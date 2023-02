Festejó su cumpleaños, le empujaron la cara contra la torta y casi pierde el ojo: “No hubo daño cerebral”

escuchar

Una escena que se suele ver a menudo y que parece divertida. Al momento de soplar las velas de la torta de cumpleaños, un amigo siempre le empuja la cara al homenajeado para jugarle una broma y ensuciarlo de crema. Sin embargo, en Costa Rica, lo que parecía gracioso se convirtió en pesadilla.

Al llevar a cabo esta acción, la homenajeada se clavó un palo de madera en uno de sus ojos. Como consecuencia de esto, tuvo que recibir tratamiento médico y estuvo cerca de sufrir daño cerebral.

Alrededor del mundo, hay distintas tradiciones relacionadas a los festejos de cumpleaños. En cada país y ciudad, hay distintas normas sociales sobre costumbres aceptadas al momento de celebrar la ocasión especial de una amistad o un familiar. Estas diferencias se pueden ver en cuestiones como la forma de cantar o el tipo de contacto físico que hay con el cumpleañero. A pesar de esto, también se encuentran costumbres repetidas en buena parte del mundo.

Así como en la mayor parte del planeta se celebra con una torta y velas, también se repite en distintos territorios la costumbre de aplastar la cara del homenajeado dentro de la misma. Usualmente llevada a cabo por amigos de quien cumple años, consiste básicamente en que tomen su cabeza desde atrás y la empujen hacia abajo para que el rostro choque contra el postre.

Esta broma es bastante común en Argentina y también en Costa Rica, donde ocurrió un caso que casi termina de manera trágica. La víctima del juego en este caso fue una joven de 25 años que terminó con la cara manchada. El problema no fue ese, sino la sensación de dolor que experimentó cuando pudo levantar su cabeza.

La tomografía y el palo que se había clavado en el ojo de la joven después de la broma con la torta de cumpleaños Gentileza Telenoticias

Al sufrir una molestia en los ojos que no se iba, junto con su familia decidieron concurrir a un centro de salud para una evaluación médica, según reveló la hermana de la cumpleañera a Telenoticias. Cuando la examinaron, descubrieron que se le había clavado un palo que tenía la torta en su interior para sostenerse.

“Fueron segundos. Mi hermana sentía dolor sin saber qué había pasado. Pensó que era lustre en los ojos. Después nos dimos cuenta”, explicó la mujer al medio citado. Por otro lado, aseguró que los responsables de la broma fueron los amigos de la homenajeada y que en la familia no simpatizan con esa costumbre.

Afortunadamente, el hecho no tuvo consecuencias mayores y la cumpleañera pudo encarar una recuperación sin daño cerebral ni pérdida del ojo afectado. Así lo describió su hermana, que se mostró esperanzada con que no se presenten complicaciones y que todo quede en una anécdota: “No perdió el ojo, nada más está un poco delicada. Daño cerebral no tiene, gracias a Dios. Hay que esperar a que avance la recuperación. Todavía no hay nada certero. Hay que esperar”.

Además de estas declaraciones, también circuló una imagen correspondiente a una tomografía en donde se puede observar como se incrustó el palo en el ojo de la víctima. En redes sociales, frecuentemente aparecen recomendaciones de especialistas médicos o de pastelería que piden no realizar estas bromas, justamente por precaución de que no haya algo en el interior de la torta que actúe como soporte.

LA NACION