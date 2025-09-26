Felipe de Edimburgo y Susan Barrantes: ¿fueron los protagonistas de un romance prohibido?

El libro se propone bucear en lo más profundo de la entidad (primero matrimonio y luego sociedad) que conforman el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Una relación indestructible que creció al calor de los tabloides, imprimiendo siempre títulos con letras de escándalo. Por infidelidades mutuas, causas por corrupción y un protagonismo repugnante en el Caso Epstein. Sin embargo, hasta el día de hoy, a casi 30 años de su divorcio, se mantienen unidos, incluso viven en la misma propiedad.

La portada del libro 'Entitled: The Rise and Fall Of The House Of York', escrito por el historiador Andrew Lownie Getty

El nombre es contundente: “El ascenso y la caída de la Casa de York”. Su autor, Andrew Lowie, que dice haber entrevistado a 3000 personas a lo largo de cuatro años para su trabajo, no tiene problemas en expresar su opinión sobre el príncipe Andrés. Y no se anda con vueltas: “Es un verdadero monstruo. Una persona tóxica, un matón. Alguien capaz de lo que sea con tal de conseguir lo que se propone. Alguien que tenía predilección por las rubias y las tenía si le apetecía... Alguien que ha sido capaz de aprovechar viajes oficiales en calidad de miembro de la realeza para sacar provecho personal y comercial. Alguien que ha utilizado recursos públicos para actividades privadas y de negocios”, dispara.

La foto más reciente de los duques de York juntos fue tomada el 16 de septiembre durante el sepelio de la Duquesa de Kent, en la Catedral de Westminster, Londres. (Photo by Jordan Pettitt - Pool/Getty Images) Getty Images

Sin embargo, en el prólogo, desde su primer párrafo, hace referencia a una historia secundaria que sorprende a los biógrafos de la Casa Real. La presenta como un hecho, no como un rumor. Dice así: “A veces, una bomba se esconde entre dos comas. 23 de julio de 1986. El padre del novio y la madre de la novia, amantes veinte años antes, estaban sentados en el tercer carruaje y saludaban a la multitud. El príncipe Felipe y Susan Barrantes, cuyo exmarido era entrenador de polo del príncipe Carlos, se habían movido en los mismos círculos sociales durante años. Ahora celebraban la unión del príncipe Andrés y Sarah Ferguson“.

23 de julio de 1986. Susan Barrantes (entonces Susan Ferguson) el el balcón del Palacio de Buckingham junto a su ex marido, el mayor Ronald Ferguson, y los novios, Sarah Ferguson y el príncipe Andrés. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) Getty Images

A nadie sorprendió la noticia sobre una posible infidelidad del marido de Isabel II. Se ha escrito una biblioteca sobre los amoríos extramatrimoniales del príncipe Felipe. Las crónicas incluyen nombres propios de sus supuestas amantes, entre ellas la actriz Pat Kirkwood, la amiga de la familia Hélène Cordet, la noble Lady Penny Brabourne... Sin embargo, ninguna de estas relaciones fue comprobada jamás. Dickie Arbiter, el secretario de prensa de la Reina, alguna vez salió al cruce de las versiones con una frase que hizo historia: “(Al príncipe Felipe) Siempre le ha gustado mirar escaparates, pero nunca compra“, dijo.

La princesa Isabel de Gran Bretaña (futura reina Isabel II) y su esposo Felipe, duque de Edimburgo, posan durante su luna de miel, el 25 de noviembre de 1947 en la finca de Broadlands, Hampshire. AFP

Se sabe que Felipe tenía buena conexión con su consuegra, Susan Mary Wright, quien adoptó los apellidos de sus maridos, primero Ferguson y luego Barrantes. La prensa repetía que eran “amigos”.

A lo largo de su relato, Lownie aporta precisiones sobre esta historia de amor prohibido. Y hay un dato imposible de soslayar: los amantes concretaron su relación a mediados de la década de 1960, cuando Andrés y Sarah eran chicos. Es decir que Felipe y Susan dieron rienda suelta a su pasión cuanto no imaginaban que algún día serían consuegros.

