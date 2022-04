Estuvo cinco meses prófugo: el fiscal acusará de tentativa de homicidio al joven que dejó casi en coma a un playero

El fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Mauro Tereszko acusará de intento de homicidio al adolescente de 17 años que dejó casi en coma a Arturo López, el playero de la cochera donde estacionaba su automóvil Mercedes Benz patente GYI 9. El sospechoso se entregó hoy después de estar cinco meses prófugo.

Desmayó a un playero porque le rayaron el auto

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Tereszko pedirá que se le dicte la prisión preventiva a M., el sospechoso que en 12 días cumple 18 años.

El acusado del brutal ataque estaba prófugo desde el 26 de noviembre pasado, cuando la jueza Carla Cavaliere ordenó la captura.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre pasado, cerca de las 17, en una playa de estacionamiento situada en Moreno al 800, en Monserrat.

Arturo López,la víctima

Fuentes policiales indicaron entonces que López, empleado del lugar, fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el playero cayó, impactó fuertemente contra el suelo y quedó inconsciente.

Hoy, tras enterarse por el canal de noticias LN+ de que el sospechoso se había entregado, Florencia, una de las hijas de la víctima, dijo: “Papá sigue internado. Muchas personas dan por sentado que está en la casa, pero no es así. No tenemos idea de cuándo le van a dar la externación para seguir la internación en la casa. La recuperación que sigue es extensa y compleja y no creo que vuelva a tener la vida que tenía antes. Esperemos que las secuelas sean las menos posibles”.

La joven explicó que los médicos afirman que ante una lesión como la que sufrió su padre “lo normal es que queden secuelas”. “Sería un milagro si no sucediera”, dijo. “Hay días en los que está mejor que otros. Él nos reconoce, se hace entender, pero no habla a la perfección. Cuando está concentrado se hace entender y avanza un poco en cuanto a la parte cognitiva. Son pasitos, va de a poco, con mucha rehabilitación y paciencia. Pero está lejos de ser una persona independiente”, sostuvo la hija de la víctima.

Se conocieron nuevas imágenes del ataque al playero que lo dejaron en terapia intensiva

La semana pasada, el padre del sospechoso hizo una curiosa defensa de su hijo atacando a la víctima. El hombre sostuvo que López era “un sinvergüenza”, que hostigó a su hijo, al que metió en “un terrible quilombo” y que “encima no se aguantaba ni un palmazo”.

“Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ellos se dedicaban a molestar a los pibes. No era la primera vez que discutía con mi hijo. El tipo quedó como un santurrón por el video ese que se difundió. Y ahora nosotros tenemos que pagar los platos rotos”, había dicho el hombre a la agencia de noticias Télam.