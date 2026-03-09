¿Cuáles son sus preferidos? Kendall Jenner tiene una colección de autos valuada en más de 5 millones de dólares

Que tiene 28 años, que es la hija de Caitlyn y Kris Jenner, que es hermana de Kylie y que tenía sólo 11 años cuando, en 2007, empezó a participar del reality Keeping Up With the Kardashians. Que nació en Los Ángeles, fue musa de Karl Lagerfeld y una de las favoritas de las pasarelas de Victoria’s Secret. Que, desde 2017, es la modelo mejor paga del mundo y que su fortuna ronda los 60 millones de dólares. Que es la influencer más venerada de las redes. Que, tras su romance con el puertorriqueño Bad Bunny, se la vincula con Jaylen Brown, estrella de los Boston Celtics… y también con Devin Booker, de los Phoenix Suns.

En Los Ángeles, donde habitualmente se la ve manejando sus vehículos GettyImages

Aunque de la vida de Kendall Jenner se sabe mucho, no todos conocen que los autos son su pasión. O más que eso. Según algunos medios especializados, lo de Jenner con los fierros es casi demencial. “Algunas personas se vuelven adictas a los tatuajes; yo soy adicta a los autos”, ha confesado. Una pasión que heredó de su padre, quien la sumergió en el mundo de los motores desde chica.

CHEVROLET CORVETTE C1 MINT. Es, quizás, el auto más valioso de su colección clásica. De primera generación y con fecha de fábrica de 1957, fue uno de los primeros que compró. Jay Leno, el mayor coleccionista de los Estados Unidos, la ayudó personalmente a conseguirlo

FORD MUSTANG CONVERTIBLE. Data de 1965. Tiene un motor V8, uno de los más preciados entre autos clásicos americanos. “Arriba de mi Mustang me siento una chica cool”, ha contado ella

Si bien posee modelos de última generación –como la Ferrari SF90 Stradale, el Lamborghini Urus, el Audi R8 V10+ Coupé, el Mercedes-AMG G-Class, un Rolls-Royce Dawn–, su gran debilidad son los clásicos: “Cada detalle de un auto clásico es mil veces mejor a los del mercado actual”, asegura.

PORSCHE 911 CARRERA 4S 993. De 1997, se trata de un modelo legendario: con él se cambia la refrigeración de aire a agua

En su colección, valuada en más de 5 millones de dólares, brillan joyas como un Chevrolet Corvette C1, un Cadillac Eldorado y varios Porsche, incluido un 992 Turbo S Cabriolet. Estos tesoros están distribuidos en sus tres mansiones: Mulholland Estates, en Beverly Hills (allí es donde tiene la mayoría, tanto los de uso cotidiano como los de exhibi ción), su rancho en Montecito y su refugio en Wyoming. En cada una, mandó construir garajes especiales: con clima controlado para preservar la mecánica y una iluminación que resalta los vehículos, como las obras de arte en una galería.

CHEVROLET C10. De 1965, es “la” pick-up vintage. Se trata de un diseño icónico americano, de líneas rectas y elegantes, con caja larga

CADILLAC ELDORADO. A este auto, fabricado en 1960, lo compró en 2017. De color lila y con el techo removible en morado, es un ícono de la era dorada de Hollywood

“Me siento en una película cuando manejo mis autos. Si estoy en mi peor día, una de las únicas cosasque pueden levantarme el humor rápidamente essubirme a uno de mis autos y manejar”, dice