Se graduó de la universidad y un grito de su hijo desde el público se hizo viral

Una graduación es un momento especial para los estudiantes, ya que significa que se concretó una meta. Ese instante, mientras recogía sus documentos, fue aún más significativo para Gema Jasso, gracias a la gran felicitación que le hizo su pequeño hijo en frente de todos mientras ella recibía su reconocimiento. Esta historia se hizo viral a través de TikTok, luego de que el hermano de la mujer compartiera un video de cuando su sobrino gritó: “Mamá, lo lograste” y causó felicidad en todo el auditorio.

Fue a través de la cuenta @eliaguilartuba en donde el usuario publicó la grabación que le sacó una lágrima a miles de personas que veían videos en la red social. En el clip, sobresale el ambiente de graduación: el escenario era un auditorio lleno de personas vestidas con toga, mientras que en una tarima estaban los maestros que repartían los documentos que simbolizaban la culminación de esa faceta estudiantil.

Hasta ahí, era igual a cualquier ceremonia. No obstante, en el momento en que Gema fue llamada a recibir una mención honorífica por haber concluido la carrera profesional con un promedio de 9,7, su hijo le gritó: “Mamá, mamá, mamá, lo lograste”. Del otro lado, ella trató de contener el sentimiento y continuó caminando hacia su asiento, mientras que sus familiares la miraban con orgullo.

Al momento en que el pequeño Luciano felicitó a su mamá, todo el auditorio se fundió en una expresión de ternura. Afortunadamente, hubo alguien que captó en video el preciso instante, por lo que la mujer tendrá ese recuerdo para el resto de su vida.

Terminar la universidad no es cualquier cosa, se trata de años de esfuerzo que hay que atravesar para llegar a aquel momento en el que te llaman por tu nombre para recibir los papeles. Los tiktokeros son conscientes de eso, por ello reprodujeron muchas veces el clip de la familia Jasso, hasta que logró acumular más de dos millones de reproducciones.

Luego de ver que la reacción de este niño se volvió viral, la cuenta publicó un segundo video en el que aparece nuevamente Luciano gritando de felicidad por su mamá: “Bravo, mamá”, decía el menor mientras sonreía para la cámara. Al parecer, después de la entrega de documentos celebraron la graduación en grande, ya que la familia de Gema (incluido su hijo), vistieron ropa de gala.

Ante la ola de comentarios emotivos que los tiktokeros dejaron en el clip, Gema publicó un último mensaje con el que dejó en claro que el grito de su hijo la hizo vibrar de emoción en un momento tan importante: “¡Mi mejor porra! Lo logramos mi amor”, escribió la joven.

Miles de personas se dijeron conmovidas por esta escena, ya que ser mamá y seguir con los estudios no es una tarea fácil. Pero Gema esquivó todos los obstáculos, tanto que incluso logró terminar con una calificación de excelencia. En ese sentido, hubo cientos de usuarios de TikTok que la felicitaron y demostraron su lado más sensible con comentarios como: “Llorar con desconocidos es mi pasión”, “El mejor reconocimiento, felicidades chica muchos logros y éxitos más”, “Yo quiero renunciar, pero viendo este video me dan fuerza”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.