Family Selection: una nueva experiencia en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa diseñada para familias

Al viajar con hijos, las prioridades cambian. Y si bien confort, diseño y servicio siguen siendo las prioridades, la opción de viajar con todo resuelto y comodidades a la medida de una familia se vuelve algo esencial. Elegir bien tanto el destino como el alojamiento es una decisión que puede cambiar dramáticamente las vacaciones.

En Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa lo entendieron bien. El resort cinco estrellas –ubicado en Bahía, Brasil– incorporó “Family Selection”: el concepto (ya consolidado en México y República Dominicana) es el de un “hotel dentro de un hotel” diseñado especialmente para familias, con instalaciones exclusivas ubicadas en una zona privilegiada del complejo, servicios personalizados y productos de máxima calidad.

El escenario perfecto para unas vacaciones inolvidables, con naturaleza, confort y todo al alcance.

No se trata simplemente de sumar actividades para chicos, o un menú infantil en los restaurantes, sino que toda la oferta se adapta a la vida familiar: desde el súper kit de bienvenida con regalos para los más pequeños (reconocidos como los “Family Boss”, protagonistas de la estadía que reciben constantes “mimos”), hasta el check-in privado, room service 24 horas, acceso a la piscina y área exclusiva de playa, transporte climatizado hacia la playa, programación diferenciada para niños y adolescentes y la figura de un “Family Host”, anfitrión que acompaña durante la estadía ayudando con las actividades, reservas y necesidades para que padres e hijos puedan concentrarse en pasarla bien.

Los huéspedes de Family Selection cuentan así con espacios y beneficios propios, aunque a la vez siguen teniendo acceso a todas las instalaciones del Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, incluyendo restaurantes, piscinas, bares, actividades deportivas y propuestas de entretenimiento para todas las edades.

Una propuesta premium donde cada detalle está pensado para disfrutar en familia.

Un oasis de tranquilidad para toda la familia, en plena reserva natural

Situado en la reserva natural de Imbassaí, junto al mar de Costa dos Coqueiros, el hotel está a 45 minutos del aeropuerto y la ciudad de Salvador de Bahía y a solo 10 minutos caminando del encantador pueblo de Imbassaí, muy cerca de la localidad de Praia Do Forte.

El resort cuenta con habitaciones espaciosas y cómodas para las familias. Todas tienen vista a la piscina o a los jardines (y algunas incluso acceso directo a la piscina), y en Family Selection se disfrutan infinidad de detalles de esos que se aprecian, como el menú de almohadas, batas y pantuflas para grandes y chicos, amenidades L’Occitane y cafetera Nespresso en la habitación.

Habitaciones amplias y equipadas con detalles que hacen más cómoda la estadía de grandes y chicos.

Los huéspedes pueden disfrutar de una variedad gastronómica realmente amplia, además de acceder a los restaurantes internacionales del resort, como el asiático “Sumptuori”, el italiano “Portofino” o el rodizio brasileño “Bahía e Brasa”. Dentro de los locales exclusivos de Family Selection aparecen el internacional a la carta “The Nest”, el bar junto a la piscina “Es Niu Pool Bar” y el lounge bar de playa “The Sand Castle Beach Bar”. A eso se suman la piscina exclusiva (con servicio de camarero) y el espacio reservado en la playa, también con bar y servicio de camarero.

Los servicios personalizados para familias incluyen además room service las 24 horas, un servicio de cobertura nocturna especial, transporte climatizado exclusivo desde y hacia la playa, minibar personalizado y “wish list” para una estadía con amenities distintivas.

Juegos, espectáculos, clubes para todas las edades y hasta clases de surf: hay propuestas para que nadie se aburra.

Y en cuanto a las actividades: el resort ofrece un completo programa de juegos para todas las edades, espectáculos diarios en directo, clubs para bebés, niños y adolescentes y clases de surf y alquiler de equipos (con un costo extra). También funciona allí el Zentropia Palladium Spa & Wellness (en este caso solo para adultos, y con un cargo adicional).

Un dato importante: en Family Selection at Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, los adolescentes de hasta 17 años pagan como niños. La propuesta incluye dos adultos y hasta dos menores de 17 años gratis en la misma habitación. En suma, Family Selection propone unas vacaciones familiares verdaderamente premium: un modo de viajar en el que la comodidad de los adultos y la diversión de los chicos, sin competir, empiezan a formar parte de una misma experiencia.

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