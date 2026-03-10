“Un hilo que no se corta”: dejó un buen empleo, atravesó duelos, formó su familia en París y encontró su destino entre costuras

Luego de recorrer diversos caminos, Ximena Salanova decidió hacer caso a su pulsión de la infancia y puso su creatividad en el diseño de productos de tela

No hay un momento exacto en el que la vida cambia. A veces no hay epifanía ni frase subrayada. Hay, más bien, una suma de gestos pequeños, pérdidas, mudanzas, silencios y valentías que se activan cuando ya no queda otra opción que escucharse.

La historia de Ximena Salanova podría leerse como una fábula contemporánea: la de una mujer que, cada vez que el mundo se desarma, vuelve a coserse a sí misma. Literalmente.

Nació en la Ciudad de Buenos Aires, en una familia grande, ruidosa, típica de nietos de inmigrantes. “Mesa gigante, muchos tíos, primos por todos lados”, recuerda. Los veranos transcurrían en una quinta familiar cerca de Cañuelas, entre bicicletas dadas vuelta que se convertían en fiambrerías imaginarias, juegos inventados y juguetes que nunca estaban del todo terminados porque a Ximena siempre le gustó más crear que usar lo ya hecho. “Me encantaba armar cosas con lo que encontraba. Nunca fui de tener todo listo”, dice.

Ximena sale a caminar por París, la ciudad donde vive, y todavía se maravilla ante la Torre Eiffel Gza. Ximena Salanova

Esa pulsión creativa estuvo desde el inicio. Aprendió a tejer de chica, hacía ropa para sus Barbies, intervenía prendas, miraba programas de costura como quien mira una serie favorita. Pero crecer también era aprender que no todo deseo es una opción válida. “Ser costurera no era una posibilidad real para mí”, admite. Así que, como muchas, eligió un camino más “seguro”.

Estudió Derecho en la UBA. Abandonó. Probó Marketing. Se recibió. Tampoco era eso. Finalmente encontró algo que la entusiasmaba: Publicidad. Entró rápido en una agencia importante, trabajó casi diez años, hizo carrera. “La pasaba bien, era un buen trabajo. Pero la costura siempre estaba ahí, como un hilo que no se corta”, indica

Cuando el tiempo deja de ser infinito

El primer gran quiebre no fue profesional. Fue vital. En 2009 murió su papá. “Ahí aparece fuerte la idea de que no somos eternos. De que es ahora o nunca”, cuenta. Fue un empujón hacia el sentido. Se reencontró con su pasión umbilical. Empezó a hacer cursos de costura, de manualidades, de todo lo que pudiera acercarla a eso que siempre había sido refugio. Cuando logró cierta estabilidad económica, se permitió fantasear: ¿y si dejaba de ser hobby?

La marca de Ximena, Abra Caramba, comenzó en Francia con un pedido de barbijos Gza. Ximena Salanova

Ese deseo tenía algo de mágico, de conjuro. “Para mí dedicarme a la costura era como magia”, dice. De ahí nació una palabra que la acompañaría mucho tiempo: abracadabra. Transformada luego en Abra Caramba, una especie de mantra personal: hacelo, animate, es ahora.

Mientras tanto, la vida seguía pasando. Un matrimonio, un divorcio, relaciones que no prosperaron. Y un deseo profundo, persistente, que no se cumplía: formar una familia. A los 36 años, con miedo a volar y sin haber viajado nunca sola, decidió irse de vacaciones a París. “Me dije: quizás mi destino es vivir la vida loca”, se ríe.

No sabía que ese viaje no era turismo: era mudanza emocional. A los cinco días conoció a Cédric, el padre de su hija. “Desde ese día no nos separamos más”. Lo que siguió fue una historia de amor atravesada por decisiones prácticas y extremas: vender todo, cerrar etapas, migrar sin ciudadanía europea y aprender a sobrevivir en un país nuevo.

Ximena trabaja con textiles reutilizables y telas certificadas para realizar objetos cotidianos pensados para durar Gza. Ximena Salanova

Papeles, silencios y una maternidad lejos de casa

Instalarse en Francia no fue romántico. Durante cuatro años Ximena no pudo trabajar legalmente. “Es muy duro no tener derecho a un empleo. No pasar hambre, pero sentir que te faltan derechos básicos”, explica. Aprendió francés desde cero, estudió bordado, investigó materiales, nombres de telas, circuitos. Esperó.

Los papeles llegaron recién después del nacimiento de su hija, cuando fue reconocida como madre de una ciudadana francesa. Para entonces, la costura había vuelto a ser refugio, pero todavía no destino.

El interés por las telas es una marca que acompaña a Ximena desde su infancia Gza. Ximena Salanova

El segundo gran quiebre llegó en marzo de 2020. Viajó a la Argentina con su hija de un año y medio para presentarla a la familia. Aterrizó el 11 de marzo. Diez días después, el mundo se cerró. Cuarentena eterna, reclusión, miedo, estigmatización. “No vi a nadie. Estuvimos un mes encarceladas”, refiere.

En ese departamento, con lo poco que quedaba -un bastidor, hilos, retazos- bordó una palabra: cuarentena. La subió a Instagram. Fue el primer gesto. “Ahí dije: ahora sí. De verdad será la última chance”, recuerda.

Volver a coserse

Ya de regreso en París, se inscribió como microemprendedora, abrió una tienda online, recibió un pedido de barbijos y algo empezó a moverse. Pero más allá del crecimiento, lo importante fue el sentido. Ximena no quería producir por producir. Quería coherencia. Volvió a mirar su propia vida: maternidad, consumo, residuos, tiempo.

Los productos que crea Ximena están hechos para durar, todo lo contrario a los materiales descartables Gza. Ximena Salanova

Empezó a trabajar con textiles reutilizables, telas certificadas, objetos cotidianos pensados para durar. “No uso más descartables. Todo lo que hago tiene que reemplazar algo que se tira”, explica. La estética, inspirada en el diseño japonés y el saber artesanal francés, no era un adorno: era parte del mensaje.

Hoy vive en París, cría a su hija, trabaja cuando ella está en el colegio, se encuentra con amigas de todas partes del mundo, camina la ciudad como quien todavía se maravilla. “Aunque vivas acá, la Torre Eiffel siempre emociona”, asegura.

No se define por una marca ni por un éxito comercial. Se autodetermina por haber aprendido a escuchar. Por haber entendido que la reinvención no siempre es un giro brusco, sino una fidelidad profunda a lo que estuvo desde el principio. “Cada vez que la vida me obligó a parar, volví a las telas”, resume.

Ximena Salanova vive en París junto a su marido y su pequeña hija Gza. Ximena Salanova

Y quizás ahí esté la clave de esta historia: no en el emprendimiento, ni en París, ni en la pandemia. Sino en esa niña que prefería inventar juegos con lo que había. La misma que, muchos años después, aprendió a reconstruirse cuando todo parecía detenido.