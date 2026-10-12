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Fernando Mora, psiquiatra: “No tenés que tener ganas para empezar... veces empezar es justo lo que hace que vuelvan las ganas”
El experto en salud mental ofreció cinco consejos para “hackear” tu cerebro y vencer la falta de ánimo para realizar tus tareas
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La procrastinación es uno de los estados más comunes del ser humano. Dejar todo para después puede tornarse un hábito que en el instante genera satisfacción, pero que a largo plazo se vuelve incómodo y hasta nocivo para la salud. Por ese motivo, el psiquiatra Fernando Mora vinculó estrechamente este comportamiento con el bloqueo emocional y brindó herramientas para vencerlo.
En muchos casos, el bloqueo emocional deriva en no tener ánimo para realizar las tareas que son necesarias, como retomar la rutina o finalizar con los proyectos propuestos. De ese modo, los días pasan y se vuelve un trabajo tedioso poder darle una conclusión.
“Cinco enseñanzas de la terapia conductual para salir del bloqueo emocional”, advirtió al inicio de su video de TikTok el experto en salud mental y dio el primer consejo: “No tenés que tener ganas para empezar. A veces empezar es justo lo que hace que vuelvan las ganas”.
En ciertos casos, esperar a sentirse preparado para afrontar las tareas puede ser una barrera adicional del individuo, impuesta y difícil de remover. Por eso, Mora asegura que, existan o no las ganas de retomar las actividades, hay que realizarlas, ya que a continuación aparecerá el entusiasmo.
Un secreto para vencer la procrastinación es dar pequeños pasos para retomar la rutina sin hacerlo de forma agresiva. De este modo, el cerebro nuevamente interpreta que debe continuar y que el sentido de recompensa aparecerá cuando se termine con la acción.
Cuatro consejos extra para terminar con el bloqueo emocional
- “Cuanto más te aislás, peor te sentís. Volver a conectar con la vida es clave para sanar”.
- “Las pequeñas acciones también cuentan. Lo pequeño y repetido puede lograr grandes cambios”.
- “Tu cerebro necesita rutina y decisión. Tener una mínima estructura te ayuda a recuperar la energía mental”.
- “La clave no es hacer más. Es hacer mejor. Se trata de hacer cosas que te den sentido y que aporten valor”.
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