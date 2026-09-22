Está a cuatro horas de Buenos Aires, pasó de no tener nombre a atraer turistas y se convirtió en una opción para una escapada anti-ruido

Entre Mar de las Pampas y Mar Azul, sobre la costa atlántica bonaerense, se extiende Las Gaviotas: una localidad balnearia que en apenas dos décadas pasó de ser un espacio sin nombre propio a convertirse en uno de los destinos más buscados de la zona. Ubicada a 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta villa combina playas extensas, bosques frondosos y un desarrollo turístico pensado para integrarse con el paisaje natural.

Las Gaviotas es un desarrollo que creció a partir de los años 2000 Instagram Las Gaviotas Tur

Un nombre reciente para un lugar antiguo

Hasta fines de los años 90, el territorio que hoy ocupa Las Gaviotas no tenía identidad propia. La mitad correspondía al loteo de Mar Azul y la otra mitad al de Mar de las Pampas y la zona funcionaba apenas como el retiro entre ambos bosques. Su nombre solo aparecía en algún archivo municipal, mientras que para el resto se trataba simplemente de una prolongación de sus vecinos.

El despegue turístico llegó recién entre 2004 y 2005, cuando comenzaron los primeros desarrollos inmobiliarios de la zona. Un par de años después, el nombre Las Gaviotas se incorporó finalmente a la cartelería del acceso desde la Ruta 11, entrada que comparte con Mar Azul, con quien también comparte el trazado de calles y el centro comercial. La denominación surgió en honor a las aves que sobrevuelan la playa.

Antes de convertirse en Las Gaviotas, el lugar era solo el retiro entre dos bosques Instagram Las Gaviotas Tur

Un paisaje entre playa y bosque patagónico

Lo que distingue a Las Gaviotas de otros puntos de la costa bonaerense es la convivencia entre el mar y la vegetación. Sus playas son amplias, de arena fina y suelen estar despejadas incluso en temporada alta. Detrás de ellas se extiende un bosque denso de pinos y acacias que rodea todo el balneario y define su estética.

El balneario se distingue por sus playas amplias de arena blanca Instagram Las Gaviotas Tur

No hay grandes avenidas asfaltadas ni edificaciones que compitan con el entorno. Las calles son de arena y las construcciones se camuflan entre la vegetación siguiendo una lógica de sustentabilidad y respeto por el paisaje.

Alojamiento a pequeña escala

En Las Gaviotas el protagonismo lo tienen las posadas boutique y las cabañas de pequeña escala, pensadas para una experiencia más personalizada. La oferta incluye desde opciones rústicas hasta propuestas más modernas, pero todas comparten el mismo criterio de integración con el entorno natural.

Las calles de Las Gaviotas son de arena y las construcciones se integran con el paisaje Instagram Las Gaviotas Tur

El balneario también cuenta con los servicios básicos para una estadía completa: restaurantes, cafeterías, bares de playa, balnearios y un pequeño centro comercial, además de actividades recreativas y espectáculos al aire libre.

Actividades para todos los intereses

La oferta de actividades en Las Gaviotas es amplia y variada. Entre las más elegidas se destacan:

En Las Gaviotas, se pueden practicar deportes acuáticos como el surf Instagram Las Gaviotas Tur

Deportes acuáticos. Las condiciones del mar favorecen la práctica de surf, kitesurf y stand-up paddle. Hay escuelas locales que ofrecen clases y alquiler de equipos para distintos niveles.

Las condiciones del mar favorecen la práctica de surf, kitesurf y stand-up paddle. Hay escuelas locales que ofrecen clases y alquiler de equipos para distintos niveles. Cabalgatas. Los paseos a caballo recorren senderos entre médanos y pinos, con salidas guiadas que en algunos casos se realizan de noche, bajo la luz de la luna.

Los paseos a caballo recorren senderos entre médanos y pinos, con salidas guiadas que en algunos casos se realizan de noche, bajo la luz de la luna. Travesías en cuatriciclos y 4x4. Permiten acceder a sectores menos transitados de la zona. Una de las excursiones más populares es la que conduce hacia el Faro Querandí.

Permiten acceder a sectores menos transitados de la zona. Una de las excursiones más populares es la que conduce hacia el Faro Querandí. Sandboard. Los médanos cercanos al faro ofrecen un terreno ideal para deslizarse sobre la arena.

Los médanos cercanos al faro ofrecen un terreno ideal para deslizarse sobre la arena. Pesca deportiva. Se practica tanto desde la costa como en excursiones embarcadas, con guías locales que organizan salidas, muchas de ellas nocturnas.

Se practica tanto desde la costa como en excursiones embarcadas, con guías locales que organizan salidas, muchas de ellas nocturnas. Caminatas y cicloturismo. El entorno boscoso invita a recorrerlo a pie o en bicicleta, a través de senderos que combinan playa y vegetación.

El entorno boscoso invita a recorrerlo a pie o en bicicleta, a través de senderos que combinan playa y vegetación. Gastronomía y compras. A pocos minutos, el centro comercial de Mar de las Pampas concentra una oferta gastronómica variada, además de artesanías y locales de compras.

Por qué elegirlo

Las Gaviotas se perfila como una alternativa para quienes buscan escapar del turismo masivo sin resignar servicios ni actividades. Su combinación de playas amplias, bosque nativo y hospedajes de escala reducida la convierten en un destino apto tanto para el descanso como para las salidas activas. Con el fin de la temporada alta, las playas quedan aún más despejadas y el clima suele acompañar, lo que la vuelve una opción atractiva para descubrir su paisaje con más calma.

El destino es ideal para quienes prefieren disfrutar de la serenidad en las playas Instagram Las Gaviotas Tur

Pertenece administrativamente a Villa Gesell y forma parte de un corredor turístico que crece año a año, sostenido por un modelo que prioriza la conservación del entorno natural por sobre el desarrollo intensivo. Esa decisión, sostenida desde sus primeros loteos, es hoy uno de los principales atractivos del lugar.

Cómo llegar

El acceso desde Buenos Aires es directo. El recorrido comienza por la Autopista Buenos Aires–La Plata, continúa por la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata, empalma con la Ruta 63 y luego con la Ruta 11 hacia Villa Gesell, hasta llegar al acceso compartido de Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas. En total, el trayecto suma 445 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.