Fotos: así se recuperan las gemelas que sufrieron el feroz ataque de un cocodrilo

Las gemelas Melissa y Georgia Laurie, dos turistas británicas que sufrieron el ataque de un cocodrilo mientras nadaban en la Laguna de Manialtepec en Oaxaca, México, compartieron por primera vez fotos desde el hospital en el que se encuentran. La publicación trajo alivio a quienes seguían su historia a ambos lados del océano, ya que Melissa, de 28 años, había tenido que ser inducida al coma por una infección a causa de las heridas que le causó el reptil.

El momento que llevó a las hermanas Laurie, de 28 años, al hospital ocurrió en la tarde del domingo 6 de este mes. Melissa y Georgia, cuidadora de un zoológico e instructora de buceo respectivamente, estaban realizando una excursión junto a otros 25 amigos que atravesaban la laguna de Manialtepec en dirección a la playa de Puerto Suelo.

Melissa Laurie deberá pasar un tiempo en el hospital a causa de las heridas mientras que Georgia sufrió mordidas en la mano derecha por defender a su hermana del cocodrilo. Fuente: ITV.

Las protagonistas de esta historia se separaron del grupo. Junto a un guía alemán y otro acompañante, los cuatro enfilaron hacia la zona de La Barra de la laguna, un área no habilitada para el turismo y por ende reservorio de especies salvajes.

Recordando el momento previo a la tragedia, Georgia contó al medio británico ITV su primera impresión del sitio: “Le dije al guía ‘esto parece un lugar donde los cocodrilos anidan’”. Pero el alemán que las conducía, identificado como Ricky, les aseguró que la zona era segura. Hoy, se encuentra prófugo.

Las hermanas Laurie se metieron en las aguas verdosas de la laguna Manialtepec y nadaron un poco. Se cansaron y al acercarse a la orilla, vieron al cocodrilo, gigante, que las miraba y se sumergía al agua: “Lo vimos e intentamos nadar de nuevo, pero por desgracia alcanzó a mi hermana y la hundió”, reconstruyó Georgia.

Ella llegó al barco y desde ahí gritó el nombre de su hermana, sin respuesta. Cuando se disponía a regresar para buscar al grupo del que se habían separado, vio el cuerpo de Melissa flotando en la laguna y recordó su entrenamiento de rescate, tirándose al agua: “Nadé hacia ella, la puse sobre mi hombro y traté de reanimarla, porque estaba entrando en shock. Fue entonces que el cocodrilo volvió”.

Imagen de la Laguna de Manialtepec, en Oaxaca, México, donde ocurrió el ataque del cocodrilo a las hermanas Laurie. Fuente: TripAdvisor.

Melissa, flotando en el agua junto a su hermana, se defendió del cocodrilo golpeándolo en la nariz las tres veces que el animal volvió para atacarlas. La tercera vez, el puño derecho de Melissa terminó en la boca del cocodrilo, y tuvo que contraatacar con el zurdo. Fue así que se realizó los cortes que hacen que hoy tenga esa mano vendada, pero logró nadar de nuevo al barco y dejar a su hermana, que peleaba por su vida.

Las heridas de Melissa califican la brutalidad del ataque: cuando llegó al hospital tenía cortes en el abdomen y los brazos, causados por la mandíbula del cocodrilo, una muñeca fracturada y agua en los pulmones, según informó el medio británico Evening Standard.

Hoy sus heridas fueron suturadas y está estable, pero tuvo que atravesar una infección sanguínea causada por la entrada de bacterias en sus heridas durante el ataque y ser inducida al coma. Para su hermana, es “un milagro” que esté viva.

Georgia Laurie es instructora de buceo y Melissa cuidadora de animales en un zoológico. Fuente: ITV.

Un área de anidación de cocodrilos y guías inexpertos

Las autoridades estatales pusieron el foco en que la zona en la que ocurrió el ataque no estaba habilitada para el turismo: “Es una zona donde ahora anida el cocodrilo, es temporada de lluvia. Por la situación donde fue el accidente, es posible que haya un nido de cocodrilos y la hembra para defender a sus huevos perpetró el ataque”, comentó Said Guillermo Silva, coordinador de Protección Civil de Tututepec.

Otros pusieron el eje en la falta de garantías que ofrecen los guías turísticos no matriculados como el que llevó a Melissa y Georgia a una zona prohibida para el turismo: “No son guías, no se trata de expertos aprobados por el gobierno federal, no conocen este lugar, ese es el problema”, decía, en declaraciones al Evening Standard, Lalo Escamilla, un guía de turismo en barco local.

LA NACION