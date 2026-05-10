Era bombero: hace 22 años colaboró con el nacimiento de una bebé y hoy viajó 1300 kilómetros para estar presente en su graduación

Las historias de vida recorren el mundo y se hacen virales una vez que se conocen. El caso de Stacy Huddle, una mujer de 22 años que se graduó en estos últimos días en la Universidad del Gran Cañon, Arizona, es uno de ellos.

Su situación, a diferencia de otros estudiantes, se hizo reconocida por la aparición de Alan Kent, bombero y paramédico de Colorado, en su graduación, siendo él un artífice principal en su nacimiento al colaborar con el trabajo de parto de su madre Stacy Huddle.

El 15 de febrero de 2004, el cuartel de los bomberos recibió un alerta sobre un caso de emergencia médica de una mujer que estaba a punto de dar a luz. Eran las 6 de la mañana y dos oficiales se acercaron a la casa de Stacy, quien se retorcía del dolor por las contracciones. Al ingresar al domicilio, el grito desesperado de la mujer alertó a Alan, quien subió al segundo piso de la casa y colaboró con la llegada al mundo de Chloe.

La historia de vida del bombero y Chloe, la joven que se recibió académicamente

Con experiencia en trabajos de parto, la labor del bombero y médico fue satisfactoria y eso generó un lazo inquebrantable con la familia Huddle. “Después del nacimiento de Chloe, Stacy pasó por la estación para enseñarnos a la pequeña Chloe. Empezamos a conectar y Stacy quería que esa conexión continuara”, explicó Kent al medio Azfamily.

Alan Kent fue partícipe principal del nacimiento de Chloe

Desde ese entonces, Alan y Stacy hicieron un pacto: los primeros cumpleaños de Chloe serían en la estación de bomberos. Además, en una especie de tutor, Kent prometió estar presente en los momentos más importantes de la vida de la que en su momento era una bebé y hoy, a los 22 años, una mujer recibida académicamente.

Recibida de licenciada en Estudios Educativos, una carrera de grado que sirve para el diseño de políticas educativas, Stacy vivió un día más que especial al cumplir uno de los objetivos de su corta vida y, además, de verlo llegar a Alan, quien se transformó en una persona muy especial para su vida.

Alan, presente en el cumpleaños número 15 de Chloe

“En nuestro trabajo, como saben, no siempre nos pasan cosas buenas. Y a veces ocurren cosas muy malas en nuestras carreras, especialmente en el servicio de bomberos. Haber vivido algo tan maravilloso como esto, y luego seguir acompañándola a lo largo de los años y verla crecer, eso ha sido la conexión, el vínculo que nos ha unido durante todos estos años”, añadió Kent, quien trabajó como bombero y médico durante décadas.

Alan y Chloe sellaron un "pacto" para que él esté en los momentos más importantes de la vida de la joven

La compañía de Alan no se limitó solamente a los cumpleaños de Chloe: estuvo presente en el casamientos de los hermanos de ella y viajó 1300 kilómetros desde Colorado -su zona de residencia- hasta Colorado -donde queda situada la universidad de la mujer- para poder estar en un día importante para su vida.

De manera recíproca, ella se trasladó desde Phoenix hasta Colorado, el año pasado, para celebrar la jubilación de Alan, quien decidió retirarse de las fuerzas públicas para abocar su tiempo a cuidar a su familia. La historia de ambos quedó reflejada mediante fotos y las redes sociales cumplieron su labor de nexo para que sea conocida en todo el mundo.