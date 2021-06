Estaba desesperada por el llanto de su bebé y una nota anónima en su auto le cambió el día

Genevieve Spark vive en Leeds, en Reino Unido junto a sus tres hijos. Este martes, mientras los llevaba a distintas actividades, se vio sobrepasada por las responsabilidades. Pero cuando todo parecía que el día iba a arruinarse, una nota de una extraña la alegró como pocas personas lo hubieran logrado.

“Si vieras una nota en la manija de la puerta de tu auto al salir de un comercio, lo primero que pensarías es lo peor ¿no?”, comienza el posteo que Genevieve Spark compartió este lunes en un grupo abierto de Facebook. Contra todos los pronósticos, el papel que encontró le generó todo tipo de sensaciones, ninguna negativa.

Spark relató en su posteo que tras dejar en el colegio a su hija de seis años, su bebé de dos meses comenzó a llorar desconsoladamente junto a su hijo de tres. Sin poder atenderlo mientras manejaba, la situación la mortificó mucho.

Al llegar al comercio antes mencionado, una mujer que también estaba estacionada observó el desesperado intento de Spark por calmar a su bebé y, a la vez, atender a su pequeño hijo. Y tras alejarse le dejó una tierna nota.

La carta que una mujer identificada como Sarah le dejó a Spark en la puerta de su auto Facebook

“Tenés unos hijos hermosos. Gracias por haberme hecho sonreír desde mi auto. De una mamá a otra: estás haciendo un trabajo fabuloso. Un beso. Sarah”, se puede leer en el texto manuscrito que compartió Spark en la red social.

A la espera de que esa tal Sarah pueda leerla, Spark también le dedicó unas palabras en el cierre de su posteo. “De una extraña a otra, de una madre a otra, muchísimas gracias por ese sorprendente mensaje de aquella mañana. Honestamente me alegró el día. Uno nunca sabe cómo puede estar sintiéndose la otra persona y el mensaje me hizo sentir mejor en ese momento. Me alegra que te haya hecho sonreís a vos también”, respondió con el deseo de que la otra mamá pueda leerla.

LA NACION