Ganó 250 millones de dólares pero al morir se enteraron de la verdad: la historia de la herencia maldita de la que todos tironearon

La última vez que la vieron con vida fue en el lobby del hotel Beverly Hilton. Horas después, el 11 de febrero de 2012, la encontraron muerta en la bañera de su habitación. Tenía 48 años y, según se supo más tarde, apenas unos miles de dólares en el banco.

Whitney Houston falleció en 2012 a los 48 años Instagram Whitney Houston

La mujer que había ganado un cuarto de billón de dólares a lo largo de su carrera, que había llenado estadios en cinco continentes y cuya voz sigue siendo, para muchos, la más grande que produjo el siglo XX, murió técnicamente en la ruina. Lo que sucedió con su dinero, antes y después de su muerte, es una historia tan dramática como cualquiera de las baladas que la hicieron famosa.

El problema de cantar canciones ajenas

Hay una trampa silenciosa en el corazón de la industria musical que Whitney Houston nunca logró esquivar. En la música grabada existen dos derechos separados: el de la interpretación -la voz, la grabación- y el de la composición -la melodía, la letra. El primero genera dinero. El segundo genera mucho más.

Whitney Houston y un clásico: I Will Always Love You

Whitney Houston era intérprete, no compositora. Casi ninguno de los temas que la convirtieron en leyenda salió de su pluma. I Will Always Love You la escribió Dolly Parton en 1973. I Wanna Dance With Somebody pertenece a la dupla de compositores George Merrill y Shannon Rubicam. Greatest Love of All y Saving All My Love for You también tienen otros dueños.

Cada vez que alguna de esas canciones sonó en la radio o en un supermercado, las regalías por composición y publicación viajaron a otro bolsillo. El de Whitney recibía solo su parte como artista grabada, que es considerablemente menor.

Dolly Parton lo dijo con la economía verbal que la caracteriza: cuando la versión de Houston de I Will Always Love You se disparó tras la muerte de la cantante, Parton confesó que con esas regalías se había comprado muchas pelucas baratas. No era un chiste inocente: era la descripción exacta de cómo funciona el negocio.

Una firma de 1993 y sus consecuencias imprevistas

El testamento que Whitney Houston firmó en febrero de 1993, un mes antes de que Bobbi Kristina naciera, nunca fue actualizado. En casi dos décadas, su vida cambió por completo: se casó, se divorció, perdió una fortuna, la recuperó parcialmente y la volvió a perder. El documento, sin embargo, permaneció intacto. Esa inercia legal tendría consecuencias que ningún abogado habría podido anticipar del todo.

La única hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina, fue la única heredera tras la muerte de su madre Instagram Whitney Houston

La estructura del testamento era clara: todo para Bobbi Kristina, distribuido en tres tramos según la edad. Un primer desembolso al cumplir 21 años, otro a los 25 y el grueso a los 30. La lógica detrás de ese esquema, que era proteger a una heredera joven de sí misma, era comprensible. Lo que nadie imaginó es que Bobbi Kristina llegaría solo a una de esas fechas.

Pero antes de llegar a esa tragedia, estaba la otra: el estado real de las finanzas de Houston al morir. Su patrimonio neto era negativo en aproximadamente 20 millones de dólares. El contrato de 100 millones que firmó con Sony en 2001, el más grande de la historia en ese momento, resultó ser una ilusión parcial: los artistas cobran por etapas y en función de las ventas y los discos de ese período no rindieron lo esperado. Los adelantos se convirtieron en deuda. Su mentor llegó a prestarle dinero para pagar una clínica de rehabilitación.

La muerte, sin embargo, activó una maquinaria que la vida no había podido sostener. En el año posterior a su fallecimiento, el catálogo generó más de 40 millones de dólares. Suficiente para saldar lo que se debía y dejarle algo a Bobbi Kristina.

Tres tragedias en una sola historia

El 31 de enero de 2015, Bobbi Kristina Brown fue encontrada inconsciente en la bañera de su casa en Georgia. Tenía 22 años. La imagen era tan parecida a la de su madre tres años antes que resultaba difícil de procesar. Permaneció en coma durante meses y murió el 26 de julio de ese año sin haber recuperado la conciencia.

Solo había recibido el primer tramo de su herencia —alrededor de dos millones de dólares— al cumplir 21 años. Los 18 millones restantes nunca llegaron a sus manos.

Con su muerte, el testamento de Whitney activó otra cláusula: si Bobbi Kristina fallecía soltera y sin hijos antes de los 30, el patrimonio debía pasar a los familiares vivos de Houston. Eso significaba su madre Cissy y sus hermanos Gary y Michael.

