Estilo mil y una noches. La espectacular boda del hijo del diseñador Elli Saab

Tres días de fiesta, lujo y glamour, mil invitados y cuatro vestidos, dos de ellos, dignos de una princesa, firmados por el que ya es su suegro. Esas son las credenciales de la boda de las mil y una noches de Elie Saab Jr., hijo del célebre diseñador, y Christina Mourad, una consultora de finanzas especializada en fusiones y adquisiciones, celebrada en el Líbano. Todo comenzó con una fiesta previa, en un resort de la meseta de Bakkish, en la que la novia se puso un mono con pantalón color crema y capa bordada y su marido, el único de los hijos del diseñador implicado en el negocio familiar, un traje con una capa tradicional. Fue una fiesta con seiscientos invitados, baile, bailarinas orientales y un buffet de platos típicos libaneses. Al día siguiente, el escenario fue otro, Bkerke, un lugar con más de seiscientos años de historia y sede del patriarcado de Antioquía de los Maronitas, una de las Iglesias católicas orientales que aceptan la autoridad del Santo Padre ypor cuyo ritual se celebró la ceremonia respetando las tradiciones del país, como cuando la madre del novio va a buscar a la novia a su casa para que luego el padre del novio la lleve hasta el altar.

La novia deslumbró con un traje de Saab que llevó 500 mil lentejuelas, de cuello alto, sin mangas, en tul bordado con hilo de seda color marfil e hilo de lurex color champagne. El velo, como una especie de joya, tenía cinco mil lentejuelas más. Doce bordadoras y seis "petites mains" (costureras) necesitaron cuatrocientas cincuenta horas para bordar el vestido que demandó otras ciento cincuenta para moldear y crear el volumen; ochenta para diseñar los bordados y doscientos para su acabado. Fueron testigos Celio Saab (hermano del novio) y Mira, amiga de la infancia de la novia. La decoración floral estuvo a cargo de Neiman Azzi (organizador también de la fiesta preboda, así como de la ceremonia religiosa y la recepción en casa de Elie Saab), que imaginó un jardín secreto mezclando hojas y árboles para devolver al lugar su aspecto de antaño. Muchos artesanos libaneses trabajaron en la decoración, en la que no faltaron campanas de plata, mosaicos y más de seiscientas velas artesanales. Para la fiesta posterior, organizada por Ziad Raphael Nassar en el exclusivo club Faqra, Christina dejó boquiabiertos a los mil invitados al aparecer con un "look" de princesa, también firmado por su suegro. Un diseño con corpiño en forma de corazón, falda con volumen y cola de 3,5 metros. El vestido era de tul bordado de hilo de lurex oro y de hilo de seda beige rosado con seiscientas cincuenta mil lentejuelas de color oro y ciento cincuenta mil cristales Swarovski. Y el velo iba bordado con mil lentejuelas color oro. Un menú con cocina libanesa tradicional, actuación del DJ londinense Jamie Jones, mantas y cómodas "slippers" para las damas, y una torta de nueve pisos de casi metro y medio de altura antes de los fuegos artificiales iban a dejar paso, a la mañana siguiente, a un "brunch" en la casa que la familia Saab tiene desde hace venticinco años en las montañas de Faqra, un lugar simbólico y lleno de recuerdos para todos ellos.

LOS NOVIOS

-¿Cómo se conocieron?

Elie: Nos conocimos gracias a mi hermano Celio, que era amigo suyo desde hacía años. Curiosamente, nunca me había cruzado con ella hasta que el año pasado Celio la invitó a casa con otros amigos y en seguida sentí que era distinta de las demás chicas.

Christina: Me dijo "¡hola!, me tomó de la mano y me senté a su lado. Todo empezó así".

-¿Qué cualidades admiran del otro?

Christina: Elie es muy atento y tiene un enorme corazón. Es muy generoso y caballero. Admiro su ambición.

Elie: Christina es de una gran belleza, es inteligente y muy intuitiva. Es una mujer positiva y me gustan su independencia y su determinación.

-Elie, ¿por qué eligieron casarse en la región de Faqra?

-Es un lugar familiar. Tenemos una casa allí desde hace veinticinco años en la que crecimos mis hermanos y yo. Es un lugar simbólico y rico en recuerdos. También, queríamos que nuestros invitados descubrieran otra región del Líbano, y conocieran donde nos criamos.

-¿Planearon luna de miel?

Christina: Nos quedaremos por el Mediterráneo. Iremos a Ibiza y luego a Italia, los Alpes y Bodrum.

-¿Dónde van a vivir a partir de ahora?

Christina: En Beirut. Aunque Elie vive la mitad del tiempo en París, queremos instalarnos en el Líbano.

-¿Les gustaría formar una familia numerosa?

Elie: Sí, muy numerosa.

Christina: Nos gustaría tener cuatro o cinco hijos.

-¿Qué ha significado para ti que un creador tan importante como tu suegro diseñe tu vestido de novia?

-Cuando lo conocí por primera vez, hace diez años, le dije que quería que algún día él diseñara mi vestido de novia. En aquel momento ni siquiera conocía a Elie Jr. y hoy me caso con su hijo.

EL PADRE DEL NOVIO

-¿Elie, qué significa para usted ver casarse a uno de sus hijos?

-Es muy emotivo. Elie Jr. es el primero de mis hijos en casarse, me alegro mucho por él. Christina es una chica excepcional. Es una gran alegría y emoción para nuestras familias.

-¿Cuál fue su inspiración para crear los vestidos de su nuera?

-Me inspiré en quien es ella. Christina y yo hemos hablado sobre lo que a ella le gustaba, sobre cómo imaginaba su vestido. Me dio el hilo conductor y confió totalmente en mi criterio. Escuché sus deseos y creé dos vestidos acordes con su personalidad, los lugares y distintos ambientes de la boda. El de la ceremonia religiosa es más conservador, para respetar el lugar y las tradiciones. El de la fiesta es más ligero y glamoroso.

-¿Quiere ser abuelo pronto?

-Espero que sí.

-¿Está pensando en pasarles el relevo a sus hijos en algún momento?

-De momento, sólo Elie Jr. está implicado y tiene mucho talento en lo que emprende. Nunca obligué a mis hijos a trabajar en la empresa. Son libres de elegir su camino.