La princesa Diana fue la "celestina" que presentó a su amiga Sarah Ferguson a su cuñado, el príncipe Andrés. (Photo by Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images) Getty Images - Hulton Royals Collection

Eso sí: los dos estaban casados. Susan padecía su matrimonio con Ronald Ferguson, oficial del ejército. Poco después de la boda, descubrió que su marido era propenso a las aventuras. Y que había mantenido un affair con una de sus damas de honor. Tuvieron dos hijas, Jane y Sarah. Se divorciaron en 1972.

En aquellos turbulentos años ‘60, cuando los amantes consumaron su romance, el mayor Ferguson era, además, amigo del príncipe Felipe e instructor de polo de su hijo mayor, el actual rey Carlos III.

Susan Barrantes junto al entonces príncipe de Gales, hoy rey Carlos III Shutterstock

Tres décadas después, en 1994, Ronald Ferguson publicó sus memorias bajo el título The Galloping Major. Allí dejó en claro que la relación entre Felipe y Susan le generó desconfianza. “Siempre sospeché que el príncipe Felipe le echaba el ojo a Susie. Sin duda, siguen siendo amigos hasta el día de hoy”, insinuó.

Durante la rueda de entrevistas para la promoción de su libro, cuestionado sobre la veracidad de esta historia, Andrew Lowie reveló una de sus fuentes: su esposa, Angela. Contó que su mujer creció en Ascot, cerca de los Ferguson, y que oyó la historia “de primera mano”.

Pasión por Argentina

Susan nació en 1937 en el seno de una acomodada familia de hacendados y banqueros con títulos nobiliarios. Fue presentada en sociedad ante la corte en 1954. El propósito de la ceremonia, la versión británica del Bal des Débutantes francés, es juntar a las señoritas con los solteros más codiciados del Reino Unido. En definitiva, buscar “buenos matrimonios”. En su caso, funcionó: dos años después se casó con el mayor Ronald Ferguson.

Susan y Héctor Barrantes se conocieron en 1967, cuando los dos estaban casados. Pero recién comenzaron su relación en 1974, cuando ella ya se había divorciado y él había quedado viudo Shutterstock

No precisa el autor cuánto tiempo duró el romance prohibido entre el príncipe Felipe de Edimburgo y su futura consuegra. Sin embargo, poco después de su divorcio de Ferguson, Susan se enamoró del Héctor Barrantes, jugador de polo profesional argentino, dueño de un respetable 7 de hándicap, quien junto con Eduardo Moore revolucionó la cría y exportación de caballos de polo.

Una imagen de 1975, tomada tras la final de The Coronation Cup. La reina Isabel II entrega el trofeo a los ganadores, el equipo de Sudamérica, que derrotó a Inglaterra 10 a 6. Argentina formó con Gonzalo Pieres, Eduardo Moore, Juan José Diaz Alberdi, Héctor Barrantes (primero desde la izquierda, con el número 4).

Susan y “El Gordo” -así lo llamaba- se conocieron en 1967, en una cancha de polo. En esa jornada estaban el príncipe Felipe de Edimburgo y el mayor Ronald Ferguson. Si bien fue un cruce mínimo, que podría decirse “intrascendente”, los dos recordaría siempre ese momento. Barrantes se había consagrado campeón de un torneo y ella subió al podio para entregarle el trofeo. No se dijeron más que “hola” y “gracias”. No pasó nada.

La historia de amor de Héctor y Susan Barrantes hizo eco en todo el mundo. Fue tapa de la revista Hola y su versión británica, la revista Hello, lanzó una versión más larga que entregó en distintos episodios.

Los dos tenían la vida resuelta. Susan sostenía su tormentoso matrimonio con Ronald Ferguson mientras que Barrantes vivía con su mujer, Luisa James, en Trenque Lauquen.

Sin embargo, la tragedia torció el destino de esta historia: Luisa James murió en 1973 en un accidente automovilístico en la ruta 5, a la altura de Pehuajó. Estaba embarazada de 8 meses y viajaba a Buenos Aires acompañada por su cuñada, Inés Barrantes, para someterse a un estudio de rutina.

