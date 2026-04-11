Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este sábado 11 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este sábado 11 de abril. Según el organismo, hay seis provincias afectadas por fenómenos que pueden tener “capacidad de daño” y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

La alerta amarilla por tormentas se localiza en el Litoral. En las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes y en cortos períodos, aunque sin probabilidad de granizo.

En dicha región, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las marcas más elevadas se esperan sobre el extremo noreste del país. Por esta situación, entre la noche del sábado y hasta el mediodía del domingo inclusive, el SMN recomienda no hacer actividades al aire libre.

En amarillo, las zonas donde rige el alerta emitido por el SMN

Para la franja central del país y un sector del Cuyo se prevé un panorama similar. En la provincia de Córdoba, el SMN anunció que las tormentas se iniciarán el sábado por la tarde hasta la mañana del domingo. En San Luis el chaparrón más fuerte será entre las 14 y las 16 horas del sábado.

Tanto en Córdoba como en San Luis, se espera que los acumulados de agua se ubiquen entre los 15 y 30 mm.

Lluvia y vientos en la Patagonia

A partir de las últimas previsiones del SMN, las ráfagas de viento más intensas durante el sábado se localizarán principalmente en el sur del país. El alerta amarillo por vientos que ascenderían hasta los 65 km/h rige para la provincia de Santa Cruz.

Ante este panorama, desde el ente recomiendan no salir a la calle, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento -como macetas, sillas o toldos-, cerrar puertas y ventanas y evitar conducir.

¿Qué se espera para el próximo trimestre? 🤔



🌧️ Se prevén lluvias superiores a las normales en el NOA, la región central, sur del Litoral y en el extremo sur de Patagonia ➡️ pic.twitter.com/BkdUMVXyG2 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) April 6, 2026

La caída de agua también alterará el sábado de los santacruceños. El SMN indicó que el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la caída de aguanieve, principalmente en las zonas cordilleranas. El temporal que tuvo su inicio durante la medianoche del viernes se extendería hasta el mediodía del sábado. Las recomendaciones del SMN son: evitar salir, limpiar desagües y sumideros, alejarse de las zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a los domicilios.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se esperan condiciones favorables, similares a la del último fin de semana.

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 16° y una máxima que llegará hasta los 25°C. Se prevé una jornada nublada durante la mañana, con cielo ligeramente despejado hacia el mediodía. Para el resto de la jornada se espera que se vuelva a encapotar.

Así estará el clima en la Ciudad durante el fin de semana

En territorio bonaerense se espera un panorama idéntico, con mínimas de 14°C y máximas de 24 grados. Durante la tarde podrían registrarse vientos leves. La probabilidad de caída de chaparrones es nula.