiento y ejecución, demostrando que la entrega personal constituye la herramienta más potente para modificar realidades marcadas por el olvido, la pobreza y el dolor extremo.