Construyeron una escalera, pero su error alevoso se hizo viral: “¿Por dónde va a bajar la gente?”

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve una construcción mal ejecutada, debido a que la escalera de una casa se colocó de forma errónea y chocaba con la pared. Por medio de TikTok, el usuario @crissparedes01 se dio a la tarea de compartir un par de grabaciones, donde se observa el proceso de la obra.

”No sabemos por dónde va a bajar”, se escucha decir a un hombre en el video mientras se cuestiona cómo se podrá reparar esa escalera. ”Oye, Chay, ¿por dónde va a bajar la gente?, ¿qué has hecho?”, expresa quien graba el video, al mismo tiempo en que se burla de lo que hizo su compañero. En el clip, se observa cómo es que la construcción impide el paso para los habitantes de la casa.

El albañil grabó el momento en el que se dieron cuenta de que algo estaba mal con la escalera

Finalmente, en el segundo y último video, se observa la construcción ya terminada. Sin embargo, evidencia el error de los trabajadores, ya que la escalera recién construida choca con la pared, mientras que la escalera próxima cuenta con un barandal que impide que la gente pueda pasar por ahí. No se sabe si el error será reparado o si solo se trata de una parte de la construcción, pero por ahora los tiktokeros ya dieron su opinión al respecto.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 2 millones de reproducciones, con casi 50.000 likes y con alrededor de 750 comentarios de usuarios que aprovecharon la ocasión para criticar el hecho. “No hay soporte y solo está anclada, por lo tanto, no va a soportar mucha carga, así que se puede desplomar esa construcción”, “Le habría salido más barato hacer una escalera de caracol desde el principio”, “Obviamente es una escalera temporal hasta que llegue el inspector de la municipalidad. La hubieras hecho de metal y después vendías la chatarra”, son algunos de los comentarios más destacados por parte de los usuarios de esta red social.

Un albañil muestra la segunda parte de la escalera mal hecha presuntamente en México

Criss Paredes se dedica a compartir videos sobre cómo es la vida de los trabajadores de la construcción y parece que él la disfruta mucho. Si bien se trata de un trabajo cansador, al mismo tiempo él aprovecha para convivir con sus compañeros e incluso mofarse de los errores. Es muy probable que lo de la escalera se haya tratado únicamente de comedia, ya que él mismo dijo que les pidieron construir una extensión para un tercer piso.

No obstante, los tiktokeros ya les dieron opiniones de todo tipo e incluso les reprocharon intentar construir en la vía pública: “Eso es invasión al espacio público, la municipalidad lo mandará a demoler”, dijo uno de los usuarios al considerar que la construcción estaba encima de la vereda, lo cual no es propiedad privada. Por otro lado, hubo quieres lo defendieron y argumentaron que la escalera no estaba hecha en ese sitio: “No están invadiendo vía pública, el límite de propiedad se ve en la casa blanca y la vereda”.

No se sabe qué pasará con esa escalera, pero los seguidores de este tiktoker ya pidieron una tercera parte de la historia para saber cómo concluirá.