Con el avance del coronavirus, Floxie, la bloguera especializada en viajes, convirtió su redes en un espacio para tender una mano a los argentinos que quedaron varados en el exterior .

Florencia Jiménez, más conocida como Floxie, bloguera con una enorme comunidad viajera (83,4 k en IG), pasó en el lapso de las dos últimas semanas de postear sus destinos favoritos del Sur de Italia a rogar a sus seguidores que por favor no viajaran a ningún lado. "Mabel, no viajes" , alerta en uno de sus feeds de Instagram. "#quedateencasa Mabel #noviajes Ni a la costa, ni a la esquina. Y menos al exterior. A ningún lado"

Su trabajo dedicado a los viajes de placer dio un vuelco rotundo por las medidas adoptadas por el mundo para evitar la propagación del coronavirus. Desde hace varios días, sus redes sociales se convirtieron en una usina de información, con noticias de último momento y valiosos consejos para los argentinos que están varados en el exterior , que brinda como experta en la industria aerocomercial. Floxie hace días que está ojerosa. Casi no duerme. Se acuesta a las 4 de la mañana y almuerza a las 18. Pero no se queja. Reconoce tener vocación de servicio . Y está más que agradecida con su audiencia, entre ellos ex colegas que le dan una mano, aconsejando a los viajeros varados que escriben desesperados desde muy lejos, en lo que se convirtió en un foro solidario.

¿Cómo y cuándo impactó el coronavirus en tu blog de viajes?

Todo cambió bastante a partir del miércoles 11, cuando Trump restringió los vuelos entre Estados Unidos y Europa. Eso indicaba que algo de mayor magnitud iba a pasar. Ya no se permitían vuelos entre España e Italia. Y ya había muchos argentinos dando vueltas por ahí. Empezó a haber toda una ola de reprogramaciones que hizo que los que estaban por viajar en los próximos días empezaran a plantearse a cambiar su viaje o no viajar. Ese miércoles, arranqué con un post en Instagram poniéndome a disposición de los que pudiera ayudar, recordando el propósito inicial con el que empecé mi blog, ayudar a alguien que lo necesitara en base a mi experiencia, sobre temas que no son tan conocidos (me desempeñé durante 20 años en distintas líneas aéreas, en todos los sectores, tanto en venta de pasajes como atención al público) . La cuestión es que la gente comenzó a desesperar, a cambiar los planes de viaje, mientras que las agencias de viaje colapsaban con los llamados, igual que los call centers de las compañías aéreas.Yo ofrecí mi asesoramiento, pero la realidad es que se hizo una bola de nieve tan grande en mi Instagram que tuve que cerrar los comentarios.

¿Cuántos mensajes recibías habitualmente a diario y a cuánto ascendieron?

De 30 mensajes por día, se me acumularon en dos días ¡600! No podía contestar todos porque la información fue cambiando tan rápido en los últimos cinco días que preferí dar prioridad a poder transmitir toda la información de último momento, que me llegaba por ex colegas del aeropuerto y de las oficinas de prensa de las aerolíneas. Le di prioridad poder informar, minuto a minuto, lo que iba pasando en el ámbito de los viajes, cómo las empresas iban cambiando sus políticas de reprogramación, y los países que iban restringiendo sus fronteras, al punto de hoy que casi todo el mundo está así. Todo iba cambiando minuto a minuto. El tiempo era un factor determinante para los que iban a estar quedando varados en los siguientes horas.

Floxie tiene dos historias destacadas en Instagram #CVID19 y #CVID19 II. En ambas se puede ver cómo actualizaba la información minuto a minuto y sus consejos para volver cuanto antes por esas rutas aéreas al país. Iba señalando los aeropuertos por los que se podía regresar, en su momento Chile, Uruguay, Colombia. Alentaba a anotarse en listas de espera en aeropuertos, cuando sabía que no podrían embarcar extranjeros y quedarían asientos disponibles. Las actualizaciones de información dan cuenta sobre cómo las puertas se iban cerrando para los turistas en el exterior. Una locura. No todos pudieron volver en esta enloquecida carrera. Actualmente se sabe que son 23.000 los argentinos varados en el mundo.

