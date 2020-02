Adelanto de Fernando Trocca en LN+ 00:30

31 de enero de 2020

"Si soy vegano y voy a comer a una parrilla, tal vez estoy eligiendo el restaurante equivocado", argumentó el famoso chef Fernando Trocca en una entrevista con Pablo Sirvén en Hablemos de otra cosa, por LN+ , que se estrena este domingo 2 de febrero. "No puedo sentarme en una parrilla y pedir que me armen un plato vegano porque yo no como carne, hay que saber a qué lugar se apunta", continuó.

Este es un adelanto de la entrevista de una hora en la que también habló sobre su relación con los reality shows de cocina, como Master Chef. "No me gustan los realities porque son otra cosa, no es un programa de cocina", dijo Trocca. "El que está ahí tiene que hacer un personaje, yo no me sentía cómodo haciendo eso, es un show, a mí me gusta hacer programas de televisión donde hago lo que yo sé hacer, que es cocinar", explicó.

Sobre el vínculo de los argentinos con la gastronomía, opinó: "Los argentinos tienen muchos prejuicios para ciertos ingredientes, como el ajo y la cebolla. Lo del aliento es un prejuicio, solo te queda si comés el ajo crudo, si lo comés cocido no". Contó otro ejemplo: "Las anchoas. El argentino no es fanático de la anchoa".

"Ahora hay mucha más consciencia de lo que comemos, y espero que haya mucha más, de saber de dónde viene y cómo se produjo y cómo llegó a nuestras manos lo que comemos, sobre todo cuando se trata de alimentar a nuestros hijos", concluyó.