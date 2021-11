“Destructora de familias”: le colgaron un pasacalles por infiel y su reacción fue insólita

Algunos sentimientos que despierta la infidelidad son la desilusión, la ira y la angustia. Pero lejos de mantener el dolor en la intimidad, una persona de Paraguay puso un pasacalle para desenmascarar a una mujer y lo colgó en la vereda de su trabajo. La reacción de ella fue lo que causó sorpresa, ya que utilizó el cartel para festejar su cumpleaños y se tomó todo con humor.

La historia se viralizó por Facebook. La protagonista es la doctora Lorena Jara Oroa, una médica veterinaria que cumple sus funciones como directora en el Centro Nacional Antirrábico de Paraguay.

Puntualmente esa cuadra del país vecino, donde funciona la organización, fue el escenario donde se plasmó la acusación en medio de la calle. Con su nombre y apellido, delatan a la mujer por la presunta infidelidad. “Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias. ¡Toda la felicidad del mundo para vos!”, apuntaron en la descripción.

Pese a que algunas personas se esconderían por el escándalo, la profesional les pidió a las personas que se encontraban riéndose del cartel si podían bajarlo. Sin embargo, no era para esconderlo, sino que lo utilizó como accesorio de decoración para su mesa de cumpleaños.

La imagen que publicó en su Facebook la protagonista de la historia, en el festejo de su cumpleaños Facebook Lorena Jara Oroa

La foto se difundió por las redes sociales y en los medios locales de Paraguay. En una entrevista para el canal radial Crónica, la protagonista de la historia habló de la situación que vivió. “Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. Entonces, me pareció súper bueno tomarlo positivo y usarlo”, subrayó.

Por otro lado, contó la razón por la decidió tomarse el pasacalles con humor. “A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son”, apuntó.

Sin remordimientos, sostuvo que ella se encuentra en una relación abierta. Al respecto, señaló: “Yo no tengo nada que ocultar. Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así. Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

Entre otras cuestiones, habló de la postura que tomó la mujer que escribió el cartel: “Estoy libremente con una persona con quien quiero estar y esa persona eligió estar conmigo y tal vez en otro lado haya alguien que no esté pudiendo asimilar esta realidad y esté tomando estas acciones. Tampoco te digo ‘fulana de tal hizo esto’ porque no me consta, pero alguien lo hizo. Eso sí, a mí no me afecta en absoluto. Yo veo el pasacalles y lo primero que pienso es pobre de la persona que tomó esta determinación de hacer esto, porque quiere decir que está viviendo una realidad difícil, un tormento tal que le lleva a tomar estas decisiones. Estará teniendo una realidad tergiversada”.