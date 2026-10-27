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Ferran Adría, chef: “Trabajé 25 años, 16 horas al día y 330 días al año; no conozco a nadie que haya llegado lejos sin sacrificio”

El reconocido experto culinario analizó el rubro gastronómico en España y comparó sus logros con sus colegas más jóvenes

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Ferran Adría, chef español: "Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas al día y 330 días al año"
Ferran Adría, chef español: "Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas al día y 330 días al año"(Fuente: Instagram/@ferran_adria1)

Durante el Foro Internacional Turium 2026 que se celebró en Madrid, Ferran Adría defendió el valor de los productos españoles y analizó cómo se encuentra el rubro gastronómico en su país. Al mismo tiempo, comparó el esfuerzo que conlleva ser chef y cuánto cuesta conseguir un progreso a futuro.

Adría es un chef catalán reconocido en toda España. En su última presentación en público hizo un balance sobre los restaurantes, en los hoteles, y también destacó la cultura del esfuerzo, donde reparó en gran parte de la performance.

El chef español reflexionó sobre la cultura del esfuerzo en el ámbito culinario
El chef español reflexionó sobre la cultura del esfuerzo en el ámbito culinario(Fuente: EFE/Víctor Lerena)

Adría se convirtió en chef de El Bulli con apenas 22 años; subrayó el sacrificio que marcó su carrera: “Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas al día y 330 días al año”. Ese compromiso fue decisivo y sostuvo: “Yo no conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas”.

Sobre cómo es llevar adelante un restaurante, sentenció: “Las cosas no son fáciles. Yo ya conozco, después de 45 años en este lío, lo difícil que es la administración, las leyes y todo esto”.

El profesional culinario tiene una vida tranquila e intenta que se mantenga en niveles austeros. Cuando se retiró de la primera línea de la cocina, donó parte de su dinero a una fundación. “Me cuido mucho y me gustan mucho los restaurantes, no tengo coche y mi mujer me obliga a comprar ropa cada dos o tres años”, reconoció.

Adría estuvo al frente de la cocina de El Bulli por mucho tiempo y eso le dio relevancia nacional e internacional. Ganó preponderancia en el rubro por las recetas modernas con productos de origen español, del cual hizo siempre hincapié para honrar sus raíces.

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