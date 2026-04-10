Hay alerta amarilla por vientos para este viernes 10 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 10 de abril hay alerta amarilla por vientos fuertes que afectarán al menos a dos provincias del sur del país. Según indicó el organismo, se trata de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN precisó que las provincias afectadas son Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero además, compartió su pronóstico del tiempo para el resto del territorio nacional.

En ambos casos, el SMN prevé tanto lluvias como vientos y adelantó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Las provincias bajo alerta amarilla

No obstante, sobre las precipitaciones, indicó que algunas serán “localmente fuertes” y que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas".

Como medidas preventivas, dio una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar eventuales contratiempos: evitar salir; no sacar la basura; limpiar desagües y sumideros; alejarse de zonas inundables; cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Para el resto del país se prevé mayormente buen tiempo. En la región pampeana no están anunciadas lluvias y en cambio está previsto un día soleado con temperaturas máximas de hasta 24°C, pero nublado hacia el anochecer.

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

En la región mesopotámica las condiciones serían similares pero con el cielo parcialmente nublado y con una máxima que escalará hasta los 26°C. Para el oeste cordillerano las perspectivas son similares: cielo despejado y máxima de 21°C.

No obstante, en el norte, si bien no rigen alertas anunciadas, están previstas lluvias a partir de la mañana con una amplitud térmica que irá desde los 9°C de mínima hasta los 19°C de máxima.

El tiempo en el AMBA

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a la capital federal y al conurbano bonaerense, el tiempo seguirá en las mismas condiciones que a lo largo de la semana: cielo mayormente soleado con una máxima de 21°C después del mediodía, pero con una mañana fresca de 13°C.

No están previstas precipitaciones a lo largo de la jornada. El viento de dirección norte compensará la baja en la sensación térmica, que elevará la temperatura hacia el viernes y el fin de semana.