¿Y hubo viajeros que pudieron volver con tus recomendaciones?

Las opciones cada vez son más reducidas porque ahora no se puede volver por Chile, por Uruguay o por Colombia o por Perú. En el momento que lo dije, estoy muy contenta porque mucha gente me escuchó. Hay gente que contactó a otros que estaban allá y me escribieron que pudieron volver. Para para mí es súper importante. Porque ya digo, la esencia del blog es que a alguien que lo lee le sirva. Yo ya estoy satisfecha. Y se que esta vez, con el alcance que tengo hoy en día, puedo ayudar a más de una persona y para mí no hay satisfacción más grande que esa.

También te ocupaste de desalentar a viajar con vehemencia

Claro. Si yo te estoy avisando de que se va a complicar la situación de que se van a empezar a cerrar fronteras, y se van a cancelar vuelos, volvete lo antes posible a tu casa. Si estás acá, directamente no viajes en este momento, no es prudente. Fueron muchos los primeros días los que me decían que no querían perder la plata. En este momento hay que priorizar la salud, porque sin salud no hay viajes, por empezar, y uno puede dejar asentados reclamos, por e-mail, o por las redes sociales, para después reclamar lo pertinente.

Cuáles son los casos que más te afectaron de argentinos varados

El caso de una chica que tiene al padre en El Cairo, de setenta y pico de años, que no puede salir (El Cairo cerraba las fronteras el 18 de este mes). Una chica en Marruecos, que es un país difícil para estar varado, me parece. Otra chica, está embarazada en Madrid, que no está pudiendo volver. Una chica que cuenta que su padre está en el crucero Norwegian Jewel por la Polinesia Francesa que canceló su recorrido y no fue autorizado para atracar ni en Nueva Zelanda ni Australia y estaba yendo a Honolulu, Hawai. En el último post pedí a todos los argentinos que estén residiendo en el exterior, en cualquier parte del mundo y puedan dar una mano, ya sea tirando un colchón o dando asesoramiento, que escriban en el post así otros argentinos que están quedando varados puedan acudir a ellos. Por suerte, mucha gente ya contestó, de todas partes del mundo, lo que me puso muy contenta porque hay solidaridad. Aporto mi granito de arena. Hago lo que puedo. Y mucha gente me acompaña en esto. Es un buen momento, que estén en mi misma posición, y tengan una audiencia grande, me imiten en algún momento para usar esta herramienta que tenemos tan poderosa y tan importante para poder dar información, desde lo que sepan y para conectar gente como lo estoy haciendo, para ayudar a los varados. Lo que se les ocurra en estos momentos de crisis. Usar estas herramientas, estos privilegios que tenemos una audiencia ya formada para poder dar el ejemplo y ayudar al que lo necesita.

¿Alguna recomendación para los próximos días?

Mantener la calma. No saturar las líneas de los call centers de agencias de viajes en estos momentos, porque hay gente que está varada y ellos tienen la prioridad ahora. Todo aquel que tenga un pasaje, que sepa que si compró con una agencia lo tiene que gestionar con esa agencia, que espere, que no sature las líneas, y que toda empresa de turismo, sea hotel, crucero, avión, lo que sea, todas tienen en su Web un apartado con las reprogramaciones y políticas de cambio. Si no se pueden comunicar, que no se desesperen, que encuentren la forma de mandar un formulario, e-mail o mensaje en red social, su inquietud, dejando un precedente, una prueba de que no se pudieron comunicar antes de la fecha del viaje, para después reclamar con tiempo y tranquilidad. No es momento para ponerse a hacer colas eternas o estar tres horas en el teléfono cuando hay gente que está tratando de volver a casa.

Para conocer las noticias de último momento de Floxie, pueden verse sus historias de Instagram @Floxie10 y en su cuenta de Twitter @floxie10 , donde sube lo más inmediato. Su blog también se actualiza, pero no al ritmo. El Mundo de Floxie www.floxie.com.ar