La bebida que muchas personas consumen a diario y que podría afectar el hígado

Muchas personas asocian el cuidado del hígado únicamente con reducir o evitar el consumo de alcohol, pero los especialistas remarcan que existen otros hábitos cotidianos que también pueden afectar su funcionamiento. En ese contexto, nutricionistas y expertos en salud advirtieron sobre una bebida que suele considerarse saludable, aunque su consumo frecuente podría favorecer la inflamación del hígado y generar consecuencias en el organismo a largo plazo.

En un artículo publicado por el sitio Parade, el doctor Lee F. Peng, jefe de gastroenterología y hepatología en Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, advirtió que no solo el alcohol puede afectar la salud hepática. Según explicó el especialista, existen distintos alimentos, bebidas, medicamentos y suplementos que también tienen el potencial de generar daño en el hígado si se consumen de manera frecuente o en exceso.

Expertos remarcan que el hígado graso no solo está relacionado con el alcohol (Foto ilustrativa Freepik)

Además, Peng remarcó que incluso las personas que no consumen alcohol pueden desarrollar enfermedades hepáticas. En ese sentido, explicó que lo que antes se conocía como “hígado graso no alcohólico” hoy recibe el nombre de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, una condición que aparece cuando se acumula grasa en el hígado y que suele estar vinculada con factores como la obesidad, la diabetes tipo 2 y el colesterol elevado.

Cuál es la bebida que parece saludable pero podría afectar el hígado

Según los especialistas, una de las bebidas que suele percibirse como saludable pero que podría afectar el hígado son los jugos de frutas industrializados promocionados como “naturales”. El doctor Lee F. Peng explicó que, aunque muchas veces se destacan por su aporte de vitamina C, es importante revisar toda la información nutricional antes de consumirlos con frecuencia. Además, señaló que no generan el mismo efecto que comer fruta entera, principalmente por la falta de fibra.

Los jugos industrializados quedaron bajo la lupa de nutricionistas (Foto ilustrativa Freepik)

Otro de los puntos que preocupa a los expertos es su elevado contenido de azúcar, especialmente fructosa, un componente que también se encuentra en el jarabe de maíz de alta fructosa. Según Peng, el consumo excesivo de estas bebidas podría favorecer la acumulación de grasa en el hígado y contribuir al desarrollo o empeoramiento de enfermedades hepáticas.

Frutas frescas y agua aparecen entre las alternativas más recomendadas (Foto ilustrativa Freepik)

De todos modos, los especialistas aclaran que no es necesario eliminarlos completamente de la alimentación, sino moderar su consumo y evitar que se conviertan en una bebida diaria. Como alternativas más recomendadas aparecen las frutas frescas, los jugos exprimidos de manera natural y el agua, opciones que ayudan a mantener una alimentación más equilibrada y cuidan la salud hepática a largo plazo.