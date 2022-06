Esperando la lluvia

Sobraron nubarrones y días grises. Pasaron semanas enteras con el cielo nublado, con los cúmulos cargados mirando desde arriba negándole un duchazo a la ciudad. Al principio no pareció mal negocio porque el debut invernal fue duro y sumarle algún chaparrón hubiera sido repartir resfríos para todos, pero lo cierto es que hace más de un mes que no llueve en Buenos Aires y si bien no es la etapa más lluviosa del año, el mes de junio se iría con el pluviómetro invicto. Vuelve entonces el viejo dilema de ¿qué es buen tiempo y mal tiempo? Porque ya entramos en el tramo de que una sexta semana consecutiva sin lluvias en la región no es cosa para festejar. Lo cierto es que este viernes nos volvemos a jugar una chance certera de precipitaciones, nada significativo según muestran los modelos de simulación pero aunque sea nos permitiría romper el maleficio y empezar a revertir el déficit hídrico. Así de subjetivo es el comportamiento atmosférico, al punto que mañana podríamos tener chaparrones en la ciudad y eso significaría un escenario de excelentes condiciones meteorológicas.

Jueves: se pincha la máxima

Se acaban las mieles del viento noroeste y sus tardes templadas con un nuevo giro de veleta que estará arrimando viento del sudoeste desde temprano. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve y una mínima de 7°C. Hacia media mañana se intensifica el viento desde el sur, esperemos ligar bastante sol como para contrarrestar el frío, pero el termómetro no despegará y quedará recortado en 15°C, que de todas formas no representan una tarde de frío intenso. La noche cierra en 11°C devolviéndonos a las bajas temperaturas nocturnas.

Viernes: vuelve la lluvia a la ciudad

El viernes podría marcar la vuelta de las precipitaciones después de más de un mes sin lluvias en el estuario. La mañana comenzaría estable, con viento moderado del noreste, cielo parcialmente nublado y una mínima de 9°C, como para seguir escapando de los amaneceres con frío intenso. Con el correr de las horas irá desmejorando progresivamente pudiendo estar expuestos a las primeras precipitaciones a media tarde. La primera tanda de lluvia podría mostrar precipitaciones débiles y aisladas, la noche podría traer chaparrones más activos. Algunas simulaciones dan por terminada la inestabilidad a la medianoche, otros análisis extienden las lluvias durante la madrugada.

Sábado: mañana inestable, tarde de sol

La mañana del sábado podría mostrarse inestable, con baja probabilidad de lluvias aisladas. Se espera una mínima de 7°C, con cielo mayormente nublado y viento moderado del sur, intensificándose con el correr de las horas hasta llegar a ofrecer algunas ráfagas que limpiarán el cielo, pero nos dejarán un ambiente frío. De todas formas, quedará por delante una jornada con mucho sol y una máxima de 14°C, solo será cuestión de abrigarse para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre o salir un rato de casa. La noche se encuentra a salvo, aunque mostrará un brusco descenso de temperatura.

Domingo: amanecer con frío intenso

El amanecer del domingo nos devolverá al frío intenso con 4°C de mínima en la ciudad y 2°C en el conurbano, por suerte con viento calmo como para no llevar la sensación térmica hasta bajo cero. Se aguarda un día con buenas cuotas de sol, con el mercurio repuntando hasta 15°C vespertinos por lo que también alienta a hacer planes al aire libre si quieren salir un rato de casa.

Spoiler alert

La semana que viene prácticamente no tendría viento ni ofrecería irrupciones de aire frío por lo que no se espera un descenso de temperatura, con mínimas de 8°C y máximas de 16°C manteniéndonos lejos del frío antártico y del invierno duro.

Eso es todo, amigos y amigas. A pesar de las bajas temperaturas, seguimos completamente diferenciados del frío intenso y todo indica que la tendencia se extiende por una semana más. Si bien algunas mañanas suburbanas pueden ofrecer baja sensación térmica no llegan al bajo cero de un embate polar. Solo el amanecer del domingo puede mostrar frío extremo con una rápida recuperación a media mañana, de todas formas esto recién empieza y queda mucho invierno por delante.

