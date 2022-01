Ford Summer Energy: experiencias únicas y soluciones de movilidad pensadas para los clientes en verano

Ford Argentina presenta Ford Summer Energy, un concepto innovador diseñado para acercar a la gente las últimas novedades y continuar ofreciendo experiencias a sus clientes. La marca desembarcó en la Costa Atlántica con dos espacios. Uno en Cariló, ubicado en Av. Divisadero y Cerezo, abierto de 17 a 00hs. Y el Off-Road Campus Pinamar en Pinamar Norte, en Av. Libertador y Poseidón, disponible de 10:30 a 19:30hs, donde hay un Taller Móvil que también funciona para la revisión de vehículos durante las experiencias y, como en años anteriores, se escanean las patentes para informar a aquellos usuarios que tengan alguna campaña de servicio pendiente.

En ambos spots se exhibe la línea de productos de la marca, incluidos sus lanzamientos más recientes como la versátil Maverick, la extrema Ranger Raptor y la nueva F-150 Hibrida, la primer Pick-Up hibrida del país. Cada visitante es guiado por FORDi -el asistente virtual de Ford- a través de códigos QR ubicados en diferentes puntos, ofreciendo un recorrido ágil e intuitivo, ampliando con información de los productos y hasta brindando la posibilidad de iniciar la compra de un vehículo. Además, FORDi incluye nuevas funcionalidades como la solicitud de Test Drive en los stands, detalle de los servicios de Posventa disponibles para los clientes de la marca, compra de repuestos y accesorios en Tienda Ford y beneficios adicionales.

Ford Summer Energy en Pinamar

Moverte con un Ford on demand

Tanto en Pinamar Norte como en Cariló, Ford también está presente con Ford Go, la plataforma de car sharing que permite tener un Ford on demand de manera ágil y sin fricciones. Ambos espacios funcionan como Ford Go Points para que las personas puedan retirar y devolver su Ford, y cuentan con un equipo a disposición de los visitantes que los guía en la descarga y en la experiencia de navegación en la app, disponible en App Store y Google Play.

Ford Go

Además, Ford contará con su Off-Road Campus Pinamar para que aquellos que hayan alquilado desde Ford Go un vehículo 4x4, puedan vivir toda la robustez y potencia de los exponentes de Ford.

Aventura en los médanos

A su vez, Ford prepara experiencias off-road tanto para los clientes principiantes en el manejo todoterreno como también para los expertos, que incluyen desde clínicas donde los usuarios podrán experimentar al máximo la fortaleza de su vehículo, como también travesías que plantean distintos niveles de exigencia, algunas de ellas nocturnas para aumentar aún más la adrenalina.

Ranger Raptor

Este año, el Club Ranger de Argentina presidirá la tan esperada Caravana Raza Fuerte, el clásico encuentro de pick-ups Ford más importante de Latinoamérica. El día miércoles 19 de enero, rodará los médanos de Pinamar con un cierre a pura música cargo de la banda “Lost Marplas” integrado por Sr. Flavio y sus hijos Astor, Jay y Cocó Cianciarulo.

Para completar el concepto, no podía faltar una invitación a explorar los sentidos. La automotriz ofrecerá en sus espacios tardes de música, médanos y un escenario rodeado de los exponentes de Ford para esperar la puesta del sol.

Maverick

En Mar del Plata

Ford estuvo presente en Playa Grande, donde junto a la Asociación Argentina de Golf, dieron el inicio a la temporada nacional en el “Abierto del Sur”, uno de los torneos más antiguos del país. Además, continúa apoyando a la Asociación Argentina de Surf, para que los surfistas puedan seguir participando año a año de competencias olímpicas. Junto a marcas estratégicas del deporte como DC, Quiksilver y Roxy han estado desarrollando distintas competencias y torneos.

En Punta del Este

Se realizó la séptima edición del Day Trip de Herencia y Ford, el esperado encuentro que reúne riders, dueños de motos clásicas y clientes de Mustang de todas las décadas, quienes recorrieron las rutas del país vecino en una caravana presidida por el Mustang Mach 1, el Mustang GT y los exponentes de la Raza Fuerte. El encuentro concluyó en el espacio de Herencia en La Barra, con la familia Bonomi como anfitriona y Nico Bereciartúa junto a Ike Parodi fueron los encargados de cerrar la jornada a pura música.

Ford Summer Energy

Además, para que los clientes puedan disfrutar al máximo su experiencia con Ford, la automotriz invita a quienes estén veraneando en el este a disfrutar de un almuerzo en “Mostrador Santa Teresita” continuando con su estrategia de generar experiencias memorables.

Con propuestas como Ford Summer Energy, Ford continúa reafirmando su compromiso por estar más cerca de sus clientes, entregando experiencias atractivas a través de su portafolio de productos y servicios innovadores, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

En la web de Ford Argentina próximamente estará disponible la agenda completa para inscribirse y participar. Cupos limitados para cada actividad.

