Una nueva generación adopta el folklore con fuerza y hace propias sus costumbres, donde el fernet es el punto en común que acompaña y se comparte entre quienes crecieron con zambas y quienes recién las descubren. El próximo 21 y 22 de noviembre en República Folklore, en el Parque de la Ciudad, el fernet vuelve a ser parte del encuentro musical más destacado de la identidad cultural argentina. Fernet Branca será parte de este evento histórico con un espacio exclusivo para quienes disfrutan de la música y las tradiciones argentinas.

El folklore como identidad de las nuevas generaciones

El folklore es una de las expresiones más profundas de la identidad argentina. De norte a sur, cada región tiene su ritmo, sus voces y su manera de celebrarlo: la chacarera santiagueña, la zamba del Noroeste, el chamamé del Litoral. Detrás de todos hay una misma idea, donde la música es la excusa para encontrarse.

El folklore sigue siendo un punto de encuentro para los jóvenes

Y hoy ese encuentro tiene protagonistas nuevos. El consumo de folklore argentino creció un 85% entre 2020 y 2025, y la Generación Z ya concentra un tercio de las escuchas del género en el país. Para muchos jóvenes, una zamba o una chacarera se volvieron una forma de decir de dónde vienen y se resignificaron con las temáticas actuales.

Desde hace décadas, el fernet acompaña el crecimiento del folklore porque ambos van de la mano. El fernet y el folklore crecieron juntos desde el corazón del país. En Córdoba, considerada la capital del fernet, nacieron dos de los festivales más emblemáticos del género: Cosquín y Jesús María. En sus peñas, fogones y noches de festival, el fernet se volvió parte del ritual y, como el folklore, viajó desde ahí a cada rincón de la Argentina

Hoy, el fernet, es mucho más que una bebida: es parte de la cultura nacional, un símbolo de encuentro e identidad. Está presente en esos momentos auténticos como una juntada con amigos, una previa, un partido de fútbol o una noche de un festival de música.

Y así como el folklore vive un nuevo auge impulsado por las generaciones más jóvenes, el fernet sigue encontrando nuevas formas de ser parte de esos encuentros. Dos expresiones de la identidad argentina que se renuevan, conectan generaciones y demuestran que las tradiciones no solo se mantienen vivas, sino también evolucionan con la sociedad.

Las tradiciones se mantienen vivas en las nuevas generaciones

Por eso, hablar de tradición, de cultura y de folklore es, inevitablemente, hablar de Fernet Branca. Funciona como un código compartido, un compañero silencioso que pasa de mano en mano y confirma que, más allá de la música, lo que verdaderamente nos une es el ritual de compartir el mismo momento.

“Fernet Branca trasciende cualquier dimensión comercial. Se ha ganado un lugar en la identidad colectiva de los argentinos, quienes ya la consideramos parte intrínseca de nuestra cultura. Es por eso que gestionar esta marca, lleva consigo la enorme responsabilidad de cuidar, construir y enaltecer las costumbres y tradiciones que tiene asociadas, así como todo su mundo de significado”, afirmó Carolina del Hoyo, Directora de Marketing Regional en Fratelli Branca Destilerías.

El fernet Branca se ha ganado un lugar en la identidad colectiva de los argentinos

Branca presente en República Folklore

República Folklore llega como el primer gran festival de folklore de la Ciudad de Buenos Aires y Fernet Branca se suma al encuentro. El evento se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 shows, tres escenarios y más de 12 horas de música por jornada. Y alrededor de tanta música, también habrá momentos para seguir construyendo los rituales que acompañan al folklore, como la juntada con amigos con un fernet de por medio.

Fernet Branca desembarca en el festival con su Rincón Fernetista, un espacio de encuentro para vivir esos rituales entre show y show y acercar el folklore a nuevas generaciones. El predio también tendrá peñas, clases abiertas, pistas para bailar, gastronomía regional, juegos criollos y un Paseo de las Provincias que federaliza la experiencia de la cultura argentina.

El festival convocará a una multitud para celebrar la música y las tradiciones

“Como parte de este compromiso, desde hace años apoyamos todas las expresiones culturales relevantes para el país. Lo hacemos desde adentro, integrándonos como uno más, para seguir su evolución orgánicamente. Así sucedió y sucede con el folklore”, contó del Hoyo.

El folklore es una tradición que se renueva en cada encuentro. Cambian las plataformas, las generaciones y los escenarios; permanecen la música, la ronda y esos rituales que siguen pasando de mano en mano. El fernet está en la zapada, con los músicos y cantantes, en el vínculo reconocible a lo largo de los años.

“Hoy nos llena de satisfacción ver cómo este género musical, tan conectado a las raíces nacionales, ha logrado expandirse en nuevos territorios y comunidades. Es el mismo camino que hizo la marca, con quién va siempre de la mano. Se trata de un recorrido sólido y con un futuro muy promisorio”, concluyó del Hoyo.

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