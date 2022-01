Este domingo habrá 200% más de chances de encontrar pareja en las apps de citas

El comienzo de un nuevo año trae consigo objetivos y deseos por cumplir. Para muchas personas que no están en una relación formal, una posible inquietud para este 2022 quizás sea encontrar una pareja ideal para comenzar un noviazgo o simplemente pasar un buen momento. Cualquiera sea la finalidad, este domingo 9 de enero, los interesados deberán sacar a relucir todas sus habilidad porque, según una app de citas, será “el día más caliente del año”.

Así lo determinó la aplicación Inner Circle, que cuenta con más de cuatro millones de usuarios: predijo un aumento del 110% de nuevos usuarios que se suman a estas herramientas para conseguir matches. Por este incremento, aseguró que será mucho más fácil que en otros momentos poder encontrar a la media naranja.

La la app registró estadísticas que demostraron que, desde hace tiempo, el primer domingo del año los usuarios acuden en masa a estas herramientas para encontrar a otra persona con quien pasar un buen momento. Así nació el Dating Sunday.

Sin embargo, a través de un comunicado, Inner Circle aclaró que en este 2022, este aclamado día por solteros será el 9 de enero, una semana después de lo habitual, debido a las resacas que dejó el Año Nuevo.

En este sentido, el director ejecutivo y fundador de Inner Circle, David Vermeulen, comentó: “No hay duda de que la variante de Omicron afectará a Dating Sunday en 2022, pero no la ‘cancelará’. Esperamos que los solteros hayan pasado con sus familias el Año Nuevo y, por lo tanto, ver un aumento en los nuevos miembros y la actividad el segundo domingo de enero”.

A qué hora se da la mayor cantidad de matches

Por otra parte, detalló cuál es el momento de mayor actividad en su plataforma: “La mayor actividad suele ocurrir entre las 20 y las 22, con un pico alrededor de las 21. Si bien Dating Sunday es el día más ocupado, notamos que la actividad es generalmente más alta durante las dos primeras semanas de enero, lo que hace que todo el mes sea un buen momento para comenzar a tener citas”.

Frente a un contexto alentador para los interesados en conocer a su match perfecto, la aplicación realizó algunas predicciones para este Dating Sunday en Argentina. Según adelantó, el 9 de enero habrá un aumento del 270% en la cantidad de mensajes enviados y un incremento del 250% en los número de teléfonos intercambiados en la plataforma.

Por otra parte, Inner Circle predijo que los matches subirán un 230% mientras que aproximadamente un 110% más de solteros se unirán a la aplicación durante el Dating Sunday.

Cinco consejos para crear tu perfil

Más allá de generar grandes expectativas para los solteros que salgan a buscar su match este domingo, Inncer Circle realizó una lista de cinco consejos claves para tener una buena presentación y así aumentar las probabilidades de conocer un nuevo amor.