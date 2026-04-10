Fuerte temporal con vientos dañinos, tormentas severas y riesgo de tornados en Texas: cuándo se incrementa el riesgo

Este viernes y durante todo el fin de semana en Estados Unidos, se esperan fenómenos que irán desde intensas nevadas en el oeste hasta tormentas potencialmente severas en las llanuras, particularmente en estados como Texas y Kansas. Además, habrá un marcado ascenso térmico en buena parte del territorio norteamericano.

Tormentas severas en Texas este fin de semana: cuándo sube el riesgo de granizo, vientos y tornados

Según informó FOX Weather, un patrón de clima severo se instalará durante el fin de semana sobre Texas y las llanuras del sur, con la llegada consecutiva de sistemas de tormentas que avanzarán desde las Montañas Rocosas.

El NWS advierte sobre un patrón meteorológico activo que este viernes generará desde intensas nevadas en alta montaña hasta tormentas eléctricas en las llanuras NWS

El informe advierte que millones de personas quedarán bajo la amenaza de fenómenos intensos. Entre ellos, ráfagas de viento dañinas, caída de granizo de gran tamaño y la posibilidad de tornados. Este escenario se prolongará durante varios días, con tormentas sucesivas que impactarán la misma región.

Para el domingo, el nivel de riesgo se incrementará y abarcará una extensa área que irá desde el sur y centro de Texas hasta Oklahoma y Kansas.

Entre las principales ciudades dentro de esta zona se encuentran Dallas, San Angelo, Oklahoma City y Wichita, donde se prevé una mayor probabilidad de tormentas organizadas.

Clima en EE.UU. hoy: tormentas en las llanuras, lluvias en el noreste y calor por encima de lo normal

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este viernes se desarrollará una situación de inestabilidad en amplias zonas, especialmente en el centro y oeste.

En las llanuras centrales, se espera la formación de tormentas eléctricas dispersas durante la tarde y la noche. Algunas de ellas podrán ser fuertes, acompañadas de lluvias intensas.

El aire cálido comenzará a avanzar desde las llanuras del sur hacia el este, impulsado por un frente que se extiende desde la región central hasta el noreste. Este fenómeno favorecerá un aumento de las temperaturas, que se ubicarán entre 10 y 20°F por encima de los valores normales.

Mientras tanto, una ronda de precipitaciones avanzará desde el valle de Ohio hacia Nueva Inglaterra, con un cambio de condiciones hacia el fin de semana. Este sistema frontal no solo llevará lluvias, sino que también dará paso a un descenso térmico posterior.

Dos sistemas de baja presión provenientes del Pacífico impactarán California de manera consecutiva NWS

Sierra Nevada bajo nieve intensa: qué zonas de California esperan lluvias y acumulados más altos

El oeste del país norteamericano será uno de los sectores más impactados por este patrón activo. Según el NWS, dos sistemas de baja presión provenientes del Pacífico ingresarán de manera consecutiva sobre California, y generarán condiciones muy inestables.

La región de la Sierra Nevada será la más afectada por las nevadas, con acumulaciones que se medirán en varios pies durante el transcurso de los próximos días. En términos concretos, esto podría generar complicaciones en zonas de alta montaña.

En niveles más bajos, las precipitaciones serán en forma de lluvia, con acumulados previstos de entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros). Estas lluvias persistentes podrían saturar el suelo y generar escurrimientos en distintas áreas de California.

El sistema de humedad avanzará hacia el interior hasta alcanzar la Gran Cuenca este viernes. Luego, se extenderá hacia las Montañas Rocosas durante el fin de semana, donde también se esperan nevadas en zonas elevadas.

Mapa del tiempo severo en EE.UU.: estados con mayor probabilidad de tormentas este viernes

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que este viernes existirá un riesgo marginal de tormentas severas en varias regiones, entre las que se incluyen las llanuras del sur y central y la zona de los Ozarks.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha emitido una alerta por tormentas eléctricas que podrían intensificarse durante la noche del viernes SPC

Durante la tarde y la noche, se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas en sectores de Kansas y Oklahoma hacia los Ozarks, con condiciones atmosféricas que favorecerán su intensificación. Entre los principales riesgos se destacan:

Caída aislada de granizo de gran tamaño

Ráfagas de viento fuertes o potencialmente dañinas

Tormentas de organización limitada pero con episodios intensos puntuales

El SPC señala que, aunque la organización de los sistemas será moderada, algunas células podrían intensificarse de manera aislada, especialmente en zonas cercanas al frente estacionario.

Además, otras áreas bajo vigilancia por tormentas incluyen:

Norte de Nevada

Sudeste de Oregón

Suroeste de Idaho

Sectores del centro de California

En estas regiones, el desarrollo de tormentas estará impulsado por aire frío en altura y calentamiento diurno, lo que favorecerá la formación de granizo y ráfagas intensas. Incluso no se descarta la aparición de alguna supercélula aislada en el oeste.

Pronóstico para sábado y domingo: el foco de las tormentas se desplaza hacia Texas y el sur de las llanuras

Hacia el sábado, el eje de la actividad severa comenzará a desplazarse hacia las llanuras del sur. El NWS anticipa que la llegada de humedad desde el Golfo de México potenciará el desarrollo de tormentas más organizadas en esta región.

Estas tormentas podrían intensificarse durante la tarde y la noche del sábado, especialmente por la interacción entre la humedad y una línea seca asociada a un sistema de baja presión en desarrollo sobre las llanuras del norte.

El riesgo de fenómenos severos aumentará progresivamente, con posibilidad de:

Tormentas más intensas que las del viernes

Mayor cobertura de precipitaciones

Avance de la actividad hacia el este durante la madrugada del domingo

Para el domingo por la mañana, este sistema de tormentas podría extenderse sobre gran parte de las llanuras del sur, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad.

Medio Oeste y noreste de EE.UU.: cuándo llegan las lluvias y cómo cambia la temperatura

El avance de un frente cálido también favorecerá el desarrollo de precipitaciones en el Medio Oeste superior entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

En esta región, se esperan lluvias acompañadas de tormentas embebidas, algunas de ellas con intensidad significativa. Este escenario estará vinculado al ascenso de aire cálido y húmedo, que actuará como combustible para la convección.

En el noreste, tras el paso de las lluvias del viernes, las condiciones tenderán a estabilizarse parcialmente, aunque con un descenso de temperaturas durante el fin de semana.