El antioxidante ideal para el verano: qué vitamina lo tiene

Los especialistas de la Sociedad Argentina de Dermatología impulsan el uso de la vitamina C como escudo protector ante la radiación ultravioleta durante la temporada estival en el país, ya que actúa sobre el tejido cutáneo a través de sueros y cremas que neutralizan el daño celular y promueven la síntesis de colágeno.

La aplicación externa de este principio activo resulta indispensable debido a que el organismo humano carece de capacidad para generarlo de forma autónoma. El uso de este producto garantiza una barrera eficiente contra los radicales libres que genera el sol y la contaminación ambiental en la vida cotidiana.

¿Por qué la vitamina C es el componente esencial para el cuidado facial?

La ciencia reconoce a la oxidación como un mecanismo habitual por el cual muchas sustancias producen daño en células y tejidos. Mario Savarín, médico dermatólogo (M.N. 80797) y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, explica que la oxidación “es la vía final por la que se producen daños en el organismo, generada por la desnaturalización y la pérdida de función de las vías metabólicas esenciales para el mantenimiento de la salud”. En la piel, el efecto antioxidante consiste en la neutralización de moléculas y compuestos que ocasionan el deterioro del colágeno, las fibras elásticas y el ADN.

La aplicación externa de la vitamina C resulta indispensable debido a que el organismo humano carece de capacidad para generarlo de forma autónoma

Lucas Ponti, médico dermatólogo (M.N. 130388), asegura que el nutriente “inhibe la acción de la tirosinasa, enzima responsable de la pigmentación”. El profesional afirma que este principio activo retrasa el envejecimiento cutáneo y combate la oxidación celular. La producción de colágeno y elastina aumenta con su presencia, lo cual otorga mayor firmeza y luminosidad al rostro.

Beneficios biológicos y protección frente al daño solar de la vitamina C

Un estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Villa María y la Universidad de Córdoba, que publicó el Conicet, confirma propiedades específicas de este nutriente. El informe sostiene que la vitamina C “contribuye a la cicatrización de la piel, gracias a su rol en la síntesis del colágeno; activa la inmunidad de la piel frente a la radiación solar; aclara algunas manchas, consiguiendo un tono más homogéneo; y tiene una acción protectora frente al cáncer de piel inducido por la exposición solar”.

El uso de Vitamina C disminuye la acción que ocasiona el tabaco y otros productos metabólicos tóxicos

La radiación ultravioleta solar forma varios compuestos nocivos de alto potencial oxidante. Mario Savarín añade que el uso de este componente disminuye la acción que ocasiona el tabaco y otros productos metabólicos tóxicos de producción interna. Las principales marcas cosméticas incluyen estas formulaciones en sus productos desde hace más de 20 años. Los desarrollos actuales aseguran beneficios superiores mediante tecnologías que permiten el acceso a las capas más profundas de la epidermis.

Recomendaciones profesionales para una aplicación efectiva

La eficacia del tratamiento depende de la estabilidad de la molécula. Lucas Ponti sugiere el formato de sérum para mantener las propiedades del activo. El especialista recomienda: “No solo se puede usar en verano, sino que se debe hacerlo en los meses de calor porque la acción principal de la vitamina C es resguardar a las células de los radicales libres producidos por el sol”. La higiene previa del rostro resulta fundamental para evitar que el producto se oxide en los poros y provoque manchas marrones.

Tips para obtener vitamina C

En cuanto al almacenamiento del producto Ponti aconseja mantenerlo bien cerrado en un lugar fresco y sin luz, ya que se degrada con la eso, con la temperatura y con el oxígeno ambiente. Lilian Demarchi, médica dermatóloga (M.N. 88365), menciona que la asociación con un láser produce un peeling profundo que ayuda a absorber el nutriente a través de canales abiertos. Este procedimiento mejora la textura y brinda mayor luminosidad.

Fuentes naturales y desafíos de la industria farmacéutica sobre la vitamina C

El cuerpo obtiene este nutriente a través de la dieta. Los cítricos, tomates, pimientos, repollitos de Bruselas, brócoli y espinacas son fuentes ricas en este componente. La Oregon State University sostiene que el ácido ascórbico es la forma natural más eficaz para la administración tópica. La estabilidad de estas soluciones aumenta cuando se agregan otros compuestos antioxidantes como la vitamina E o el ácido ferúlico.

Savarín explica que la rápida degradación y la pobre absorción son las debilidades del uso dermatológico. Las empresas con alta inversión utilizan micro y nano partículas, liposomas y coageles para franquear la barrera cutánea. Estas tecnologías funcionan como un envoltorio que evita la desnaturalización precoz. El control de calidad minucioso en la producción y el envasado asegura que el principio activo mantenga su efectividad terapéutica hasta el momento de la aplicación sobre el tejido.

