Estuvo seis meses en coma y cuando despertó recibió una noticia desgarradora

John Pennington sufrió un derrame cerebral y, casi como un milagro, despertó luego de haber permanecido durante seis meses en coma. El estadounidense de 36 años relató que él creyó en ese instante que se levantaba para ir a trabajar y, en rigor, se encontraba internado en un hospital. Aunque el shock no terminó en ese momento, de hecho, luego se enteró de que su padre se había suicidado.

“Me desperté pensando que era al día siguiente y me levantaba para ir a trabajar. Pero por alguna razón, mis brazos y piernas estaban atados. Empecé a entrar en pánico antes de darme cuenta de que estaba en un hospital. Presioné el botón de ´llamar a la enfermera´ y cuando entró en mi habitación, caminó alrededor como si estuviera inconsciente”, inició su relato Pennington en la revista Mel.

Y continuó: “Habiendo recuperado un poco mi compostura, la dije: ´Hola, ¿puedes desatarme para poder usar el baño?´. Casi de inmediato, las lágrimas llenaron sus ojos, su boca se abrió antes de cubrirla con la mano y salió corriendo de la habitación. Esto me hizo pensar que definitivamente debía haber matado a alguien”.

John Pennington aseguró que fue muy difícil transitar su experiencia, pero lo más duro fue el suicidio de su padre.

El hombre, que reside en el estado de Nevada, luego volvió a presionar el botón para llamar a la enfermera, ella sonrió y le pidió solo unos minutos. “Cuando regresó, se disculpó y explicó que había estado en coma debido a una lesión cerebral traumática muy grave y, aparentemente, el neurólogo dijo que si finalmente me despertaba, no podría hacer nada. Era muy probable que terminara siendo un vegetal”, agregó.

Según el médico que atendió su caso, que se produjo en 2015, fue mucho más importante que ganarse la lotería. “No lo entendí muy bien en ese momento, pero después de pasar por rehabilitación y ver a otros en peor estado que yo, entendí que tenía razón: soy un hombre muy afortunado”, reflexionó.

“Durante los siguientes dos años, me sometí a rehabilitación intensiva en el Programa de Enriquecimiento Comunitario de Nevada y aprendí a funcionar como un adulto mientras lidiaba con las discapacidades que trae sufrir una lesión cerebral traumática”, precisó el hombre de 36 años.

Con todo, la terrible experiencia no terminó con su internación de seis meses. De hecho, Pennington luego recibió una noticia mucho peor: el suicidio de su padre. “Fue el mayor impacto, perderlo fue lo más duro. No el auto, no mi casa, no mi computadora, sino a él”, aseguró.

“Con todo lo que estaba pasando y siendo un anciano en ese momento, puedo ver cómo el hombre más fuerte que he conocido se quitó la vida”, concluyó. Asimismo, Pennington explicó que había habido otros problemas dentro de la familia, ya que además de que él estaba en coma, su hermana estaba luchando contra la adicción a las drogas en ese momento. En ese contexto, su padre estuvo tratando de ayudarla a pagar el alquiler.

En ese sentido, su hermana comentó que se mantiene sobria desde hace 6 años. “Una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue decirle (a Pennington) que nuestro padre murió y cómo murió”, dijo al respecto de la triste noticia que tuvo que darle a su familiar.