Héctor y Susan Barrantes se casaron en una ceremonia civil en Buenos Aires Gentileza Polo, Pasión y Gloria

Un año más tarde, otra vez en Inglaterra, Héctor volvió a cruzarse con Susan, ya separada. El flechazo fue inmediato. En 1975 se radicaron en Argentina, en El Pucará, un campo que Barrantes había comprado meses antes en el partido de Tres Lomas, a 100 kilómetros de Trenque Lauquen. Eran poco más de mil hectáreas, un desierto que juntos forestaron y convirtieron en su hogar. Vivieron, durante los primeros tiempos, mientras construían el casco en su estancia, en una simpática cabaña alpina que todas las crónicas periodísticas contrastaban con los castillos que Susan solía visitar en Inglaterra.

La entrada de El Pucará, el campo que Héctor y Susan Barrantes convirtieron en su hogar en Tres Lomas, oeste de la Provincia de Buenos Aires. (Photo by Shutterstock) Shutterstock

El casco de El Pucará Shutterstock

Barrantes fundó allí un innovador centro de producción de caballos de polo que marcaría época e inspiraría a los criadores y exportadores más destacados, como Horacio Heguy. De allí surgieron yeguas notables como La Luna y Lambada, madre de Cuartetera de Adolfo Cambiaso. “Criaba para sacar cracks, no para hacerse rico”, decían.

Héctor y Susan Barrantes en El Pucará, donde revolucionaron la cría de caballos de polo

Finalmente, tras un tortuoso matrimonio, Susan pudo vivir una fantástica historia de amor... Hasta el 10 de agosto de 1990, cuando El Gordo murió víctima de un cáncer fulminante. En sus últimas horas lo visitó su “hijastra”, la duquesa de York, Sarah Ferguson. Sus restos fueron sepultados en El Pucará.

La duquesa de York, derecha, y su madre Susan Barrantes, asisten a un servicio conmemorativo en Chedworth, Inglaterra, del segundo marido de la Sra. Barrantes, el jugador de polo profesional argentino Héctor Barrantes MARTIN KEENE - AP

Susan decidió quedarse en la Argentina. “Este es mi país ahora, acá está mi casa... y acá está El Gordo”, decía. Durante el primer año, apenas salió de El Pucará. Después, comenzó a repartir sus días entre El Pucará y un departamento en Buenos Aires. Fundó una productora de televisión y editó un libro sobre polo. Para afrontar algunas deudas, vendió parte del campo. Se quedó con 250 hectáreas. Se convirtió en un personaje al que los periodistas perseguían para preguntarle, sobre todo, por las desventuras de su hija en su tormentoso matrimonio con el príncipe Andrés. “No vi las fotos, es todo lo que voy a decir”, respondió sobre las fotos que mostraban a la duquesa de York junto a un amante norteamericano besándose en Francia (fue el primer gran escándalo generado por los paparazzi en la Familia Real británica).

Los duques de York junto a sus hijas, las princesas Beatriz yEugenia, junto a Susan Barrantes, durante unas vacaciones en el centro de esquí suizo de Verbier. (Photo by John Stillwell - PA Images/PA Images via Getty Images) Getty Images

El 19 de septiembre de 1998, fue a tomar el té a la casa de unos amigos en Trenque Lauquen. De regreso a El Pucará, sufrió un accidente automovilístico: su Land Rover verde chocó contra una camioneta Traffic en la ruta 23. Murió en el acto, a los 61 años.

Así quedó el Rover 420 en el que se mató Susan Barrantes

Fue sepultada en El Pucará, junto a “El Gordo”. Sus hijas viajaron para el entierro y dejaron una placa de madera con la siguiente leyenda grabada: “Susie y Héctor Barrantes. Juntos y en paz con los árboles que plantaron. Nosotros los amamos. Sarah y Jane”.

Sarah Ferguson junto a la tumba de Susan y Héctor Barrantes en El Pucará

Susan y Héctor Barrantes en un partido de polo, en Inglaterra, en 1989 Shutterstock