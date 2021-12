“Estoy dispuesta a todo”: la declaración de amor en un pasacalle porteño que generó controversia

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por exhibir una gran cantidad de pasacalles a lo largo y ancho de sus veredas y avenidas. Algunos responden a promociones comerciales; hay saludos de cumpleaños y felicitaciones a estudiantes por sus logros universitarios, mientras que muchos otros son hollywoodenses declaraciones de amor. Por lo general, se vuelven virales por su originalidad y humor, pero en las últimas horas apareció un ejemplar que causó controversia.

Ubicado en la calle Cuba al 2400, en el barrio porteño de Belgrano, el cartel dice: “Martín, si no es un capricho es amor. Sé que es con vos. Sé que va a funcionar. Confiá en mí, no te voy a fallar. Estoy dispuesta a todo por nosotros. ¿Y vos?”. Firmado por una tal “Belu”, por el momento no se conocen más detalles de la historia que los nombres de sus protagonistas.

La foto fue compartida por la usuaria de Twitter Mariana Feuermann con un comentario tajante: “No sé ni por dónde empezar, Martín”. Su tuit se viralizó casi al instante y recibió miles de likes, retuits y comentarios.

El pasacalle que desató una polémica está ubicado en la calle Cuba

“¡Esto también es acoso! Sea quien sea, uno decide qué quiere hacer con su vida. Están de más esos carteles”, consideró una usuaria. En respuesta, otro tuitero defendió el gesto: “No confundir ‘intentarlo’ con acoso. El mundo no siempre es perverso. El amor también es jugársela sanamente”. Aunque hubo algunos que, en la misma línea, apreciaron el intento de la autora del pasacalle, lo cierto es que la mayoría coincidió en que se trata de una señal de alerta. “Date cuenta, amigo” y “Martín, corré para el lado opuesto lo más rápido posible” fueron algunos de los mensajes de advertencia que proliferaron en la red social.

Después, como no podía ser de otra manera, llegaron los memes. Se hicieron chistes de todo tipo y se publicaron ocurrencias de lo más ingeniosas.

Un usuario recurrió al Photoshop para agregarle humor a la situación

Una de las más destacadas tuvo al Photoshop como protagonista. Un usuario identificado como Alan agregó un falso pasacalles a la imagen que reza: “Rajá de ahí, Martín”. Otros retomaron un viral antiguo de una joven de pelo castaño y bromearon respecto de la actitud de la “joven enamorada”.

No tardaron en aparecer los memes

Siguiendo con el repertorio, entre varios consejos para el pretendido y comparaciones con películas como Misery, un tuitero observó en detalle la foto y se detuvo en un perro en un balcón para comentar con humor: “Este es el perro de Martín que observa como su dueño se da a la fuga”.

Alguien puso el foco en un perro que contempla por el balcón la calle de Belgrano donde fue colgado el cartel

Además, hubo quienes aprovecharon la oportunidad para revisar el cajón de los recuerdos y rescatar viejos pasacalles que llamaron la atención en el pasado. “Pochoclo mío, felices cuatro meses”, fue el primero en figurar. Lo siguió otro de antología, de un decepcionado padre a un hijo: “Jorge, sos un fracasado. Todos progresan menos vos. Papá”.

Una usuaria recordó el famoso "pochoclo mío"