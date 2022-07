Estaban de trampa, los captó la “kiss cam” y no sabían dónde meterse

Ya es una tradición dentro de los grandes eventos deportivos que durante los entretiempos se interactúe con el público a través de las kiss cam, en donde las parejas demuestran su amor con un beso... pero no siempre sale bien.

En el entretiempo de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional por la segunda fecha de la Liga Colombiana de Fútbol, la cámara captó a una pareja que estaba “de trampa” y la reacción de la mujer se hizo viral.

La insólita reacción de una mujer que fue captada por una kiss cam

Al mostrarlos en la pantalla, la joven se tapó la cara rápidamente y el chico que la acompañaba comenzó a reírse. El video en Twitter ya tiene 4600 retuits y casi 25.000 Me gusta y la gente tiene opiniones muy divididas sobre la situación.

“La gran diferencia entre hombres y mujeres: a ellos les vale huevo ser el mozo, por el contrario, lo disfrutan”, escribió una usuaria. “Lo sabe todo el país y último en enterarse será al que le están montando cacho. Cruel realidad”, escribió otro poniéndose en el lugar del engañado. Por otro lado, otro deslizó una posible solución: “El día que yo lleve a alguien así sea amiga le doy un beso, yo no voy a quedar mal ante todos”.

Esta situación, vale aclarar, no es la primera vez que se ve. Y otros, además del gesto de cariño, dan un paso más e intentan seducir con más énfasis a su pretendiente con la propuesta de casamiento en vivo. Así sucedió en un partido de la NBA, donde un hombre, vestido con un buzo violeta con la siglas del equipo Cleveland, fue enfocado por el visor de la cámara, y en primer lugar muestra un semblante de sorprendido. Acto seguido, su novia, con un atuendo rojo y pelo negro, se abalanza sobre él y le da un pico, que es motivo de una sonrisa de una persona que está al lado suyo con una remera azul.

La Kiss-Cam siempre deja una respuesta viral

Finalmente, lo que no fue en el primer intento, si lo fue en el segundo. Nuevamente el ojo virtual volvió sobre ellos y la mujer, sorprendida en primera instancia por el rechazo de su novio, recibió una respuesta inesperada: el hombre sacó de abajo de su butaca una cajita que contenía dentro un anillo y se lo colocó en su dedo, lo que provocó una ovación de todo el lugar.

En defensa de él, el argumento que circuló en las redes fue que al ser una propuesta arriesgada, la incertidumbre lo paralizó: “Aparte no sabe si le daría el sí. Se sabe que no todas las personas están listas para el matrimonio. Pienso que estaba algo avergonzado por el momento, los nervios siempre te juegan en contra”. En cambio, estuvieron quienes vieron otra intención en este video de corta duración que circuló en la cuenta de SportsCenter (ESPN): “Yo también me caso con esa (mujer), encima me da la ciudadanía, es un negocio redondo”.