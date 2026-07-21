Estos son los mejores cortes de cabello si tenés canas

Con un buen corte de cabello podés conseguir una nueva imagen y hasta quitarte unos años de encima, sobre todo si ya tenés canas. Hoy ya no son un signo que se debe ocultar, sino que pueden convertirse en protagonistas de tu look. Si decidiste lucirlas al natural, te compartimos los mejores cinco estilos.

Cinco cortes de cabello para lucir las canas

1. Corte butterfly shag

Aquí, el corte mariposa se fusiona con el shaggy para conseguir un butterfly shag. Si lo que buscás es una cabellera con mucho volumen, esta es tu mejor opción.

Bonnie Raitt con corte de cabello butterfly shag (Foto: Instagram @bonnieraittofficial)

Se trata de un estilo que juega con las dimensiones de las capas; para obtenerlo, tu estilista debe cortar el cabello en secciones cortas, medianas y largas, técnica que también lo hace perfecto para melenas rizadas. El resultado será unas canas con mucho movimiento.

2. Corte mullet con fleco

El cabello mullet es una elección atrevida por su volumen, y se vuelve aún más con los tonos blancos de las canas. Sus capas pueden ser pronunciadas desde la coronilla hasta las puntas, o dejarlas suaves y texturizadas.

Dolly Parton con corte de cabello mullet con fleco (Foto: Instagram @dollyparton)

Los estilistas de The Madroom indican que, al ser un look más rebelde, es posible acompañarlo con un flequillo corto para lucir elegante. Sin duda, esta propuesta resaltará tus canas y les dará mayor dinamismo.

3. Corte bob apilado

Si estás buscando un estilo de cabello corto y que no requiera constantes visitas a la estética, los estilistas de Ogle School recomiendan el bob apilado.

Meryl Streep con corte de cabello bob apilado

De acuerdo con los expertos, este corte se caracteriza por sus capas apiladas o degradadas en la parte de la nuca, mientras que el largo aumenta gradualmente.

4. Corte shag mediano

El cuarto corte de cabello es el shag o shaggy, que, pese a su apariencia desordenada, es fácil de peinar. Si querés que tus canas luzcan relajadas pero con un poco de volumen, es para vos.

Pamela Anderson con corte de cabello shag mediano

Un artículo de The Madroom señala que el secreto para llevarlo es dejar sus puntas desordenadas (o degrafiladas) para mayor dimensión.

5. Corte bob italiano

Por último, los expertos del salón de belleza Absalon señalan que el bob italiano es una versión más voluminosa del bob tradicional y su largo suele llegar a la mandíbula o por debajo.

Jane Fonda con corte de cabello bob italiano

Si bien puede llevarse a cualquier edad, para cabello con canas y fino se recomienda que las puntas se mantengan ligeramente redondeadas hacia adentro. Esto se logra al momento de cortarlo y estilizarlo. Así de sencillo podés mostrar tus canas con orgullo, apostando por un corte de cabello que las realce de manera natural.