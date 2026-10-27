Ferran Adría, chef: “Trabajé 25 años, 16 horas al día y 330 días al año; no conozco a nadie que haya llegado lejos sin sacrificio”

Durante el Foro Internacional Turium 2026 que se celebró en Madrid, Ferran Adría defendió el valor de los productos españoles y analizó cómo se encuentra el rubro gastronómico en su país. Al mismo tiempo, comparó el esfuerzo que conlleva ser chef y cuánto cuesta conseguir un progreso a futuro.

Adría es un chef catalán reconocido en toda España. En su última presentación en público hizo un balance sobre los restaurantes, en los hoteles, y también destacó la cultura del esfuerzo, donde reparó en gran parte de la performance.

El chef español reflexionó sobre la cultura del esfuerzo en el ámbito culinario (Fuente: EFE/Víctor Lerena)

Adría se convirtió en chef de El Bulli con apenas 22 años; subrayó el sacrificio que marcó su carrera: “Trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas al día y 330 días al año”. Ese compromiso fue decisivo y sostuvo: “Yo no conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando y sin dedicarle muchas horas”.

Sobre cómo es llevar adelante un restaurante, sentenció: “Las cosas no son fáciles. Yo ya conozco, después de 45 años en este lío, lo difícil que es la administración, las leyes y todo esto”.

El profesional culinario tiene una vida tranquila e intenta que se mantenga en niveles austeros. Cuando se retiró de la primera línea de la cocina, donó parte de su dinero a una fundación. “Me cuido mucho y me gustan mucho los restaurantes, no tengo coche y mi mujer me obliga a comprar ropa cada dos o tres años”, reconoció.

Adría estuvo al frente de la cocina de El Bulli por mucho tiempo y eso le dio relevancia nacional e internacional. Ganó preponderancia en el rubro por las recetas modernas con productos de origen español, del cual hizo siempre hincapié para honrar sus raíces.