Trabajó 27 años sin faltar un solo día y cuando se jubiló le hicieron un regalo que lo dejó sin palabras

Mantener una asistencia perfecta durante casi tres décadas constituye una proeza laboral poco habitual, pero para Kevin Ford fue su realidad cotidiana en una sucursal de Burger King. El empleado, de 54 años, completó 27 años de servicio ininterrumpido en el local ubicado dentro del aeropuerto de Las Vegas. Al momento de su jubilación, la empresa decidió reconocer su trayectoria, aunque el obsequio generó una repercusión inesperada.

En lugar de una compensación económica o un homenaje formal, la compañía le entregó una bolsa improvisada con chocolates, dos paquetes de gomitas, un vaso de Starbucks, varias lapiceras, una entrada de cine y un trozo de torta.

Los regalos que recibió Ford tras jubilarse de la empresa luego de cumplir con sus tareas por 27 año

La indignación de los internautas fue inmediata tras la viralización del video en TikTok. Los usuarios calificaron el gesto como insuficiente y despectivo frente a la dedicación demostrada por el hombre durante toda su carrera. “Me gustaría un aumento después de todos esos años, no una bolsa de regalo improvisada”, manifestó un joven en la sección de comentarios.

Otros usuarios criticaron la política interna de la cadena: “Se preguntan por qué la nueva generación se niega a quedarse en trabajos como este, pero el resultado habla por sí mismo”, sostuvo otro seguidor. Ante este escenario de descontento digital, Ford publicó un segundo clip donde agradeció el apoyo recibido por la comunidad virtual.

En una entrevista concedida al medio TMZ, el trabajador intentó bajar la tensión y defendió a la corporación al señalar: “Es un gran lugar, estuve ahí 27 años. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, perdieron el contacto con sus trabajadores y, a través de Covid-19 y lo que sea, recortaron programas”. A pesar de su postura conciliadora, admitió cierto grado de decepción. Ford explicó que, en el pasado, la empresa solía entregar cheques a los empleados veteranos, por lo que inicialmente esperaba una retribución similar. Al notar que solo recibió una entrada de cine, confesó: “En ese momento pensé ‘esto es demasiado’, no lo puedo creer. Parecía que solo eran cosas que tenían, que juntaron por ahí”.

El descargo del hombre en Tik Tok

Por su parte, la empresa emitió un comunicado oficial a través de TMZ para responder a las críticas. La cadena aseguró que el franquiciado encargado del local mantiene programas sólidos de reconocimiento para sus empleados. “La marca Burger King y sus muchos franquiciados en todo el país están comprometidos con el reconocimiento y la celebración de los logros de los miles de personas que prestan servicios en una amplia gama de funciones”, detalló la compañía en su descargo formal.

La hija de Kevin recaudó más de 150 mil dólares Captura Go Found Me

La historia terminó con un giro favorable gracias a la intervención de Seryna Ford, la hija del trabajador. Ella creó una colecta en GoFundMe con la intención de recaudar fondos para que su padre visitara a sus nietos. La respuesta de la audiencia superó todas las expectativas, alcanzando un total de 158 mil dólares en donaciones. Este gesto solidario transformó la experiencia de jubilación de Ford y cambió su situación económica personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA