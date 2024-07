De Grecia a Costa Rica: estos son los alimentos que consumen las poblaciones más longevas del mundo

Escuchar

Existen cinco regiones en el mundo en las que las personas viven mucho más que el promedio. Dan Buettner y su equipo se dedicaron a estudiarlas y encontrar cuáles eran los secretos para mantener una buena salud y alcanzar la longevidad. Los expertos las bautizaron como las Zonas Azules y descubrieron que todas tenían nueve pilares en común.

Estos lugares con la población más longeva son Okinawa, en Japón; Cerdeña, en Italia; Loma Linda, en Estados Unidos; Icaria, en Grecia y Nicoya, en Costa Rica. A pesar de estar ubicados geográficamente en diferentes partes del planeta, tienen similitudes culturales.

La clave de la longevidad de los japoneses tiene que ver con la dieta Okinawa Imagen de Freepik

Los nueve rasgos, identificados por etnógrafos, antropólogos, demógrafos, epidemiólogos e investigadores médicos, fueron los siguientes:

Moverse naturalmente.

Propósito.

Momentos de relajación.

Comer hasta quedar 80 por ciento llenos.

Dieta a base de plantas.

Vino a las cinco.

Sentido de pertenencia.

Prioridad a los seres queridos.

La tribu correcta.

Así, se dieron cuenta de que la alimentación jugaba un rol fundamental en la longevidad. “No cuentan calorías, no toman vitaminas, no pesan gramos de proteínas y ni siquiera leen las etiquetas. No restringen su ingesta de alimentos; de hecho, todos celebran con comida”, indicó Buettner en el sitio oficial de las Zonas Azules.

¿Cómo es la dieta de las personas más longevas del mundo?

Según las investigaciones de los expertos, encontraron que la se dividía en tres categorías: hábitos mensuales, semanales y diarios.

Mensualmente, reducían el consumo de carnes rojas y lácteos. Los investigadores encontraron que los centenarios comían 57 gramos o menos de esta proteína animal al mes.

Semanalmente, solo consumían 28 gramos de azúcares añadidos diarios. No comían más de tres huevos por semana y el consumo de pescado era de 85 gramos o menos y solo tres veces semanales.

A diario, comían entre uno o dos puñados de nueces, bebían casi siete vasos de agua y moderaban el consumo de té, café y vino. También, se alimentaban de media taza de frijoles y preferían ingredientes frescos que no fueran altamente procesados.

En general, encontraron que era una dieta basada en plantas entre un 95 y 100 por ciento.

“La gente de las Zonas Azules come una impresionante variedad de hortalizas cuando están en temporada, y luego recogen o secan el excedente para disfrutarlo fuera de temporada. Los mejores alimentos para la longevidad son las verduras de hojas verdes como las espinacas, la col rizada, la remolacha y los nabos, las acelgas y las coles. Combinados con frutas y verduras de temporada, los cereales integrales y los frijoles dominan las comidas de la zona azul durante todo el año”, explicaron en el sitio web.

La gente que vive en las Zonas Azules lleva una dieta basada en plantas entre un 95 y 100 por ciento Shutterstock

¿Cuáles son los alimentos que comen las personas de las Zonas Azules?

Los investigadores compartieron una lista de los alimentos recomendados según la categoría, basados en lo que las personas de las cinco Zonas Azules consumían principalmente. Según la información, es el listado de las comidas de la longevidad.

Vegetales : hinojo, verduras de hoja verde, papas, setas shiitake, calabaza, patatas dulces, yuca, algas y colinabo.

: hinojo, verduras de hoja verde, papas, setas shiitake, calabaza, patatas dulces, yuca, algas y colinabo. Frutas : aguacate, banano, limón, papaya, tomate y pimientos dulces.

: aguacate, banano, limón, papaya, tomate y pimientos dulces. Legumbres : frijol negro, alubia carilla, garbanzos, habas, lentejas, guisantes y maní.

: frijol negro, alubia carilla, garbanzos, habas, lentejas, guisantes y maní. Granos : cebada, arroz integral, nixtamal de maíz, avena, quinua, pan integral, farro, amaranto y mijo.

: cebada, arroz integral, nixtamal de maíz, avena, quinua, pan integral, farro, amaranto y mijo. Nueces y semillas : almendras, semillas de chía, nueces de Brasil, anacardos y nueces pecanas.

: almendras, semillas de chía, nueces de Brasil, anacardos y nueces pecanas. Bebidas : café, té verde, tés de hierbas, vino tinto y agua.

: café, té verde, tés de hierbas, vino tinto y agua. Otros: ajo, miel, hierbas mediterráneas, aceite de oliva, leche de soya, tofu, cardo lechoso, cúrcuma, miso y caldo dashi.

Similarmente, la Asociación de servicios médicos de Hawaii categorizó los alimentos más populares según los diferentes lugares de las Zonas Azules. De esta forma, las personas podrán escoger de toda la variedad para crear platos inspirados en el estilo de vida saludable de los centenarios.

Icaria, Grecia

Verduras verdes.

Limones.

Berenjenas.

Papas.

Hierbas mediterráneas.

Garbanzos.

Alubia carilla.

Aceite de oliva.

Miel.

Café.

Cerdeña, Italia

Tomates.

Cebolla.

Alcachofas.

Hinojo.

Almendras.

Cebada.

Leche de cabra.

Sémola de trigo duro.

Queso pecorino.

Vino.

Nicoya, Costa Rica

Papaya.

Banano.

Mango.

Calabaza.

Repollo.

Maíz.

Batata.

Frijol negro.

Limas.

Okinawa, Japón

Setas shiitake.

Batata.

Cebolla.

Melón.

Algas.

Tofu.

Arroz integral.

Cúrcuma.

Té verde y negro.

Loma Linda, Estados Unidos

Legumbres.

Pimientos.

Brócoli.

Bayas.

Aguacate.

Nueces.

Avena.

Grano integrales.

Seitán.

Tempeh.

Recomendaciones

Recuerde primero consultar con un especialista de la salud antes de añadir nuevos alimentos a su dieta. Algunas personas podrían ser alérgicas a ciertos ingredientes.

En caso de presentar síntomas adversos, visite un centro médico cercano.

El Tiempo (Colombia)