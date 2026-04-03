Séneca: “El mayor impedimento para vivir son las expectativas que dependen del mañana”

En su obra Sobre la brevedad de la vida, Lucio Anneo Séneca dejó una enseñanza que, siglos después, continúa por interpelar la psicología moderna: “El mayor impedimento para vivir son las expectativas que dependen del mañana”. Según detalla la plataforma de divulgación filosófica David Cantone, esta sentencia funciona como una advertencia sobre la tendencia humana a proyectar la existencia hacia eventos futuros, lo que descuida el único terreno real: el presente. Para el pensador estoico, al depender de lo que está en manos de la fortuna, los individuos terminan por desperdiciar el hoy, lo que convierte la espera en una rémora que detiene el curso natural de la vida.

Esta perspectiva fue respaldada por el portal de la Universidad Panamericana, que sostiene que el estoicismo, al concentrarse en lo que el individuo puede controlar, permite reducir el estrés y aumentar la resiliencia al soltar las preocupaciones por el mañana. Como señala Juakín Medina en su análisis sobre las máximas senequistas, insistía en que el tiempo no es escaso por naturaleza, sino por nuestra incapacidad de gestionarlo con plenitud. La invitación es, entonces, a abandonar la mentalidad de comenzar a vivir solo cuando se cumplan determinadas condiciones, lo que insta a asumir la responsabilidad sobre cada jornada.

Proyectar la existencia hacia eventos futuros hace que muchos no vivan en el presente Freepik

La biografía de Séneca, sin embargo, revela una trayectoria compleja donde la teoría y la práctica a veces colisionaron. Nacido alrededor del año 4 a.C. en Corduba, destacó desde joven en Roma como una figura de gran erudición y talento oratorio. Como indica National Geographic, se formó en disciplinas diversas bajo la tutela de su familia y el contacto con maestros orientales, momento en el que desarrolló un interés profundo por el estoicismo, en parte, como respuesta a su frágil salud, marcada por el asma crónica. Su carrera política lo situó en el centro del poder imperial y sobrevivió milagrosamente a los reinados de Calígula y Claudio, aunque no sin antes sufrir un destierro de ocho años en Córcega.

El filósofo vivió de cerca el terror del Imperio, ya que llegó a ser tutor y consejero del joven Nerón. Durante sus años de mayor influencia, promovió reformas que redujeron la presión fiscal y limitaron la corrupción, aunque su cercanía al poder lo obligó a justificar decisiones éticamente cuestionables, como el asesinato de Agripina, madre del emperador. Estas contradicciones fueron el blanco de sus contemporáneos, quienes lo tildaron de hipócrita al observar cómo un defensor de la austeridad y la virtud disfrutaba de una vida acomodada como patricio romano. Su final fue trágico: tras verse implicado en una conjura en el año 65 d.C., recibió la orden de quitarse la vida y falleció poco después en su villa cerca de Roma.

Séneca dejó un legado muy importante en la filosofía Dominio público

El legado de Séneca, sin embargo, sobrevive más allá de sus inconsistencias personales, donde destaca que su pensamiento se consolidó como un eje fundamental para entender la ética humana, con nociones como la autoamistad. Esta idea no implica egoísmo, sino el desarrollo de un equilibrio interno que, al igual que un puerto para un barco, otorga dirección y sentido. “Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige”, escribió el autor, en referencia a la importancia de la intencionalidad frente a la dispersión.

Esta noción complementa su crítica al futuro como impedimento: si el individuo define un norte claro, las tormentas externas pierden su capacidad de paralizarlo, lo que permite que la existencia no sea una simple sucesión de días, sino una construcción consciente. En un mundo saturado de estímulos digitales, esta reflexión estoica invita a discernir lo urgente de lo importante, con el objetivo de rescatar al individuo del desgaste en tareas estériles que no contribuyen al bienestar emocional ni al propósito vital. La clave, según el estoicismo, radica en el autodominio, el único mecanismo capaz de proteger al sujeto frente al vacío existencial y las presiones de un entorno incierto y volátil.