El rey Carlos III visita Estados Unidos en plena controversia por Malvinas y tras meses de tensión entre Trump y Starmer

LONDRES.– El rey Carlos III del Reino Unido parte el lunes a Estados Unidos, donde le espera un ejercicio de equilibrismo diplomático tras meses de tensiones entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y la reciente filtración de un correo electrónico en el que Washington considera retirar su apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

La reina Camila y el rey Carlos III reciben a Trump en un banquete de estado en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el 17 de septiembre de 2025 DOUG MILLS - NYTNS

Oficialmente, el Palacio de Buckingham presenta esta visita de cuatro días, organizada a petición del gobierno británico, como una oportunidad de “celebrar los vínculos históricos” entre ambos países con motivo del 250º aniversario de la independencia estadounidense. Pero rara vez un viaje real habrá suscitado tanta controversia.

Nuevas tensiones por Malvinas

La agencia de noticias Reuters publicó este viernes que un correo electrónico interno del Pentágono esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre ellas, contempla la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

Una fuente estadounidense le dijo a la agencia que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra el régimen islámico, que empezó el 28 de febrero.

El rey Carlos III llega antes del desfile por el 80.º aniversario del Día de la Victoria en Europa (VE Day), en Londres, el 5 de mayo de 2025 Henry Nicholls - POOL AFP

Poco después de la filtración, desde el Reino Unido quitaron importancia a las versiones y reafirmaron su postura.

“No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó un portavoz del primer ministro británico.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero, quien subrayó además que Londres ha transmitido esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

La disputa con Starmer

Aunque Trump, hijo de una escocesa y gran admirador de la familia real, calificó al monarca de “hombre fantástico” el jueves en la BBC, también ha multiplicado los ataques contra sus aliados británicos desde finales de febrero.

Las primeras críticas al gobierno laborista británico llegaron cuando Londres expresó sus primeras reservas sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

“No es a Winston Churchill a quien tenemos delante”, dijo el presidente estadounidense en marzo, hablando del primer ministro laborista.

Starmer llega al Museo Británico para ver el diseño final del Monumento Conmemorativo a la Reina Isabel, en Londres, el 21 de abril de 2026 TOBY MELVILLE - POOL

Trump arremetió además en los últimos meses contra el proyecto británico de entregar a isla Mauricio el archipiélago de Chagos, que alberga la base de Diego García, utilizada por ambas potencias en el océano Índico. Ante la presión norteamericana, Reino Unido suspendió este mes dicha entrega.

Por otro lado, el mandatario republicano se burló del Ejército británico y minimizó su contribución a la coalición internacional que combatió a los talibanes en Afganistán, lo que irritó al gobierno de Londres.

Estos ataques han llevado a algunos parlamentarios a pedir el aplazamiento del viaje. Una postura compartida por el 48% de los británicos, según una encuesta.

Discurso en el Congreso norteamericano

En este contexto, Trump afirmó a la BBC que la visita podría “perfectamente” reparar la “relación especial” entre ambos países.

El rey, por su parte, podría aprovechar el 250º aniversario de la independencia estadounidense, que se cumple el próximo 4 de julio, para intentar rebajar las tensiones actuales.

En un discurso el martes ante las dos cámaras del Congreso estadounidense –el primero de un monarca británico desde el que ofreció Isabel II en 1991–, Carlos III podría mencionar estas tensiones, pronostica Craig Prescott, especialista en la monarquía de la universidad londinense Royal Holloway.

El rey Carlos III inspecciona un regimiento durante una ceremonia para presentar nuevos estandartes, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el 13 de junio de 2025 Henry Nicholls - pool afp

“Está obligado a mencionarlas. Imagino que lo hará de forma bastante codificada”, afirmó el especialista.

Aunque apenas accedió al trono en 2022, el rey de 77 años, que sigue recibiendo tratamiento por un cáncer, está curtido en este tipo de ejercicios diplomáticos y ha demostrado ser “mejor orador” que su madre Isabel II, consideró Prescott.

El escándalo Epstein

El otro gran nubarrón que planea sobre este desplazamiento es el caso del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein y la amistad que mantenía con el hermano del rey, Andrés Mountbatten-Windsor.

Este escándalo, que salpica a la familia real desde hace más de 15 años, ha tenido nuevos giros en los últimos meses, con la publicación de fotos y correos electrónicos comprometedores para Andrés.

Carlos III intervino recientemente retirándole todos los títulos reales a su hermano, incluido el de príncipe.

Andrés y el rey Carlos III salen después de la misa de réquiem en honor a la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster en Londres, el 16 de septiembre de 2025 Joanna Chan - AP

El monarca se comprometió también a dejar que “la justicia siga su curso” tras la espectacular detención de Andrés en febrero, sospechoso de haber transmitido documentos confidenciales a Epstein.

Aunque el expríncipe no ha sido imputado hasta ahora y siempre ha negado cualquier comportamiento indebido, sigue bajo investigación judicial.

Varios parlamentarios de Estados Unidos han pedido, sin éxito, que Andrés testifique ante el Congreso norteamericano.

El rey Carlos III se reúne con agentes de policía que colaboraron en la gestión del incendio en la estación Glasgow Central, al sur de Glasgow, Escocia, el 22 de abril de 2026 JANE BARLOW - POOL

El congresista demócrata Ro Khanna, muy activo en el asunto, escribió a Carlos III para pedirle que se reúna “en privado” con víctimas de Epstein. La familia de Virginia Giuffre, principal acusadora del financiero, fallecida en abril de 2025, hizo una solicitud similar.

El Palacio de Buckingham declinó tal posibilidad, alegando que tal encuentro podría “perjudicar las investigaciones en curso o el buen funcionamiento de la justicia”.

Un argumento “ridículo”, replicó Khanna en una entrevista con el medio The Times, en la que estimó que el rey “debería al menos mencionar a las víctimas de Epstein en su discurso” ante el Congreso y “reconocer el trauma sufrido por estas jóvenes”.

Agencias AFP y Reuters