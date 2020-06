Baz, un bull terrier que peleó con su vida contra los ladrones para proteger a su familia Crédito: Captura de pantalla Go Found Me

30 de junio de 2020

En Wynnum, Australia , un perro enfrentó a dos ladrones que quisieron entrar a la casa y soportó fuertes golpes para proteger a su familia . El bull terrier logró que los asaltantes no entraran a la propiedad, pero tuvo que ser operado de urgencia por las heridas graves que sufrió en la mandíbula y el hocico.

El periódico británico Daily Mail dio a conocer el caso, y aseguraron que el animal tuvo " lesiones compatibles con un accidente automovilístico " por los golpes que recibió en la cara con una palanca.

La gravedad es tal que el perro -llamado Baz- no puede alimentarse por sus propios medios y requiere de una cirugía reconstructiva para poder comer de nuevo. La dueña, Sarah Greenway, aseguró: " Es nuestro gran guardián , y puede presentir a la gente mala porque es muy protector y leal".

"No pudieron robarnos nada, él los detuvo, solo espero que encuentren a los responsables porque me rompe el corazón verlo todos los días cómo lucha para poder comer, o incluso cuando bosteza y tiene todos los dientes delanteros levantados", reveló Greenway.

El animal se encontraba dentro de la casa cuando vio llegar a los ladrones y los enfrentó poniendo en riesgo su vida. Con la misma palanca con la que pensaban forzar la entrada golpearon al perro para ahuyentarlo, pero la resistencia de Baz fue tan tenaz que decidieron huir.

El perro quedó gravemente herido y ahora su dueña recauda fondos para una cirugía reconstructiva que le permita comer sin dificulades Crédito: Captura de pantalla Go Found Me

En el momento del robo no se encontraba nadie en la casa, pero el perro protegió el hogar de su familia hasta las últimas consecuencias. Cuando los delincuentes se fueron quedó desangrándose en el suelo, pero tomó fuerzas y salió a la calle. La mujer buscó a su mascota ni bien llegó y se encontró con muchas marcas de sangre y todo revuelto.

"Alguien lo encontró y lo llevó al veterinario. Lo salvaron de morir, pero necesita una nueva cirugía", explicó su dueña. Actualmente recaudan fondos para poder concretar la costosa operación a través de la plataforma Go Found Me . "No puedo creer que alguien le haya hecho esto y que él tenga que vivir con esto para siempre", cerró.