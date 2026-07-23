Felipe Pigna: “¿No les parece raro que los países más racistas del mundo nos estén acusando de racistas a nosotros?”

El historiador y divulgador Felipe Pigna generó un debate al cuestionar las acusaciones de racismo que recibe la Argentina desde el exterior. A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, el director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la UNSAM calificó de llamativo que naciones con profundas raíces coloniales y segregacionistas señalen al país por episodios que, según su perspectiva, no representan la identidad central de la sociedad argentina.

“¿No les parece raro que los países más racistas del mundo nos estén acusando de racistas a nosotros?”, interpeló el autor de Los Mitos de la Historia Argentina. En su análisis, Pigna repasó el pasado de diversas potencias europeas y de Estados Unidos, además de subrayar que durante siglos sostuvieron sistemas formales de exclusión. Al respecto, mencionó el caso de España y sus tres siglos de dominación colonial bajo una estricta sociedad de castas, Francia con su imperio colonial y Bélgica, a quien responsabilizó por acciones atroces en el Congo. Asimismo, recordó el sistema de segregación institucional que rigió en Estados Unidos hasta la década del 60, donde existían baños y transporte público diferenciados por el color de piel.

Muchos de los países que acusan a la Argentina de racismo son los mismos que tienen que implementar campañas anti racismo año tras año

En contraposición a estos modelos, el especialista sostuvo que la Argentina posee una trayectoria histórica distinta en relación con su diversidad poblacional. “Nosotros no somos una sociedad que se define como racista. Por supuesto, hay racistas en Argentina y hubo episodios de racismo en Argentina, pero no nos definimos como una sociedad racista”, aclaró Pigna. Para fundamentar su postura, el historiador aludió a los inicios del proceso independentista, donde señaló que, apenas iniciada la Revolución de Mayo, surgieron preocupaciones concretas sobre la situación de la población afrodescendiente, lo que derivó en políticas como la libertad de vientres y la incorporación de estos grupos a los regimientos patriotas durante las campañas de emancipación.

Esta dinámica histórica, a criterio del director de la revista Caras y Caretas, permitió un mestizaje significativo que evitó la segregación estructural observada en las metrópolis europeas o el caso norteamericano. Si bien reconoció que el país atravesó episodios discriminatorios, especialmente hacia la población originaria, insistió en que tales eventos no constituyen el rasgo definitorio de la identidad nacional argentina. “Creo que primero tendrían que revisarse un poco ellos antes de hablar del racismo y conocer un poco de la historia argentina”, enfatizó en su descargo el consultor para América Latina de The History Channel.

Felipe Pigna utilizó el ejemplo de los billetes para demostrar el verdadero racismo de cada país Instagram (@felipe.pigna)

Como prueba de la valoración de la herencia afrodescendiente en la cultura local, Pigna destacó la figura de María Remedios del Valle, cuya imagen integra uno de los billetes de mayor denominación en circulación. “¿Qué billete de los Estados Unidos, de Francia, de España, tiene alguna imagen de algún indígena, de algún afrodescendiente?”, cuestionó el autor. Con una extensa trayectoria en medios como la TV Pública, Radio Nacional y el portal El historiador, el divulgador insistió en que, aunque el pasado argentino también reconoce episodios de segregación, el país no debe ser catalogado como una nación racista en los mismos términos que otros estados que, a su juicio, mantuvieron históricamente estructuras de exclusión que trascienden el tiempo y persisten hasta la actualidad.