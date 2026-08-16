Querían vivir en otra casa, pero sin mudarse y sin hacer obra gruesa: así lo lograron

Soluciones ingeniosas a medida, una paleta impecable y la conquista del jardín para una familia que hoy redescubre su hogar Gloria Montanaro 16 de agosto de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Vivo cada remodelación como si fuera la de mi propia casa”, nos dice la diseñadora de interiores Inés Schiappacasse cuando empezamos a charlar sobre su trabajo en esta, perteneciente a una pareja con dos hijos adolescentes que, durante años, la habitaron sin imprimirle un estilo definido. Esa sensación de “ni” es la que buscaron sacudirse, pero no querían obra gruesa ni tampoco mudarse y perder el encanto y la comodidad de su ubicación en Acassuso, cerca del tren y del colegio de los chicos. Un encuentro casual con Inés fue el despertar de la solución: “Quiero que decores mi casa como la tuya”, le dijeron.

Inés Schiappacasse y Maximiliano Tarlowski, al frente de la renovación. Santiago Ciuffo

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La alianza creativa con Maximiliano Tarlowski, de Casa Tarlo, fue clave para lograr la identidad textil de la casa. Juntos estructuraron una paleta sofisticada basada en tonos offwhite, gris, negro y habano, materializada en una rica combinación de texturas: panas, canvas, stonewashed y lino.

La transformación comenzó por la fachada, que mutó su antiguo beige amarronado por un elegante gris carbón. Santiago Ciuffo

La metamorfosis estética y funcional de los 350m² demandó un año y medio de trabajo, con el desafío extra de hacerlo con la familia viviendo adentro. A lo largo de esos meses, los ambientes oscuros y poco convocantes pasaron a ser sede de encuentros (empezando por los partidos del Mundial), núcleo productivo (como la sala donde la dueña de casa enseña pilates o el escritorio compartido) y el refugio de una familia que quería sentir, por fin, ese “qué lindo volver a casa”.

Mesa ratona (Good Luck Casa). Silloncitos retapizados (Casa Tarlo). Lámpara de pie (Cartago). Alfombra (Rugit). Santiago Ciuffo

Me gusta combinar elementos nuevos con muebles antiguos. Creo que esa mezcla de estilos me identifica como decoradora y le da personalidad a cada proyecto.” — Inés Schiappacasse, diseñadora de interiores a cargo de la renovación

Sobre la repisa, esculturas de madera elegidas por Schiappacasse y la dueña de casa en un negocio de Recoleta, a las que luego les cambiaron la base. Santiago Ciuffo

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Fabuloso punto focal del living, el frente de chimenea en mármol se preservó y adquirió un look audaz gracias al nuevo marco de paraíso a poro abierto teñido de negro.

Las colgantes (Atelier de Lámparas) combinan tonos crudos y un interior dorado que genera un cálido efecto lumínico. Santiago Ciuffo

En el comedor se priorizó el reciclaje inteligente: se conservó la mesa y se retapizaron las sillas en pana verde botella, destacando las cabeceras en terciopelo negro.

Nos embarcamos en este proyecto con una visión compartida: crear espacios que no solo sean cómodos y funcionales, sino que también te provoquen una sensación tan agradable que te inviten a disfrutarlos.

LIVING casa Tarlo en Acassuso Santiago Ciuffo

El éxito de la reforma fue tal que el entusiasmo familiar alteró los planes originales: la cocina, que no iba a tocarse, será la última etapa de la remodelación.

Exteriores

“La galería, antes muy poco usada, se convirtió en uno de los lugares favoritos de la familia”.

La galería, antes descubierta, hoy tiene una pérgola para proteger el living exterior. Santiago Ciuffo

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Camastros, silloncitos (Cúmulo) y mesas de chapa (Good Luck Casa) de distintas alturas, ideales para acompañar las picadas. Santiago Ciuffo

Prácticamente sin flores, el paisajismo con distintas texturas y formas de verde es obra de Gimena García Llorente. Una de sus primeras medidas fue una poda severa para favorecer el ingreso de luz natural.

Santiago Ciuffo

El playroom

Para optimizar las dimensiones del playroom, Inés propuso un living dispuesto en espejo, que garantizó tanto una circulación fluida como que la tele se viera desde cualquier ángulo. Las paredes, revestidas con enchapado de petiribí –hilo conductor de la obra–, se integran a un imponente mueble de 7 metros, que además camufla los equipos de climatización.

Sofás de 1,10x2,80m desarrollados en conjunto por Inés Schiappacasse y Casa Tarlo. Mesas ratonas (Good Luck Casa), alfombra (Mercer) y cortinas en lino cascarilla (Casa Tarlo). Santiago Ciuffo

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“Uno de los aspectos que más me enorgullece del proyecto es que, a pesar de tratarse de una casa con poca luz natural, hoy la luz es una de sus grandes protagonistas”, resume Inés.

Trabajo moderno

Donde antes había un cuarto oscuro y prácticamente sin uso, hoy emerge un luminoso rincón de trabajo con mucho espacio de guardado y un sector para hacer reuniones virtuales.

La pantalla, en este lugar más pensada como "sede" de reuniones de trabajo virtuales o programas más allá del mero entretenimiento. Santiago Ciuffo

El problema que planteaban los pisos disímiles y las humedades de un antiguo suelo de demolición se resolvió en una semana sin levantar una sola baldosa: se colocaron pisos de PVC (San Isidro Deco) en toda la casa.

En el mismo espacio, escritorio semicurvo en petiribí, diseño de Schiappacasse. La pared intermedia se protegió con paneles ranurados a tono. Persianas americanas de Riel Americano (Casa Tarlo) en madera negra. Santiago Ciuffo

Suite principal

“Para actualizar la suite y darle la calidez que esperaban en su dormitorio, volvimos a optar por un revestimiento de petiribí, en sintonía con el lenguaje de toda la casa”.

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Cama vestida con textiles de Casa Tarlo. Santiago Ciuffo

“Quería evitar a toda costa hacer algo que los cansara a los dos años”, sintetiza la arquitecta.

Se aplicó esterilla tanto en las puertas que dan acceso al baño y al vestidor como en el panel que camufla el aire acondicionado. Santiago Ciuffo