Whitney Houston se divorció de Bobby Brown en 2007 Agencias - Archivo

Pero antes de que eso quedara claro, apareció Nick Gordon. El novio de Bobbi Kristina sostenía que ambos estaban casados y que, por lo tanto, le correspondía una parte de la herencia. La justicia pensó distinto: un tribunal civil lo declaró responsable de la muerte de Bobbi Kristina en 2016. Gordon nunca enfrentó cargos penales. Murió en 2020 por sobredosis.

Bobby Brown, padre de Bobbi Kristina y ex marido de Whitney, tampoco tenía derecho al fideicomiso principal: el testamento lo mencionaba como “mi esposo”, condición que había dejado de ser cierta desde el divorcio de 2007.

Pat Houston y la reconstrucción comercial de un legado

En la primavera de 2019, Pat Houston, cuñada de Whitney, su representante durante los últimos años de vida y ejecutora del patrimonio, estaba en su oficina de Georgia revisando archivos. Había fotos: unos 25.000 registros de momentos personales y profesionales. Premios. Recuerdos de una mujer cuyo valor de mercado, en ese momento, rondaba los 14 millones de dólares.

Gracias a la gestión de su cuñada, el legado de Whitney Houston se ha revalorizado por completo Instagram Whitney Houston

Ese mismo año, Pat firmó un acuerdo con Primary Wave Music que le cedió a la compañía el 50% de los activos del patrimonio, derechos de publicación, ingresos por grabaciones, nombre e imagen, a cambio de recursos, infraestructura y una estrategia de reposicionamiento a largo plazo.

El primer paso fue una apuesta aparentemente modesta: rescatar del archivo japonés una grabación que Whitney había hecho en 1991 de Higher Love, originalmente de Steve Winwood, y entregarla al DJ noruego Kygo para que la remezclara. El resultado llegó al número 1 en las listas de música electrónica de Billboard. En los seis meses siguientes, el catálogo completo de Houston acumuló 1400 millones de reproducciones en plataformas digitales, un 47% más que en el período anterior al lanzamiento. Una canción resucitó a todas las demás.

Después vinieron la película biográfica I Wanna Dance With Somebody (2022), que recaudó casi 60 millones de dólares en taquilla; una línea de cosméticos con MAC que incluyó una paleta de sombras llamada “Nippy”, el apodo de infancia de Whitney; fragancias, indumentaria y figuras de colección. En noviembre de 2024, un álbum de conciertos grabado en Sudáfrica en 1994 se estrenó simultáneamente en casi mil cines de más de treinta países.

I Wanna Dance With Somebody: trailer oficial de una película necesaria

La voz separada del cuerpo

El último capítulo de esta historia es el más extraño y también el más revelador sobre hacia dónde va el negocio de los artistas muertos.

Muchas de las grabaciones originales de Whitney Houston, las pistas separadas de voz, instrumentos y percusión, ya no existen. Se perdieron, como ocurre con buena parte del archivo analógico de los años ochenta y noventa. Eso hacía imposible cualquier proyecto en vivo que necesitara su voz limpia, sin mezclar.

La solución llegó de una startup brasileña-estadounidense llamada Moises, especializada en inteligencia artificial aplicada a la música. Su tecnología permite aislar la voz de una grabación ya mezclada con una fidelidad que, según sus responsables, habría sido impensable cinco años atrás. Con esas voces reconstruidas, el patrimonio armó The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration: una gira en la que orquestas en vivo tocan mientras la voz de Whitney —extraída, limpiada, amplificada— llena la sala desde los parlantes.

Con la voz de Whitney extraida de las pistas se logró coordinar un concierto con una orquesta sinfónica que actualmente se presenta en escenarios Instagram Whitney Houston

El tour debutó en agosto de 2024 en el Ravinia Festival, con la Filarmónica de Chicago. Siguió en el Kennedy Center de Washington. En febrero de 2025 llegó al Town Hall de Nueva York, el mismo teatro donde Whitney, a los 14 años, subió por primera vez a un escenario junto a su madre Cissy. Para 2025 y 2026 hay nuevas fechas confirmadas en Estados Unidos y conversaciones para llevar el espectáculo a Europa y otros mercados internacionales.

Cien millones... 13 años después

Hasta mediados de 2025, el patrimonio de Whitney Houston valía aproximadamente 100 millones de dólares. Es una cifra que en febrero de 2012 habría parecido una broma cruel.

No hay en esa recuperación ningún milagro ni ninguna justicia poética. Hay gestión, tecnología, oportunismo creativo y el trabajo silencioso de una familia que decidió no dejar que el legado de Whitney se convirtiera en una nota al pie. También hay algo más difícil de cuantificar: la persistencia de una voz que, décadas después, sigue siendo capaz de detener a la gente en lo que está haciendo.