Los médicos insistían en que tenía colon irritable, pero el diagnóstico final fue fatal

Una joven inglesa concurrió al hospital al sentirse cansada y con dolor hinchazón en su abdomen y los médicos le aseguraron que padecía de colon irritable. Ella no estaba muy convencida de ese diagnóstico, e insistió en que revisaran su estado. Finalmente los profesionales descubrieron que lo que tenía era un avanzado cáncer de ovario. Tras cursar la enfermedad durante cinco años, murió a los 27. “Ahora está en paz”, escribió su madre en las redes sociales.

Estelle Wignall, una habitante de la ciudad inglesa de Wigan, tenía 22 años cuando comenzó a experimentar señales de cansancio e hinchazón en su abdomen. Los médicos a los que consultó le aseguraron que lo que ella tenía era colon irritable, una afección del intestino grueso que produce, en efecto, inflamación, pero que también produce dolores de estómago, diarrea, estreñimiento y otros problemas digestivos.

En ese momento, la paciente no creía del todo en el diagnóstico de los profesionales porque pensaba que lo suyo era algo diferente al colon irritable. “Recogí un folleto sobre el cáncer de ovario en el hospital e inmediatamente me di cuenta que era muy parecido a lo que yo sentía”, dijo en enero al contar su historia en el medio británico The Sun.

La mujer tenía 27 años (Foto: Gentileza The Sun)

“Todos me dijeron que no fuera tan estúpida, porque solo tenía 22 años”, agregó en su testimonio. Es que, según informó el mismo medio, el riesgo de padecer cáncer de ovario aumenta a partir de los 40 años, y se diagnostica en casi 7500 mujeres cada año en el Reino Unido; además es una enfermedad que provoca la muerte de unas 4200 mujeres al año en ese país.

Pese a esto, Estelle presionó y pidió que le hicieran pruebas para ver si tenía esa enfermedad. En efecto, tres meses después se hizo un estudio y le encontraron un tumor “del tamaño de una sandía” en su ovario, según declaró al Manchester Evenening News. Esto fue en 2017.

Rápidamente le extirparon el tumor, junto al ovario derecho y la trompa de Falopio. Tras eso se recuperó, comenzó a trabajar como recepcionista de una oficina y se casó en junio de 2019, en Estados Unidos.

En mayo de 2020, la pareja recibió a Brooke, su primera hija. En ese momento, la joven agradeció que -con solo un ovario- hubiese podido concebir a la pequeña y consideró que eso se trataba de “un milagro”.

Pero, al poco tiempo, comenzó a sentirse mal nuevamente. El cansancio y la falta de apetito eran una constante, y en principio pensó que era por la dieta que seguía para perder peso luego de tener a su beba. Sin embargo, en noviembre de 2020, los exámenes médicos dieron cuenta de que la joven tenía un cáncer en etapa 4 que se había extendido a su hígado y sus pulmones.

Ante ese panorama, Estelle no podía entender la aparición de esta enfermedad con tanta fuerza, ya que aseguró que se hacía chequeos frecuentes para detectar si regresaba. Esta vez reconoció que se sentía devastada, más que nada por su pequeña hija que tenía entonces tan solo seis meses.

La joven murió a los 27 años (Foto: Gentileza The Sun)

“Acababa de empezar a ser madre y no quería que me quitaran eso. Siento que me han descartado, pero aún no estoy lista para tirar la toalla. Quiero celebrar el segundo cumpleaños de mi niña, quiero verla comenzar la escuela, quiero marcar tantos hitos como pueda”, dijo en ese momento.

Pero la enfermedad no dio tregua y su salud empeoró. Tuvieron que extirparle el pulmón izquierdo y realizarle una mastectomía: el cáncer se había extendido también a su intestino.

El 30 de marzo, en la página de Facebook que Estelle creó para contar su historia y la importancia de prevenir el cáncer de ovario, fue su madre quien compartió una triste noticia. “Es con gran pesar que quiero que todos ustedes sepan que mi hermosa hija falleció a las 2:40 am. Ahora está en paz”, escribió.

En esa línea, agradeció a quienes la acompañaron durante el último tiempo: “Ella luchó hasta el final como la pequeña guerrera que era. Descansa en paz, hermosa”.